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Пропавшую в декабре на Урале многодетную мать нашли погибшей - РИА Новости, 11.01.2023
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Пропавшую в декабре на Урале многодетную мать нашли погибшей
Пропавшую в декабре на Урале многодетную мать нашли погибшей - РИА Новости, 11.01.2023
Пропавшую в декабре на Урале многодетную мать нашли погибшей
Мать пятерых детей, пропавшую в Свердловской области в конце декабря, нашли погибшей, сообщает СУ СК региона. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:26
2023-01-11T15:49
происшествия
свердловская область
россия
реж
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Мать пятерых детей, пропавшую в Свердловской области в конце декабря, нашли погибшей, сообщает СУ СК региона. Следователи совместно с полицией установили подозреваемого — ранее судимого за кражу 37-летнего местного жителя, который в прошлом состоял в браке с погибшей."Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти также было обнаружено", — добавили в ведомстве.С подозреваемым работают следователи, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения. При осмотре места преступления изъяли вещественные доказательства, по которым назначили необходимые экспертизы. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт", 36-летняя мать пятерых детей 22 декабря уехала из своего дома в селе Коптелово Алапаевского района к отцу, но так у него и не появилась. К родственникам и знакомым женщина тоже не заезжала. Как рассказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, на протяжении всего периода разбирательства и поисковых мероприятий сыщики уголовного розыска отрабатывали на причастность к исчезновению женщины ее экс-супруга. По данным Горелых, в день трагедии женщина попросила бывшего мужа отвезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. По дороге бывшие супруги вышли из машины, после чего мужчина убил потерпевшую, а тело отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом.
https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843611740.html
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, россия, реж
Происшествия, Свердловская область, Россия, Реж
13:26 11.01.2023 (обновлено: 15:49 11.01.2023)
 
Пропавшую в декабре на Урале многодетную мать нашли погибшей

СК: пропавшую в декабре на Урале мать пятерых детей нашли погибшей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Мать пятерых детей, пропавшую в Свердловской области в конце декабря, нашли погибшей, сообщает СУ СК региона.

"С учетом того, что у пропавшей гражданки не имелось объективных причин для внезапного исчезновения и продолжительного отсутствия без предупреждения об этом родственников и близких людей, по итогам проверочных мероприятий <...> было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК ("Убийство")", — говорится в сообщении.

Следователи совместно с полицией установили подозреваемого — ранее судимого за кражу 37-летнего местного жителя, который в прошлом состоял в браке с погибшей.
"Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти также было обнаружено", — добавили в ведомстве.
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С подозреваемым работают следователи, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения. При осмотре места преступления изъяли вещественные доказательства, по которым назначили необходимые экспертизы.
Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт", 36-летняя мать пятерых детей 22 декабря уехала из своего дома в селе Коптелово Алапаевского района к отцу, но так у него и не появилась. К родственникам и знакомым женщина тоже не заезжала.
Как рассказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, на протяжении всего периода разбирательства и поисковых мероприятий сыщики уголовного розыска отрабатывали на причастность к исчезновению женщины ее экс-супруга.

"Профессиональное чутье оперуполномоченных не подвело. Совместно с коллегами из регионального СКР удалось найти несколько зацепок, в результате чего подозреваемый и был изобличен в совершенном убийстве, как бы старательно он ни пытался запутать следы", — отметил представитель полиции.

По данным Горелых, в день трагедии женщина попросила бывшего мужа отвезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. По дороге бывшие супруги вышли из машины, после чего мужчина убил потерпевшую, а тело отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом.
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