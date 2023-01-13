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"Осталось недолго". Зеленский нажил себе новых врагов - РИА Новости, 13.01.2023
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"Осталось недолго". Зеленский нажил себе новых врагов
"Осталось недолго". Зеленский нажил себе новых врагов - РИА Новости, 13.01.2023
"Осталось недолго". Зеленский нажил себе новых врагов
Наступивший год добавил президенту Украины проблем. С одной стороны, Республиканская партия США требует запустить аудит финансирования Киева, с другой — местным РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:00
2023-01-13T10:35
в мире
владимир зеленский
петр порошенко
украина
сша
киев
вооруженные силы украины
transparency international
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Наступивший год добавил президенту Украины проблем. С одной стороны, Республиканская партия США требует запустить аудит финансирования Киева, с другой — местным элитам все труднее скрывать недовольство центральной властью. Чем это может обернуться — в материале РИА Новости.Бухгалтер вместо другаПолучив контроль над палатой представителей, республиканцы тут же приступили к поискам коррупционных схем в финансировании Украины. Как сообщают американские СМИ, Кевина Маккарти избрали спикером с условием, что он тщательно это проконтролирует. Сам политик публично пообещал пресечь практику "открытых чеков" — когда десятки миллиардов выделяют без всякой отчетности.По бюджету США на 2023-й Украина получит около девяти миллиардов долларов на нужды ВСУ. Еще 13 миллиардов — на поддержку экономики. Чем больше оружия и денег направят Киеву, тем пристальнее американцы станут следить, как там распоряжаются этой помощью. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил: если конгресс США уличит Зеленского в растрате, его политическая карьера завершится.По данным западных правозащитных организаций, с 2014-го на Украине улучшилась ситуация с коррупцией. В частности, для борьбы с ней появились специальные институты. Однако, к примеру, в Transparency International считают, что положение нельзя назвать стабильным. А Freedom House отмечает: проблема остается острой, потому что у команды Зеленского нет политической воли для продолжения активных антикоррупционных действий. Не помогает даже серьезное давление Запада.В 2022-м США выделили Украине 21 миллион долларов на программы, связанные с правосудием. В Пентагоне заявили, что не видели убедительных доказательств перепродажи украинцами переданного им оружия. Тем не менее в Вашингтоне признают: в рамках надзора пришлось столкнуться с такими трудностями, как нехватка кадров и несоблюдение мер безопасности в зоне боевых действий. Республиканцы хотят увеличить расходы на слежку, а некоторые предлагают сократить помощь Украине.Мешок со змеямиНо в 2023 году Зеленского ждут проблемы не только с американцами. Турецкое издание dikGAZETE предрекло украинскому лидеру войну с олигархами. Как пишет газета, с конца февраля прошлого года страна вступила в период политической неопределенности, а у президента все еще слишком мало опыта в борьбе за власть. Такое мнение основано прежде всего на том, что крупный бизнес уже потерял миллиарды долларов из-за боевых действий, а теперь его встряхнет еще и Зеленский, которому нужны средства на погашение долгов перед Западом.По данным Forbes, по итогам 2022-го потери 20 богатейших украинцев составили 20 миллиардов долларов. Лидер рейтинга — по-прежнему Ринат Ахметов, чье состояние уменьшилось с 13,7 до 4,4 миллиарда. Следом идут Максим Литвин и Алексей Шевченко (по 2,3 миллиарда), затем Виктор Пинчук (2,2 миллиарда). Экс-президент Украины Петр Порошенко из числа миллиардеров выбыл: его состояние сократилось более чем вдвое и сейчас оценивается в 730 миллионов долларов.Ахметова, который пострадал больше всех, прочат в противники Зеленского еще с 2021-го — тогда президент заподозрил олигарха в причастности к подготовке госпереворота. Об обвинениях забыли в том числе из-за начала боевых действий. При этом бизнесмен потерял свои основные предприятия в Мариуполе.В интервью газете The Washington Post Ахметов заявил, что на родине к нему относятся несправедливо. В частности, он считает неправильным закон о борьбе с олигархами, потому что ничего подобного нет ни в США, ни в ЕС. Самого себя называет "крупнейшим частным инвестором, работодателем и налогоплательщиком".Еще один кандидат в оппоненты Зеленскому — Петр Порошенко. Как и Ахметов, он потерял многое и попадает под закон об олигархах. Но, помимо этого, не скрывает политических амбиций. Так называемые порохоботы (лояльные Порошенко блогеры) активно критиковали президента Украины на протяжении всего прошлого года. Поводы разные: к боевым действиям не подготовились, с поставками вооружения медлят, свободу слова ущемляют и тому подобное. Некоторые даже высказывают предположения, что власти России осознанно помогают Зеленскому удержаться во главе страны.Кстати, в конце октября 2022-го украинские антикоррупционные органы сообщили о подозрениях в отношении 15 лиц, причастных к формуле "Роттердам плюс", по которой Киев покупал весь уголь (в том числе добытый в республике) с европейской наценкой. Конечными бенефициарами коррупционной схемы считают Ахметова и Порошенко, хотя им официальных обвинений пока не выдвигали.Демократия наоборотПо мнению специалистов, 2023-й станет серьезным испытанием для внутренней политики Зеленского. "Процессы, которые происходят на Украине, не характерны для государства с либеральным строем. Фактически команда президента перестраивает страну под себя. Перемены оказались серьезным вызовом для многих бизнесменов и политиков, и они могут оказать сопротивление", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.В 2022-м, напоминает он, провели национализацию многих крупных предприятий. Среди них — "Укрнафта" и "Укртатнафта", которыми владел олигарх Игорь Коломойский, "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, ранее арестованного якобы за сотрудничество с Россией, "Запорожтрансформатор" Константина Григоришина и холдинг "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго. К перечню авторитарных практик Денисов относит и нормализацию практики введения санкций против сограждан при помощи решения СНБО — то есть в обход суда, правительства и парламента.Кроме того, Киев отменил публичные аукционы на государственные закупки, чтобы раздавать наиболее привлекательные контракты лояльным предпринимателям. Параллельно Верховная рада получила право контролировать контент украинских СМИ и закрывать их во внесудебном порядке. Также парламент теперь может формировать "перечень персон", создающих угрозу национальному медиапространству Украины, информацию о которых нельзя разглашать.Политолог Александр Дудчак считает, что Зеленский решил сконцентрировать власть в своих руках, потому что не уверен в будущем. "Возможно, он жалеет, что во все это влез, но просто так уйти уже не получится. Идеальным вариантом для него было бы установление российского контроля над всей территорией Украины. Тогда он бы стал президентом в изгнании, без обязательств, но с почестями. А пока остается человеком-функцией, от которого кураторы способны избавиться в любой момент, причем никто не почувствует разницы", — объясняет эксперт.Поводом для "увольнения" может стать что угодно, в том числе вскрывшиеся факты разворовывания выделенных Украине денег. Зеленский хочет застраховать себя от непредвиденных перемен, поэтому надеется усилить свои позиции за счет подчинения олигархов. Согласятся ли они с ролью подручных или предложат западным кураторам альтернативу действующему президенту, покажет время.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840605910.html
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в мире, владимир зеленский, петр порошенко, украина, сша, киев, вооруженные силы украины, transparency international, forbes, политика
В мире, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Украина, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Transparency International, Forbes, Политика
08:00 13.01.2023 (обновлено: 10:35 13.01.2023)
 

