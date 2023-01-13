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В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога
В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога - РИА Новости, 13.01.2023
В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в пятницу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:54
2023-01-13T12:54
2023-01-13T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
запорожская область
владимир зеленский
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. "Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале, согласно его сообщению, тревога была объявлена в указанном регионе в 12.38 мск. Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Запорожская область, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы РФ
В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу