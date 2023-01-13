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Цены на отдых в Сочи стали ниже - РИА Новости, 13.01.2023
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Туризм
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Цены на отдых в Сочи стали ниже
Цены на отдых в Сочи стали ниже - РИА Новости, 13.01.2023
Цены на отдых в Сочи стали ниже
Туроператоры заявили о снижении цен на отдых в Сочи, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:42
2023-01-13T14:49
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
сочи
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых
цены
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Туроператоры заявили о снижении цен на отдых в Сочи, сообщает АТОР."После новогодних праздников размещение в Сочи стало на 15–30 процентов дешевле. Снижение цен продлится до очередных высоких дат", — отмечают в эксперты.Свободные номера, по данным АТОР, сейчас можно найти практически в любом отеле. Авиабилеты из Москвы обойдутся в восемь-девять тысяч рублей с человека в обе стороны. Примерно столько же стоит перелет из других городов России, в том числе Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.Спрос на путевки после каникул остается стабильно высоким, потому что на горнолыжных курортах наконец-то выпало достаточное количество снега, уточняют туроператоры.Следующее повышение цен следует ожидать в период февральских праздников. Цены, по прогнозам экспертов, снова взлетят на 20 процентов.
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туризм, туристы, новости - туризм, сочи, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, цены
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Сочи, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых, Цены
11:42 13.01.2023 (обновлено: 14:49 13.01.2023)
 
Цены на отдых в Сочи стали ниже

Туроператоры сообщили о снижении цен на отдых в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкФестиваль BoogelWoogel в Сочи
Фестиваль BoogelWoogel в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Туроператоры заявили о снижении цен на отдых в Сочи, сообщает АТОР.
"После новогодних праздников размещение в Сочи стало на 15–30 процентов дешевле. Снижение цен продлится до очередных высоких дат", — отмечают в эксперты.
Свободные номера, по данным АТОР, сейчас можно найти практически в любом отеле. Авиабилеты из Москвы обойдутся в восемь-девять тысяч рублей с человека в обе стороны. Примерно столько же стоит перелет из других городов России, в том числе Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Спрос на путевки после каникул остается стабильно высоким, потому что на горнолыжных курортах наконец-то выпало достаточное количество снега, уточняют туроператоры.
Следующее повышение цен следует ожидать в период февральских праздников. Цены, по прогнозам экспертов, снова взлетят на 20 процентов.
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на территории Красной Поляны Большого Сочи - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСочиАссоциация туроператоров России (АТОР)ОтдыхЦены
 
 
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