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СК возбудит дело против СБУ после обвинений в адрес депутата Госдумы - РИА Новости, 13.01.2023
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СК возбудит дело против СБУ после обвинений в адрес депутата Госдумы
СК возбудит дело против СБУ после обвинений в адрес депутата Госдумы - РИА Новости, 13.01.2023
СК возбудит дело против СБУ после обвинений в адрес депутата Госдумы
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного решения о заочном предъявлении обвинения депутату Госдумы РФ Адаму РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T01:16
2023-01-13T01:31
адам делимханов
александр бастрыкин
россия
украина
служба безопасности украины
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного решения о заочном предъявлении обвинения депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке спецоперации. По утверждениям СБУ, Делимханов возглавлял группировку войск, в состав которой входили подразделения управления Росгвардии и МВД РФ по Чечне. Делимханов заявил, что отнесся с иронией к обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, "прозвучавшему из лагеря сатанистов". "Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с принятием незаконного решения о заочном предъявлении обвинения депутату Государственной думы РФ Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке российской специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие в рамках уголовного дела установит конкретных должностных лиц СБУ, которые приняли незаконное решение о заочном предъявлении обвинения.
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адам делимханов, александр бастрыкин, россия, украина, служба безопасности украины, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Адам Делимханов, Александр Бастрыкин, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
01:16 13.01.2023 (обновлено: 01:31 13.01.2023)
 
СК возбудит дело против СБУ после обвинений в адрес депутата Госдумы

Бастрыкин поручил возбудить дело против СБУ после обвинений в адрес депутата Делимханова

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного решения о заочном предъявлении обвинения депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке спецоперации. По утверждениям СБУ, Делимханов возглавлял группировку войск, в состав которой входили подразделения управления Росгвардии и МВД РФ по Чечне.
Делимханов заявил, что отнесся с иронией к обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, "прозвучавшему из лагеря сатанистов".
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с принятием незаконного решения о заочном предъявлении обвинения депутату Государственной думы РФ Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность страны, а также в поддержке российской специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие в рамках уголовного дела установит конкретных должностных лиц СБУ, которые приняли незаконное решение о заочном предъявлении обвинения.
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 17:30Специальная военная операция на Украине
Делимханов заявил, что отнесся к обвинениям СБУ с иронией
 
Адам ДелимхановАлександр БастрыкинРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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