"Осталось недолго". Зеленский нажил себе новых врагов

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Наступивший год добавил президенту Украины проблем. С одной стороны, Республиканская партия США требует запустить аудит финансирования Киева, с другой — местным элитам все труднее скрывать недовольство центральной властью. Чем это может обернуться — в материале РИА Новости.

Бухгалтер вместо друга

Получив контроль над палатой представителей, республиканцы тут же приступили к поискам коррупционных схем в финансировании Украины. Как сообщают американские СМИ, Кевина Маккарти избрали спикером с условием, что он тщательно это проконтролирует. Сам политик публично пообещал пресечь практику "открытых чеков" — когда десятки миллиардов выделяют без всякой отчетности.
© AP Photo / Andrew HarnikКевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера палаты представителей США
Кевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Кевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера палаты представителей США
По бюджету США на 2023-й Украина получит около девяти миллиардов долларов на нужды ВСУ. Еще 13 миллиардов — на поддержку экономики. Чем больше оружия и денег направят Киеву, тем пристальнее американцы станут следить, как там распоряжаются этой помощью. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил: если конгресс США уличит Зеленского в растрате, его политическая карьера завершится.
По данным западных правозащитных организаций, с 2014-го на Украине улучшилась ситуация с коррупцией. В частности, для борьбы с ней появились специальные институты. Однако, к примеру, в Transparency International считают, что положение нельзя назвать стабильным. А Freedom House отмечает: проблема остается острой, потому что у команды Зеленского нет политической воли для продолжения активных антикоррупционных действий. Не помогает даже серьезное давление Запада.
В 2022-м США выделили Украине 21 миллион долларов на программы, связанные с правосудием. В Пентагоне заявили, что не видели убедительных доказательств перепродажи украинцами переданного им оружия. Тем не менее в Вашингтоне признают: в рамках надзора пришлось столкнуться с такими трудностями, как нехватка кадров и несоблюдение мер безопасности в зоне боевых действий. Республиканцы хотят увеличить расходы на слежку, а некоторые предлагают сократить помощь Украине.
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Мешок со змеями

