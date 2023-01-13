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Американский военный описал мрачный сценарий для США из-за помощи Украине - РИА Новости, 13.01.2023
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Американский военный описал мрачный сценарий для США из-за помощи Украине
Американский военный описал мрачный сценарий для США из-за помощи Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Американский военный описал мрачный сценарий для США из-за помощи Украине
Пентагону потребуется около пяти лет, чтобы восстановить запасы оружия и боеприпасов, которые иссякли из-за помощи Украине, следует из прогноза старшего... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:23
2023-01-13T10:47
в мире
йенс столтенберг
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пентагону потребуется около пяти лет, чтобы восстановить запасы оружия и боеприпасов, которые иссякли из-за помощи Украине, следует из прогноза старшего сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) полковника Корпуса морской пехоты в отставке Марка Канчиана.Причем, подчеркивает эксперт, военные компании не смогут должным образом восполнить стратегические резервы, если сохранят прежние темпы производства."Военная помощь Украине будет продолжаться, но пополнение запасов в течение этого периода будет становиться все более актуальной проблемой", — считает Канчиан.О том, что страны НАТО столкнулись с истощением собственных арсеналов, еще в сентябре говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он призвал как можно быстрее пополнять запасы и продолжать военную и финансовую поддержку Киева.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230113/pravda-1844524228.html
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в мире, йенс столтенберг, украина, сша, россия, министерство обороны сша, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, НАТО
09:23 13.01.2023 (обновлено: 10:47 13.01.2023)
 
Американский военный описал мрачный сценарий для США из-за помощи Украине

CSIS: США не смогут восстановить запасы вооружений в течение пяти лет из-за помощи ВСУ

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пентагону потребуется около пяти лет, чтобы восстановить запасы оружия и боеприпасов, которые иссякли из-за помощи Украине, следует из прогноза старшего сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) полковника Корпуса морской пехоты в отставке Марка Канчиана.

"Для комплексов Javelin и артиллерийских 155-миллиметровых снарядов с учетом инвестиций понадобится пять лет, для ПЗРК Stinger — шесть", — говорится в прогнозе.

Причем, подчеркивает эксперт, военные компании не смогут должным образом восполнить стратегические резервы, если сохранят прежние темпы производства.
"Военная помощь Украине будет продолжаться, но пополнение запасов в течение этого периода будет становиться все более актуальной проблемой", — считает Канчиан.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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