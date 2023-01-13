https://ria.ru/20230113/sk-1844518702.html

СК возбудит дело против СБУ после обвинений в адрес депутата Госдумы

СК возбудит дело против СБУ после обвинений в адрес депутата Госдумы - РИА Новости, 13.01.2023

СК возбудит дело против СБУ после обвинений в адрес депутата Госдумы

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного решения о заочном предъявлении обвинения депутату Госдумы РФ Адаму РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T01:16

2023-01-13T01:16

2023-01-13T01:31

адам делимханов

александр бастрыкин

россия

украина

служба безопасности украины

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного решения о заочном предъявлении обвинения депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке спецоперации. По утверждениям СБУ, Делимханов возглавлял группировку войск, в состав которой входили подразделения управления Росгвардии и МВД РФ по Чечне. Делимханов заявил, что отнесся с иронией к обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, "прозвучавшему из лагеря сатанистов". "Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с принятием незаконного решения о заочном предъявлении обвинения депутату Государственной думы РФ Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке российской специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие в рамках уголовного дела установит конкретных должностных лиц СБУ, которые приняли незаконное решение о заочном предъявлении обвинения.

https://ria.ru/20230112/delimkhanov-1844457766.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

адам делимханов, александр бастрыкин, россия, украина, служба безопасности украины, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)