https://ria.ru/20230113/ukraina-1844543007.html

Американский военный описал мрачный сценарий для США из-за помощи Украине

Американский военный описал мрачный сценарий для США из-за помощи Украине - РИА Новости, 13.01.2023

Американский военный описал мрачный сценарий для США из-за помощи Украине

Пентагону потребуется около пяти лет, чтобы восстановить запасы оружия и боеприпасов, которые иссякли из-за помощи Украине, следует из прогноза старшего... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:23

2023-01-13T09:23

2023-01-13T10:47

в мире

йенс столтенберг

украина

сша

россия

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пентагону потребуется около пяти лет, чтобы восстановить запасы оружия и боеприпасов, которые иссякли из-за помощи Украине, следует из прогноза старшего сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) полковника Корпуса морской пехоты в отставке Марка Канчиана.Причем, подчеркивает эксперт, военные компании не смогут должным образом восполнить стратегические резервы, если сохранят прежние темпы производства."Военная помощь Украине будет продолжаться, но пополнение запасов в течение этого периода будет становиться все более актуальной проблемой", — считает Канчиан.О том, что страны НАТО столкнулись с истощением собственных арсеналов, еще в сентябре говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он призвал как можно быстрее пополнять запасы и продолжать военную и финансовую поддержку Киева.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230113/pravda-1844524228.html

https://ria.ru/20230113/prestuplenie-1844518836.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, йенс столтенберг, украина, сша, россия, министерство обороны сша, нато