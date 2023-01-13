https://ria.ru/20230113/uest-1844623914.html

СМИ сообщили о тайной свадьбе Канье Уэста

СМИ сообщили о тайной свадьбе Канье Уэста - РИА Новости, 13.01.2023

СМИ сообщили о тайной свадьбе Канье Уэста

Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сэнсори, сообщил портал TMZ. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:22

2023-01-13T14:22

2023-01-13T14:22

шоубиз

канье уэст

отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_aa278e977212056c79186edd9a3a4cd8.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сэнсори, сообщил портал TMZ.По информации журналистов, пара организовала торжество, но не зарегистрировала отношения официально. Тем не менее влюбленных заметили с кольцами на руках. Накануне музыкант появился в компании блондинки. Он прогуливался с ней под руку в Беверли-Хиллз. Позже СМИ сообщили, что рядом с ним была его новая избранница. В 2014 году исполнитель женился на Ким Кардашьян. У пары родилось четверо детей. Однако прошлой весной знаменитости расстались. Тем не менее экс-супругам удалось договориться о разделе имущества и уплате алиментов только в ноябре. После развода музыкант встречался с моделью Джулией Фокс. Затем у него был недолгий роман с Джулианой Налу. Ранее исполнитель призвал евреев простить Адольфа Гитлера. По мнению Уэста, народ обиделся на "изгнание из страны" диктатором.

https://ria.ru/20221202/twitter-1835764845.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

канье уэст, отношения