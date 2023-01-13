https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844598789.html

Зюганов считает санкции против уехавших недостаточно эффективной мерой

Зюганов считает санкции против уехавших недостаточно эффективной мерой - РИА Новости, 13.01.2023

Зюганов считает санкции против уехавших недостаточно эффективной мерой

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что в отношении выступающих против РФ граждан нельзя идти по пути постоянного ужесточения наказания, необходимо... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:37

2023-01-13T12:37

2023-01-13T12:37

политика

россия

геннадий зюганов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что в отношении выступающих против РФ граждан нельзя идти по пути постоянного ужесточения наказания, необходимо также думать о повышении экономического благосостояния страны и не забывать про патриотическое воспитание. В пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. "Первое, не главное, что недостаточно мер, связанных с теми, кто там рот широко раскрывает и глупости говорит, а финансово-экономическим курсом, который не позволяет выйти из системного кризиса", - заявил он, комментируя предложение спикера Думы. По словам Зюганова, надо "максимально мобилизовать ресурсы и работать плотно в обществе, занимаясь патриотическим воспитанием" - показывать достижения Советской эпохи, в частности. Также политик посетовал на то, что "сейчас в университетах никто толком не рассказывает, как складывается военно-политическая операция, что мы освобождаем Украину от фашизма, Европу". "Идти по пути только наказания и ужесточения - толку никакого не будет, надо идти по пути более эффективной экономической политики, управления и воспитательной работы - тогда будет результат", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф