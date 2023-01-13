https://ria.ru/20230113/status-1844553204.html

Исаевич: статус PSE позволит Корпорации МСП вдвое нарастить кредитование

Исаевич: статус PSE позволит Корпорации МСП вдвое нарастить кредитование - РИА Новости, 13.01.2023

Исаевич: статус PSE позволит Корпорации МСП вдвое нарастить кредитование

Корпорация МСП сможет увеличить объем кредитования бизнеса под свои поручительства вдвое - примерно до 740 миллиардов рублей - в результате реализации дорожной... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:17

2023-01-13T10:17

2023-01-13T10:17

корпорация мсп

александр исаевич

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Корпорация МСП сможет увеличить объем кредитования бизнеса под свои поручительства вдвое - примерно до 740 миллиардов рублей - в результате реализации дорожной карты Банка России по присвоению корпорации статуса PSE (public sector enterprise – предприятие госсектора), сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Накануне ЦБ опубликовал "дорожную карту" поддержки МСП на 2023–2024 годы, которая, в частности, предполагает применение пониженных коэффициентов риска по активам, обеспеченным поручительствами Корпорации МСП, а также оптимизацию процесса оценки кредитного риска, что должно стимулировать банки к работе с малым бизнесом.Он отметил, что сейчас под поручительство Корпорации МСП выдается каждый девятый кредит в самом востребованном сегменте - до 50 миллионов рублей (на этот сегмент приходится 90% займов). Эта доля в рамках реализации "дорожной карты" также должна увеличиться.Кроме того, по словам Исаевича, отнесение гарантий региональных гарантийных организаций (РГО) к первой категории качества позволит увеличить интерес банков и в этом сегменте, что, соответственно, увеличит охват кредитования для малого бизнеса.В сообщении пресс-службы отмечается, что за 9 месяцев 2022 года 26 тысяч представителей малого и среднего бизнеса привлекли свыше 315 миллиардов рублей благодаря использованию гарантий и поручительств Корпорации МСП. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года сумма выросла вдвое, а количество поддержанных предприятий — в 8,5 раз. Основной объем кредитов пришелся на обрабатывающие производства (26%), предприятия, обеспечивающие работу городской экономики (20%), сельское хозяйство (6,7%) и транспортировку и хранение (6,3%).

https://ria.ru/20221215/msp-1838665633.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, новости компаний - экономика