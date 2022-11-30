https://ria.ru/20221130/uest-1835230094.html
Уэст и Кардашьян разделили имущество и договорились об уплате алиментов
Уэст и Кардашьян разделили имущество и договорились об уплате алиментов - РИА Новости, 30.11.2022
Уэст и Кардашьян разделили имущество и договорились об уплате алиментов
Американский рэпер Канье Уэст и светская львица Ким Кардашьян достигли досудебного соглашения по разделу имущества. Об этом сообщил портал Today. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:39
2022-11-30T12:39
2022-11-30T12:39
шоубиз
кимберли кардашян
канье уэст
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст и светская львица Ким Кардашьян достигли досудебного соглашения по разделу имущества. Об этом сообщил портал Today. Согласно поданным в суд Лос-Анджелеса документам, пара договорилась пополам выплачивать расходы на частную школу и детсад, а также на медстраховку и охранников для детей. Кроме того, музыкант будет выплачивать алименты в размере 200 тысяч долларов в месяц.Звезды заключили перед свадьбой брачный договор, поэтому значительная часть имущества не подверглась разделу.С момента подачи заявления на развод рэпер, который официально изменил имя на Йе, уволил двоих адвокатов. Помимо этого, он требовал права на допрос под присягой нового мужа светской львицы. Однако судья отверг его запрос.Развод знаменитостей состоялся в марте, однако заседание по разделу имущества было назначено на 14 декабря.Уэст и Кардашьян были женаты с 2014 по 2020 год. У звездной пары родилось четверо детей.Ранее музыкант извинился за комментарий о Джорде Флойде. Он отметил, что пришел к смирению.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кимберли кардашян, канье уэст
Шоубиз, Кимберли Кардашян, Канье Уэст
Уэст и Кардашьян разделили имущество и договорились об уплате алиментов
Уэст и Кардашьян разделили имущество и договорились об уплате алиментов до суда
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Американский рэпер Канье Уэст и светская львица Ким Кардашьян достигли досудебного соглашения по разделу имущества. Об этом сообщил
портал Today.
Согласно поданным в суд Лос-Анджелеса документам, пара договорилась пополам выплачивать расходы на частную школу и детсад, а также на медстраховку и охранников для детей.
Кроме того, музыкант будет выплачивать алименты в размере 200 тысяч долларов в месяц.
Звезды заключили перед свадьбой брачный договор, поэтому значительная часть имущества не подверглась разделу.
С момента подачи заявления на развод рэпер, который официально изменил имя на Йе, уволил двоих адвокатов. Помимо этого, он требовал права на допрос под присягой нового мужа светской львицы. Однако судья отверг его запрос.
Развод знаменитостей состоялся в марте, однако заседание по разделу имущества было назначено на 14 декабря.
Уэст и Кардашьян были женаты с 2014 по 2020 год. У звездной пары родилось четверо детей.
Ранее музыкант извинился
за комментарий о Джорде Флойде. Он отметил, что пришел к смирению.