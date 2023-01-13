https://ria.ru/20230113/ukraina-1844562975.html

В Днепропетровской области сообщили об экстренных отключениях света

В Днепропетровской области сообщили об экстренных отключениях света - РИА Новости, 13.01.2023

В Днепропетровской области сообщили об экстренных отключениях света

Экстренные отключения света начали применяться в Днепропетровской области Украины, сообщили в пятницу в энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:49

2023-01-13T10:49

2023-01-13T10:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

дтэк

укрэнерго

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Экстренные отключения света начали применяться в Днепропетровской области Украины, сообщили в пятницу в энергокомпании ДТЭК. "В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте компании ДТЭК "Днепровские электросети". При этом, по данным компании, в Киевской и Одесской областях продолжают действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что дефицит мощности в энергосистеме Украины остается значительным. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровская область, дтэк, укрэнерго