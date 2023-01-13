https://ria.ru/20230113/ubiystvo-1844577570.html

На Урале мужчина признался в убийстве бывшей жены

На Урале мужчина признался в убийстве бывшей жены - РИА Новости, 13.01.2023

На Урале мужчина признался в убийстве бывшей жены

Обвиняемый в убийстве матери пятерых детей в Свердловской области признался, что задушил ее из ревности, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:36

2023-01-13T11:36

2023-01-13T11:36

происшествия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве матери пятерых детей в Свердловской области признался, что задушил ее из ревности, сообщает региональное управление СК РФ. В среду в региональном СУСК сообщили, что 36-летняя мать пятерых детей Любовь Белюшина, пропавшая в Свердловской области в конце декабря, найдена погибшей, в качестве подозреваемого в ее убийстве задержан ее 37-летний бывший муж. По данным полиции, в день трагедии женщина попросила экс-супруга отвезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье, но по дороге они поругались, после чего мужчина убил потерпевшую, а тело спрятал в ельнике, засыпав снегом. В четверг суд арестовал уральца до 11 марта. "В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий удалось изобличить подозреваемого в убийстве. При первоначальном допросе он признался в содеянном, пояснив, что задушил потерпевшую из ревности, а также сам впоследствии указал место сокрытия тела убитой, которое до этого не было известно правоохранительным органам", - говорится в сообщении. Как добавил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, изначально обвиняемый прошел полиграф, заявив о своей непричастности к исчезновению женщины, но позже сознался в преступлении. "Буквально накануне его задержания жена стала "приходить" к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу", - уточнил представитель полиции.

https://ria.ru/20230111/ubiystvo-1844128598.html

https://ria.ru/20230112/ubiystvo-1844418028.html

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)