Исаевич: статус PSE позволит Корпорации МСП вдвое нарастить кредитование
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЧлен совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Корпорация МСП сможет увеличить объем кредитования бизнеса под свои поручительства вдвое - примерно до 740 миллиардов рублей - в результате реализации дорожной карты Банка России по присвоению корпорации статуса PSE (public sector enterprise – предприятие госсектора), сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Накануне ЦБ опубликовал "дорожную карту" поддержки МСП на 2023–2024 годы, которая, в частности, предполагает применение пониженных коэффициентов риска по активам, обеспеченным поручительствами Корпорации МСП, а также оптимизацию процесса оценки кредитного риска, что должно стимулировать банки к работе с малым бизнесом.
"Реализация дорожной карты Банка России поможет, наконец, создать проектное финансирование для промышленного и высокотехнологичного сектора. Присвоение Корпорации МСП статуса PSE позволит мотивировать банки активнее выдавать кредиты за счет высвобождения дополнительного капитала. При том же капитале банковский сектор сможет почти в два раза увеличить объем кредитов под поручительство нашего института развития для малого и среднего бизнеса. А это не просто рыночные кредиты. Наше поручительство дает возможность снижать ставки на 1-2%, каждый 4-й кредит под поручительство получил бизнес, которому ранее было недоступно кредитование", – сказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба института развития.
Он отметил, что сейчас под поручительство Корпорации МСП выдается каждый девятый кредит в самом востребованном сегменте - до 50 миллионов рублей (на этот сегмент приходится 90% займов). Эта доля в рамках реализации "дорожной карты" также должна увеличиться.
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Кроме того, по словам Исаевича, отнесение гарантий региональных гарантийных организаций (РГО) к первой категории качества позволит увеличить интерес банков и в этом сегменте, что, соответственно, увеличит охват кредитования для малого бизнеса.
В сообщении пресс-службы отмечается, что за 9 месяцев 2022 года 26 тысяч представителей малого и среднего бизнеса привлекли свыше 315 миллиардов рублей благодаря использованию гарантий и поручительств Корпорации МСП. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года сумма выросла вдвое, а количество поддержанных предприятий — в 8,5 раз. Основной объем кредитов пришелся на обрабатывающие производства (26%), предприятия, обеспечивающие работу городской экономики (20%), сельское хозяйство (6,7%) и транспортировку и хранение (6,3%).