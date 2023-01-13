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Буякевич назвал обещанные НАТО поставки оружия Киеву шагом к эскалации - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844649444.html
Буякевич назвал обещанные НАТО поставки оружия Киеву шагом к эскалации
Буякевич назвал обещанные НАТО поставки оружия Киеву шагом к эскалации - РИА Новости, 13.01.2023
Буякевич назвал обещанные НАТО поставки оружия Киеву шагом к эскалации
Обещанные некоторыми странами НАТО поставки тяжелых вооружений Киеву - это шаг к эскалации, заявил в пятницу, выступая на специальном заседании Постоянного... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:18
2023-01-13T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
максим буякевич
россия
нато
украина
обсе
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Обещанные некоторыми странами НАТО поставки тяжелых вооружений Киеву - это шаг к эскалации, заявил в пятницу, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, заместитель постоянного представителя России при организации Максим Буякевич. "Страны НАТО не только в различной степени вовлечены в конфликт, но и делают всё возможное для его затягивания и углубления... Лицемерно сокрушаясь о жертвах среди жителей подконтрольных киевскому режиму территорий, они делают всё, чтобы этих жертв стало ещё больше, нацеливаясь воевать "до последнего украинца". На этой неделе анонсированы поставки киевскому режиму тяжелых вооружений, в том числе гусеничных и колесных танков и ракетных систем, а также бронеавтомобилей и иной техники. Сделан очередной шаг к эскалации, где Украине отводится роль полигона для противостояния с Россией", - заявил Буякевич. Он отметил, что инициатива руководства России о прекращении огня в канун и на период православного Рождества "была встречена киевским режимом и его западными кураторами "в штыки". Несмотря на "соблюдение российскими военными запрета на инициативное открытие огня", украинские вооруженные формирования "продолжали обстрелы мирных кварталов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отмечены "прилеты" в Белгородской и Курской областях", а также "жестоким обстрелам подвергался центр Донецка, что привело к многочисленным жертвам", заявил Буякевич. В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. При этом бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что отправка Лондоном менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html
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в мире, максим буякевич, россия, нато, украина, обсе, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Максим Буякевич, Россия, НАТО, Украина, ОБСЕ, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:18 13.01.2023
 
Буякевич назвал обещанные НАТО поставки оружия Киеву шагом к эскалации

Буякевич назвал обещанные странами НАТО поставки оружия Украине шагом к эскалации

© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777. Архивное фото
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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Обещанные некоторыми странами НАТО поставки тяжелых вооружений Киеву - это шаг к эскалации, заявил в пятницу, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, заместитель постоянного представителя России при организации Максим Буякевич.
"Страны НАТО не только в различной степени вовлечены в конфликт, но и делают всё возможное для его затягивания и углубления... Лицемерно сокрушаясь о жертвах среди жителей подконтрольных киевскому режиму территорий, они делают всё, чтобы этих жертв стало ещё больше, нацеливаясь воевать "до последнего украинца". На этой неделе анонсированы поставки киевскому режиму тяжелых вооружений, в том числе гусеничных и колесных танков и ракетных систем, а также бронеавтомобилей и иной техники. Сделан очередной шаг к эскалации, где Украине отводится роль полигона для противостояния с Россией", - заявил Буякевич.
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 13:53Специальная военная операция на Украине
СМИ: Запад спешит передать оружие Украине из-за боязни наступления России
Он отметил, что инициатива руководства России о прекращении огня в канун и на период православного Рождества "была встречена киевским режимом и его западными кураторами "в штыки". Несмотря на "соблюдение российскими военными запрета на инициативное открытие огня", украинские вооруженные формирования "продолжали обстрелы мирных кварталов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отмечены "прилеты" в Белгородской и Курской областях", а также "жестоким обстрелам подвергался центр Донецка, что привело к многочисленным жертвам", заявил Буякевич.
В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания впервые с начала российской специальной военной операции рассматривает возможность поставки на Украину британских танков Challenger 2. Позднее газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило такие планы. При этом бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что отправка Лондоном менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться "реальных" изменений на поле боя.
Солдат ВСУ возле французской самоходной гаубицы CAESAR под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 21:33Специальная военная операция на Украине
"Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину, заявил Медведев
 
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