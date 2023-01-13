https://ria.ru/20230113/svatovo-1844540140.html
Маслопрессовый цех в промзоне Сватово повредило при обстреле со стороны ВСУ
Маслопрессовый цех в промзоне Сватово повредило при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023
Маслопрессовый цех в промзоне Сватово повредило при обстреле со стороны ВСУ
Маслопрессовый цех поврежден в городе Сватово Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости офицер 2-го... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:04
2023-01-13T09:04
2023-01-13T09:10
специальная военная операция на украине
происшествия
сватово
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844540939_0:253:960:793_1920x0_80_0_0_04c3bdfdea55a671152fb45fe745efa9.jpg
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Маслопрессовый цех поврежден в городе Сватово Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости офицер 2-го Армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в пятницу выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово. "По уточненной информации, в результате обстрела города Сватово получил повреждения маслопрессовый цех, находящийся в промышленной зоне. Жертв среди мирного населения нет", - сообщил Марочко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
сватово
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844540939_0:163:960:883_1920x0_80_0_0_dd2fb29297edde3a81daf104f4d89d41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сватово, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сватово, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
09:04 13.01.2023 (обновлено: 09:10 13.01.2023)
Маслопрессовый цех в промзоне Сватово повредило при обстреле со стороны ВСУ
Офицер НМ ЛНР Марочко: маслопрессовый цех повредило в Сватово в результате обстрела ВСУ
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости.
Маслопрессовый цех поврежден в городе Сватово Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил
РИА Новости офицер 2-го Армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в пятницу выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово.
"По уточненной информации, в результате обстрела города Сватово получил повреждения маслопрессовый цех, находящийся в промышленной зоне. Жертв среди мирного населения нет", - сообщил Марочко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.