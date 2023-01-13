https://ria.ru/20230113/sochi-1844559646.html

Цены на отдых в Сочи стали ниже

Цены на отдых в Сочи стали ниже - РИА Новости, 13.01.2023

Цены на отдых в Сочи стали ниже

Туроператоры заявили о снижении цен на отдых в Сочи, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:42

2023-01-13T11:42

2023-01-13T14:49

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Туроператоры заявили о снижении цен на отдых в Сочи, сообщает АТОР."После новогодних праздников размещение в Сочи стало на 15–30 процентов дешевле. Снижение цен продлится до очередных высоких дат", — отмечают в эксперты.Свободные номера, по данным АТОР, сейчас можно найти практически в любом отеле. Авиабилеты из Москвы обойдутся в восемь-девять тысяч рублей с человека в обе стороны. Примерно столько же стоит перелет из других городов России, в том числе Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.Спрос на путевки после каникул остается стабильно высоким, потому что на горнолыжных курортах наконец-то выпало достаточное количество снега, уточняют туроператоры.Следующее повышение цен следует ожидать в период февральских праздников. Цены, по прогнозам экспертов, снова взлетят на 20 процентов.

https://ria.ru/20230112/sochi-1844364615.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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