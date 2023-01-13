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СМИ сообщили о тайной свадьбе Канье Уэста - РИА Новости, 13.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230113/uest-1844623914.html
СМИ сообщили о тайной свадьбе Канье Уэста
СМИ сообщили о тайной свадьбе Канье Уэста - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ сообщили о тайной свадьбе Канье Уэста
Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сэнсори, сообщил портал TMZ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:22
2023-01-13T14:22
шоубиз
канье уэст
отношения
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сэнсори, сообщил портал TMZ.По информации журналистов, пара организовала торжество, но не зарегистрировала отношения официально. Тем не менее влюбленных заметили с кольцами на руках. Накануне музыкант появился в компании блондинки. Он прогуливался с ней под руку в Беверли-Хиллз. Позже СМИ сообщили, что рядом с ним была его новая избранница. В 2014 году исполнитель женился на Ким Кардашьян. У пары родилось четверо детей. Однако прошлой весной знаменитости расстались. Тем не менее экс-супругам удалось договориться о разделе имущества и уплате алиментов только в ноябре. После развода музыкант встречался с моделью Джулией Фокс. Затем у него был недолгий роман с Джулианой Налу. Ранее исполнитель призвал евреев простить Адольфа Гитлера. По мнению Уэста, народ обиделся на "изгнание из страны" диктатором.
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канье уэст, отношения
Шоубиз, Канье Уэст, отношения
14:22 13.01.2023
 
СМИ сообщили о тайной свадьбе Канье Уэста

СМИ сообщили о тайной свадьбе Канье Уэста и сотрудницы его бренда Yeezy

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сэнсори, сообщил портал TMZ.
По информации журналистов, пара организовала торжество, но не зарегистрировала отношения официально. Тем не менее влюбленных заметили с кольцами на руках.
Накануне музыкант появился в компании блондинки. Он прогуливался с ней под руку в Беверли-Хиллз. Позже СМИ сообщили, что рядом с ним была его новая избранница.
В 2014 году исполнитель женился на Ким Кардашьян. У пары родилось четверо детей. Однако прошлой весной знаменитости расстались. Тем не менее экс-супругам удалось договориться о разделе имущества и уплате алиментов только в ноябре.
После развода музыкант встречался с моделью Джулией Фокс. Затем у него был недолгий роман с Джулианой Налу.
Ранее исполнитель призвал евреев простить Адольфа Гитлера. По мнению Уэста, народ обиделся на "изгнание из страны" диктатором.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря 2022, 08:18Шоубиз
Илон Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста в Twitter вновь заблокируют
 
ШоубизКанье Уэстотношения
 
 
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