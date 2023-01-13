https://ria.ru/20230113/torez-1844628150.html

Премьер ДНР поблагодарил главу Приморья за помощь в восстановлении Тореза

Премьер ДНР поблагодарил главу Приморья за помощь в восстановлении Тореза - РИА Новости, 13.01.2023

Премьер ДНР поблагодарил главу Приморья за помощь в восстановлении Тореза

Премьер ДНР Виталий Хоценко поблагодарил губернатора Приморского края Олега Кожемяко за помощь в восстановлении города Торез в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:17

2023-01-13T14:17

2023-01-13T14:27

донецкая народная республика

виталий хоценко

торез

олег кожемяко

приморский край

общество

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко поблагодарил губернатора Приморского края Олега Кожемяко за помощь в восстановлении города Торез в Донецкой Народной Республике. "Регион-куратор в 2022 году качественно подошел к задаче поддержать жителей Донецкой Народной Республики... Выражаем благодарность жителям Приморья и губернатору региона Олегу Николаевичу Кожемяко за помощь", - написал Хоценко в своем телеграм-канале. Хоценко добавил, что строители восстановили в Торезе социальные объекты, отремонтировали школы и детские сады, создали одну из лучших в округе спортивных площадок. Кроме того, Приморский край оборудовал современной мебелью столовую школы №11 и поставил в город коммунальную технику. В восстановлении территорий ДНР участвуют семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области.

https://realty.ria.ru/20221229/fayzullin-1842101514.html

донецкая народная республика

торез

приморский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, виталий хоценко, торез, олег кожемяко, приморский край, общество