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В Днепропетровской области сообщили об экстренных отключениях света - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844562975.html
В Днепропетровской области сообщили об экстренных отключениях света
В Днепропетровской области сообщили об экстренных отключениях света - РИА Новости, 13.01.2023
В Днепропетровской области сообщили об экстренных отключениях света
Экстренные отключения света начали применяться в Днепропетровской области Украины, сообщили в пятницу в энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:49
2023-01-13T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света начали применяться в Днепропетровской области Украины, сообщили в пятницу в энергокомпании ДТЭК. "В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте компании ДТЭК "Днепровские электросети". При этом, по данным компании, в Киевской и Одесской областях продолжают действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что дефицит мощности в энергосистеме Украины остается значительным. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, украина, днепропетровская область, дтэк, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, ДТЭК, Укрэнерго
10:49 13.01.2023
 
В Днепропетровской области сообщили об экстренных отключениях света

ДТЭК сообщила об экстренных отключениях электроэнергии в Днепропетровской области Украины

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света начали применяться в Днепропетровской области Украины, сообщили в пятницу в энергокомпании ДТЭК.
"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте компании ДТЭК "Днепровские электросети".
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При этом, по данным компании, в Киевской и Одесской областях продолжают действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии.
В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что дефицит мощности в энергосистеме Украины остается значительным.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьДТЭКУкрэнерго
 
 
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