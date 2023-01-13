https://ria.ru/20230113/svatovo-1844540140.html

Маслопрессовый цех в промзоне Сватово повредило при обстреле со стороны ВСУ

Маслопрессовый цех в промзоне Сватово повредило при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.01.2023

Маслопрессовый цех в промзоне Сватово повредило при обстреле со стороны ВСУ

Маслопрессовый цех поврежден в городе Сватово Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости офицер 2-го... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:04

2023-01-13T09:04

2023-01-13T09:10

специальная военная операция на украине

происшествия

сватово

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Маслопрессовый цех поврежден в городе Сватово Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости офицер 2-го Армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в пятницу выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Сватово. "По уточненной информации, в результате обстрела города Сватово получил повреждения маслопрессовый цех, находящийся в промышленной зоне. Жертв среди мирного населения нет", - сообщил Марочко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

сватово

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сватово, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины