https://ria.ru/20221130/uest-1835230094.html

Уэст и Кардашьян разделили имущество и договорились об уплате алиментов

Уэст и Кардашьян разделили имущество и договорились об уплате алиментов - РИА Новости, 30.11.2022

Уэст и Кардашьян разделили имущество и договорились об уплате алиментов

Американский рэпер Канье Уэст и светская львица Ким Кардашьян достигли досудебного соглашения по разделу имущества. Об этом сообщил портал Today. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:39

2022-11-30T12:39

2022-11-30T12:39

шоубиз

кимберли кардашян

канье уэст

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст и светская львица Ким Кардашьян достигли досудебного соглашения по разделу имущества. Об этом сообщил портал Today. Согласно поданным в суд Лос-Анджелеса документам, пара договорилась пополам выплачивать расходы на частную школу и детсад, а также на медстраховку и охранников для детей. Кроме того, музыкант будет выплачивать алименты в размере 200 тысяч долларов в месяц.Звезды заключили перед свадьбой брачный договор, поэтому значительная часть имущества не подверглась разделу.С момента подачи заявления на развод рэпер, который официально изменил имя на Йе, уволил двоих адвокатов. Помимо этого, он требовал права на допрос под присягой нового мужа светской львицы. Однако судья отверг его запрос.Развод знаменитостей состоялся в марте, однако заседание по разделу имущества было назначено на 14 декабря.Уэст и Кардашьян были женаты с 2014 по 2020 год. У звездной пары родилось четверо детей.Ранее музыкант извинился за комментарий о Джорде Флойде. Он отметил, что пришел к смирению.

https://ria.ru/20221121/uest-1833065262.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кимберли кардашян, канье уэст