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Премьер ДНР поблагодарил главу Приморья за помощь в восстановлении Тореза - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Премьер ДНР поблагодарил главу Приморья за помощь в восстановлении Тореза
Премьер ДНР поблагодарил главу Приморья за помощь в восстановлении Тореза - РИА Новости, 13.01.2023
Премьер ДНР поблагодарил главу Приморья за помощь в восстановлении Тореза
Премьер ДНР Виталий Хоценко поблагодарил губернатора Приморского края Олега Кожемяко за помощь в восстановлении города Торез в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:17
2023-01-13T14:27
донецкая народная республика
виталий хоценко
торез
олег кожемяко
приморский край
общество
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко поблагодарил губернатора Приморского края Олега Кожемяко за помощь в восстановлении города Торез в Донецкой Народной Республике. "Регион-куратор в 2022 году качественно подошел к задаче поддержать жителей Донецкой Народной Республики... Выражаем благодарность жителям Приморья и губернатору региона Олегу Николаевичу Кожемяко за помощь", - написал Хоценко в своем телеграм-канале. Хоценко добавил, что строители восстановили в Торезе социальные объекты, отремонтировали школы и детские сады, создали одну из лучших в округе спортивных площадок. Кроме того, Приморский край оборудовал современной мебелью столовую школы №11 и поставил в город коммунальную технику. В восстановлении территорий ДНР участвуют семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, виталий хоценко, торез, олег кожемяко, приморский край, общество
Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко, Торез, Олег Кожемяко, Приморский край, Общество, Специальная военная операция на Украине
14:17 13.01.2023 (обновлено: 14:27 13.01.2023)
 
Премьер ДНР поблагодарил главу Приморья за помощь в восстановлении Тореза

Премьер ДНР Хоценко поблагодарил главу Приморья Кожемяко за помощь в восстановлении Тореза

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПремьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко
Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Премьер Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко поблагодарил губернатора Приморского края Олега Кожемяко за помощь в восстановлении города Торез в Донецкой Народной Республике.
"Регион-куратор в 2022 году качественно подошел к задаче поддержать жителей Донецкой Народной Республики... Выражаем благодарность жителям Приморья и губернатору региона Олегу Николаевичу Кожемяко за помощь", - написал Хоценко в своем телеграм-канале.
Хоценко добавил, что строители восстановили в Торезе социальные объекты, отремонтировали школы и детские сады, создали одну из лучших в округе спортивных площадок. Кроме того, Приморский край оборудовал современной мебелью столовую школы №11 и поставил в город коммунальную технику.
В восстановлении территорий ДНР участвуют семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВиталий ХоценкоТорезОлег КожемякоПриморский крайОбщество
 
 
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