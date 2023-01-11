https://ria.ru/20230111/ural-1844111615.html

Пропавшую в декабре на Урале многодетную мать нашли погибшей

Пропавшую в декабре на Урале многодетную мать нашли погибшей - РИА Новости, 11.01.2023

Пропавшую в декабре на Урале многодетную мать нашли погибшей

Мать пятерых детей, пропавшую в Свердловской области в конце декабря, нашли погибшей, сообщает СУ СК региона. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:26

2023-01-11T13:26

2023-01-11T15:49

происшествия

свердловская область

россия

реж

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Мать пятерых детей, пропавшую в Свердловской области в конце декабря, нашли погибшей, сообщает СУ СК региона. Следователи совместно с полицией установили подозреваемого — ранее судимого за кражу 37-летнего местного жителя, который в прошлом состоял в браке с погибшей."Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти также было обнаружено", — добавили в ведомстве.С подозреваемым работают следователи, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения. При осмотре места преступления изъяли вещественные доказательства, по которым назначили необходимые экспертизы. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт", 36-летняя мать пятерых детей 22 декабря уехала из своего дома в селе Коптелово Алапаевского района к отцу, но так у него и не появилась. К родственникам и знакомым женщина тоже не заезжала. Как рассказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, на протяжении всего периода разбирательства и поисковых мероприятий сыщики уголовного розыска отрабатывали на причастность к исчезновению женщины ее экс-супруга. По данным Горелых, в день трагедии женщина попросила бывшего мужа отвезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. По дороге бывшие супруги вышли из машины, после чего мужчина убил потерпевшую, а тело отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом.

https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843611740.html

https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843576982.html

свердловская область

россия

реж

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, россия, реж