Но в 2023 году Зеленского ждут проблемы не только с американцами. Турецкое издание dikGAZETE предрекло украинскому лидеру войну с олигархами. Как пишет газета, с конца февраля прошлого года страна вступила в период политической неопределенности, а у президента все еще слишком мало опыта в борьбе за власть. Такое мнение основано прежде всего на том, что крупный бизнес уже потерял миллиарды долларов из-за боевых действий, а теперь его встряхнет еще и Зеленский, которому нужны средства на погашение долгов перед Западом.
По данным Forbes, по итогам 2022-го потери 20 богатейших украинцев составили 20 миллиардов долларов. Лидер рейтинга — по-прежнему Ринат Ахметов, чье состояние уменьшилось с 13,7 до 4,4 миллиарда. Следом идут Максим Литвин и Алексей Шевченко (по 2,3 миллиарда), затем Виктор Пинчук (2,2 миллиарда). Экс-президент Украины Петр Порошенко из числа миллиардеров выбыл: его состояние сократилось более чем вдвое и сейчас оценивается в 730 миллионов долларов.
© Фото : Систем Кэпитал МенеджментУкраинский бизнесмен Ринат Ахметов
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : Систем Кэпитал Менеджмент
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов
Ахметова, который пострадал больше всех, прочат в противники Зеленского еще с 2021-го — тогда президент заподозрил олигарха в причастности к подготовке госпереворота. Об обвинениях забыли в том числе из-за начала боевых действий. При этом бизнесмен потерял свои основные предприятия в Мариуполе.
В интервью газете The Washington Post Ахметов заявил, что на родине к нему относятся несправедливо. В частности, он считает неправильным закон о борьбе с олигархами, потому что ничего подобного нет ни в США, ни в ЕС. Самого себя называет "крупнейшим частным инвестором, работодателем и налогоплательщиком".
Еще один кандидат в оппоненты Зеленскому — Петр Порошенко. Как и Ахметов, он потерял многое и попадает под закон об олигархах. Но, помимо этого, не скрывает политических амбиций. Так называемые порохоботы (лояльные Порошенко блогеры) активно критиковали президента Украины на протяжении всего прошлого года. Поводы разные: к боевым действиям не подготовились, с поставками вооружения медлят, свободу слова ущемляют и тому подобное. Некоторые даже высказывают предположения, что власти России осознанно помогают Зеленскому удержаться во главе страны.
Кстати, в конце октября 2022-го украинские антикоррупционные органы сообщили о подозрениях в отношении 15 лиц, причастных к формуле "Роттердам плюс", по которой Киев покупал весь уголь (в том числе добытый в республике) с европейской наценкой. Конечными бенефициарами коррупционной схемы считают Ахметова и Порошенко, хотя им официальных обвинений пока не выдвигали.
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Демократия наоборот

По мнению специалистов, 2023-й станет серьезным испытанием для внутренней политики Зеленского. "Процессы, которые происходят на Украине, не характерны для государства с либеральным строем. Фактически команда президента перестраивает страну под себя. Перемены оказались серьезным вызовом для многих бизнесменов и политиков, и они могут оказать сопротивление", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
В 2022-м, напоминает он, провели национализацию многих крупных предприятий. Среди них — "Укрнафта" и "Укртатнафта", которыми владел олигарх Игорь Коломойский, "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, ранее арестованного якобы за сотрудничество с Россией, "Запорожтрансформатор" Константина Григоришина и холдинг "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго. К перечню авторитарных практик Денисов относит и нормализацию практики введения санкций против сограждан при помощи решения СНБО — то есть в обход суда, правительства и парламента.
© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Кроме того, Киев отменил публичные аукционы на государственные закупки, чтобы раздавать наиболее привлекательные контракты лояльным предпринимателям. Параллельно Верховная рада получила право контролировать контент украинских СМИ и закрывать их во внесудебном порядке. Также парламент теперь может формировать "перечень персон", создающих угрозу национальному медиапространству Украины, информацию о которых нельзя разглашать.
Политолог Александр Дудчак считает, что Зеленский решил сконцентрировать власть в своих руках, потому что не уверен в будущем. "Возможно, он жалеет, что во все это влез, но просто так уйти уже не получится. Идеальным вариантом для него было бы установление российского контроля над всей территорией Украины. Тогда он бы стал президентом в изгнании, без обязательств, но с почестями. А пока остается человеком-функцией, от которого кураторы способны избавиться в любой момент, причем никто не почувствует разницы", — объясняет эксперт.
Поводом для "увольнения" может стать что угодно, в том числе вскрывшиеся факты разворовывания выделенных Украине денег. Зеленский хочет застраховать себя от непредвиденных перемен, поэтому надеется усилить свои позиции за счет подчинения олигархов. Согласятся ли они с ролью подручных или предложат западным кураторам альтернативу действующему президенту, покажет время.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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"Пушечное мясо". Запад начал отворачиваться от Украины
 
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