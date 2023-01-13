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Маслопрессовый цех в промзоне Сватово повредило при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/svatovo-1844540140.html
Маслопрессовый цех в промзоне Сватово повредило при обстреле со стороны ВСУ
Маслопрессовый цех в промзоне Сватово повредило при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023
Маслопрессовый цех в промзоне Сватово повредило при обстреле со стороны ВСУ
Маслопрессовый цех поврежден в городе Сватово Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости офицер 2-го... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:04
2023-01-13T09:10
специальная военная операция на украине
происшествия
сватово
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Маслопрессовый цех поврежден в городе Сватово Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости офицер 2-го Армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в пятницу выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово. "По уточненной информации, в результате обстрела города Сватово получил повреждения маслопрессовый цех, находящийся в промышленной зоне. Жертв среди мирного населения нет", - сообщил Марочко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
сватово
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происшествия, сватово, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сватово, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
09:04 13.01.2023 (обновлено: 09:10 13.01.2023)
 
Маслопрессовый цех в промзоне Сватово повредило при обстреле со стороны ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко: маслопрессовый цех повредило в Сватово в результате обстрела ВСУ

© Фото : @marochkolive / TelegramМаслопрессовый цех в Сватово, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Маслопрессовый цех в Сватово, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : @marochkolive / Telegram
Маслопрессовый цех в Сватово, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Маслопрессовый цех поврежден в городе Сватово Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости офицер 2-го Армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в пятницу выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово.
"По уточненной информации, в результате обстрела города Сватово получил повреждения маслопрессовый цех, находящийся в промышленной зоне. Жертв среди мирного населения нет", - сообщил Марочко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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12 января, 16:16Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСватовоЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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