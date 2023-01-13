09:23 13.01.2023 (обновлено: 10:47 13.01.2023)
Американский военный описал мрачный сценарий для США из-за помощи Украине
CSIS: США не смогут восстановить запасы вооружений в течение пяти лет из-за помощи ВСУ
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пентагону потребуется около пяти лет, чтобы восстановить запасы оружия и боеприпасов, которые иссякли из-за помощи Украине, следует из прогноза старшего сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) полковника Корпуса морской пехоты в отставке Марка Канчиана.
"Для комплексов Javelin и артиллерийских 155-миллиметровых снарядов с учетом инвестиций понадобится пять лет, для ПЗРК Stinger — шесть", — говорится в прогнозе.
Причем, подчеркивает эксперт, военные компании не смогут должным образом восполнить стратегические резервы, если сохранят прежние темпы производства.
"Военная помощь Украине будет продолжаться, но пополнение запасов в течение этого периода будет становиться все более актуальной проблемой", — считает Канчиан.
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О том, что страны НАТО столкнулись с истощением собственных арсеналов, еще в сентябре говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он призвал как можно быстрее пополнять запасы и продолжать военную и финансовую поддержку Киева.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.