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Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Петербурге - РИА Новости, 13.01.2023
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Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Петербурге
Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Петербурге - РИА Новости, 13.01.2023
Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Петербурге
Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Санкт-Петербурге по соглашению сторон, начавшуюся в середине ноября, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:22
2023-01-13T15:22
экономика
авто
санкт-петербург
россия
ассоциация европейского бизнеса
toyota (автомобиль)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Санкт-Петербурге по соглашению сторон, начавшуюся в середине ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Запланированные ранее организационно-штатные мероприятия завершены. В настоящий момент в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге", - говорится в ответе Toyota на запрос агентства. Ранее 14 ноября завод Toyota в Санкт-Петербурге в связи с закрытием начал процедуру увольнения сотрудников по соглашению сторон. При этом работникам выплачивалось от 12 зарплат, компенсировалась часть расходов на переобучение и переквалификацию. Также работодатель обеспечил сохранение на определенный период сроков действия полисов ДМС. Как сообщал в декабре председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, на заводе Toyota в Петербурге не было выявлено нарушений трудового законодательства в рамках процедуры консервации после остановки производства. В сентябре Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Петербурге. В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода - невозможность поставок необходимых комплектующих. Само производство на площадке было приостановлено еще с 4 марта. Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производили седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность - 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.
https://ria.ru/20230113/avto-1844606795.html
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экономика, авто, санкт-петербург, россия, ассоциация европейского бизнеса, toyota (автомобиль)
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Ассоциация европейского бизнеса, Toyota (автомобиль)
15:22 13.01.2023
 
Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Петербурге

Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Петербурге по соглашению сторон

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкСтенд компании Toyota на автосалоне
Стенд компании Toyota на автосалоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Стенд компании Toyota на автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Санкт-Петербурге по соглашению сторон, начавшуюся в середине ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Запланированные ранее организационно-штатные мероприятия завершены. В настоящий момент в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге", - говорится в ответе Toyota на запрос агентства.
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Ранее 14 ноября завод Toyota в Санкт-Петербурге в связи с закрытием начал процедуру увольнения сотрудников по соглашению сторон. При этом работникам выплачивалось от 12 зарплат, компенсировалась часть расходов на переобучение и переквалификацию. Также работодатель обеспечил сохранение на определенный период сроков действия полисов ДМС.
Как сообщал в декабре председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, на заводе Toyota в Петербурге не было выявлено нарушений трудового законодательства в рамках процедуры консервации после остановки производства.
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В сентябре Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Петербурге. В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода - невозможность поставок необходимых комплектующих. Само производство на площадке было приостановлено еще с 4 марта.
Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производили седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность - 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.
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