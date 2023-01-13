https://ria.ru/20230113/toyota-1844650946.html

Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Петербурге

Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Петербурге - РИА Новости, 13.01.2023

Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Петербурге

Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Санкт-Петербурге по соглашению сторон, начавшуюся в середине ноября, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:22

2023-01-13T15:22

2023-01-13T15:22

экономика

авто

санкт-петербург

россия

ассоциация европейского бизнеса

toyota (автомобиль)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Санкт-Петербурге по соглашению сторон, начавшуюся в середине ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Запланированные ранее организационно-штатные мероприятия завершены. В настоящий момент в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге", - говорится в ответе Toyota на запрос агентства. Ранее 14 ноября завод Toyota в Санкт-Петербурге в связи с закрытием начал процедуру увольнения сотрудников по соглашению сторон. При этом работникам выплачивалось от 12 зарплат, компенсировалась часть расходов на переобучение и переквалификацию. Также работодатель обеспечил сохранение на определенный период сроков действия полисов ДМС. Как сообщал в декабре председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, на заводе Toyota в Петербурге не было выявлено нарушений трудового законодательства в рамках процедуры консервации после остановки производства. В сентябре Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Петербурге. В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода - невозможность поставок необходимых комплектующих. Само производство на площадке было приостановлено еще с 4 марта. Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производили седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность - 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.

https://ria.ru/20230113/avto-1844606795.html

https://ria.ru/20221111/toyota-1830847376.html

https://ria.ru/20230112/avtomobili-1844274765.html

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экономика, авто, санкт-петербург, россия, ассоциация европейского бизнеса, toyota (автомобиль)