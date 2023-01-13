https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html

"Осталось недолго". Зеленский нажил себе новых врагов

"Осталось недолго". Зеленский нажил себе новых врагов - РИА Новости, 13.01.2023

"Осталось недолго". Зеленский нажил себе новых врагов

Наступивший год добавил президенту Украины проблем. С одной стороны, Республиканская партия США требует запустить аудит финансирования Киева, с другой — местным РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:00

2023-01-13T08:00

2023-01-13T10:35

в мире

владимир зеленский

петр порошенко

украина

сша

киев

вооруженные силы украины

transparency international

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Наступивший год добавил президенту Украины проблем. С одной стороны, Республиканская партия США требует запустить аудит финансирования Киева, с другой — местным элитам все труднее скрывать недовольство центральной властью. Чем это может обернуться — в материале РИА Новости.Бухгалтер вместо другаПолучив контроль над палатой представителей, республиканцы тут же приступили к поискам коррупционных схем в финансировании Украины. Как сообщают американские СМИ, Кевина Маккарти избрали спикером с условием, что он тщательно это проконтролирует. Сам политик публично пообещал пресечь практику "открытых чеков" — когда десятки миллиардов выделяют без всякой отчетности.По бюджету США на 2023-й Украина получит около девяти миллиардов долларов на нужды ВСУ. Еще 13 миллиардов — на поддержку экономики. Чем больше оружия и денег направят Киеву, тем пристальнее американцы станут следить, как там распоряжаются этой помощью. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил: если конгресс США уличит Зеленского в растрате, его политическая карьера завершится.По данным западных правозащитных организаций, с 2014-го на Украине улучшилась ситуация с коррупцией. В частности, для борьбы с ней появились специальные институты. Однако, к примеру, в Transparency International считают, что положение нельзя назвать стабильным. А Freedom House отмечает: проблема остается острой, потому что у команды Зеленского нет политической воли для продолжения активных антикоррупционных действий. Не помогает даже серьезное давление Запада.В 2022-м США выделили Украине 21 миллион долларов на программы, связанные с правосудием. В Пентагоне заявили, что не видели убедительных доказательств перепродажи украинцами переданного им оружия. Тем не менее в Вашингтоне признают: в рамках надзора пришлось столкнуться с такими трудностями, как нехватка кадров и несоблюдение мер безопасности в зоне боевых действий. Республиканцы хотят увеличить расходы на слежку, а некоторые предлагают сократить помощь Украине.Мешок со змеямиНо в 2023 году Зеленского ждут проблемы не только с американцами. Турецкое издание dikGAZETE предрекло украинскому лидеру войну с олигархами. Как пишет газета, с конца февраля прошлого года страна вступила в период политической неопределенности, а у президента все еще слишком мало опыта в борьбе за власть. Такое мнение основано прежде всего на том, что крупный бизнес уже потерял миллиарды долларов из-за боевых действий, а теперь его встряхнет еще и Зеленский, которому нужны средства на погашение долгов перед Западом.По данным Forbes, по итогам 2022-го потери 20 богатейших украинцев составили 20 миллиардов долларов. Лидер рейтинга — по-прежнему Ринат Ахметов, чье состояние уменьшилось с 13,7 до 4,4 миллиарда. Следом идут Максим Литвин и Алексей Шевченко (по 2,3 миллиарда), затем Виктор Пинчук (2,2 миллиарда). Экс-президент Украины Петр Порошенко из числа миллиардеров выбыл: его состояние сократилось более чем вдвое и сейчас оценивается в 730 миллионов долларов.Ахметова, который пострадал больше всех, прочат в противники Зеленского еще с 2021-го — тогда президент заподозрил олигарха в причастности к подготовке госпереворота. Об обвинениях забыли в том числе из-за начала боевых действий. При этом бизнесмен потерял свои основные предприятия в Мариуполе.В интервью газете The Washington Post Ахметов заявил, что на родине к нему относятся несправедливо. В частности, он считает неправильным закон о борьбе с олигархами, потому что ничего подобного нет ни в США, ни в ЕС. Самого себя называет "крупнейшим частным инвестором, работодателем и налогоплательщиком".Еще один кандидат в оппоненты Зеленскому — Петр Порошенко. Как и Ахметов, он потерял многое и попадает под закон об олигархах. Но, помимо этого, не скрывает политических амбиций. Так называемые порохоботы (лояльные Порошенко блогеры) активно критиковали президента Украины на протяжении всего прошлого года. Поводы разные: к боевым действиям не подготовились, с поставками вооружения медлят, свободу слова ущемляют и тому подобное. Некоторые даже высказывают предположения, что власти России осознанно помогают Зеленскому удержаться во главе страны.Кстати, в конце октября 2022-го украинские антикоррупционные органы сообщили о подозрениях в отношении 15 лиц, причастных к формуле "Роттердам плюс", по которой Киев покупал весь уголь (в том числе добытый в республике) с европейской наценкой. Конечными бенефициарами коррупционной схемы считают Ахметова и Порошенко, хотя им официальных обвинений пока не выдвигали.Демократия наоборотПо мнению специалистов, 2023-й станет серьезным испытанием для внутренней политики Зеленского. "Процессы, которые происходят на Украине, не характерны для государства с либеральным строем. Фактически команда президента перестраивает страну под себя. Перемены оказались серьезным вызовом для многих бизнесменов и политиков, и они могут оказать сопротивление", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.В 2022-м, напоминает он, провели национализацию многих крупных предприятий. Среди них — "Укрнафта" и "Укртатнафта", которыми владел олигарх Игорь Коломойский, "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, ранее арестованного якобы за сотрудничество с Россией, "Запорожтрансформатор" Константина Григоришина и холдинг "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго. К перечню авторитарных практик Денисов относит и нормализацию практики введения санкций против сограждан при помощи решения СНБО — то есть в обход суда, правительства и парламента.Кроме того, Киев отменил публичные аукционы на государственные закупки, чтобы раздавать наиболее привлекательные контракты лояльным предпринимателям. Параллельно Верховная рада получила право контролировать контент украинских СМИ и закрывать их во внесудебном порядке. Также парламент теперь может формировать "перечень персон", создающих угрозу национальному медиапространству Украины, информацию о которых нельзя разглашать.Политолог Александр Дудчак считает, что Зеленский решил сконцентрировать власть в своих руках, потому что не уверен в будущем. "Возможно, он жалеет, что во все это влез, но просто так уйти уже не получится. Идеальным вариантом для него было бы установление российского контроля над всей территорией Украины. Тогда он бы стал президентом в изгнании, без обязательств, но с почестями. А пока остается человеком-функцией, от которого кураторы способны избавиться в любой момент, причем никто не почувствует разницы", — объясняет эксперт.Поводом для "увольнения" может стать что угодно, в том числе вскрывшиеся факты разворовывания выделенных Украине денег. Зеленский хочет застраховать себя от непредвиденных перемен, поэтому надеется усилить свои позиции за счет подчинения олигархов. Согласятся ли они с ролью подручных или предложат западным кураторам альтернативу действующему президенту, покажет время.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840605910.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html

украина

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в мире, владимир зеленский, петр порошенко, украина, сша, киев, вооруженные силы украины, transparency international, forbes, политика