https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844598789.html
Зюганов считает санкции против уехавших недостаточно эффективной мерой
Зюганов считает санкции против уехавших недостаточно эффективной мерой - РИА Новости, 13.01.2023
Зюганов считает санкции против уехавших недостаточно эффективной мерой
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что в отношении выступающих против РФ граждан нельзя идти по пути постоянного ужесточения наказания, необходимо... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:37
2023-01-13T12:37
2023-01-13T12:37
политика
россия
геннадий зюганов
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кпрф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что в отношении выступающих против РФ граждан нельзя идти по пути постоянного ужесточения наказания, необходимо также думать о повышении экономического благосостояния страны и не забывать про патриотическое воспитание. В пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. "Первое, не главное, что недостаточно мер, связанных с теми, кто там рот широко раскрывает и глупости говорит, а финансово-экономическим курсом, который не позволяет выйти из системного кризиса", - заявил он, комментируя предложение спикера Думы. По словам Зюганова, надо "максимально мобилизовать ресурсы и работать плотно в обществе, занимаясь патриотическим воспитанием" - показывать достижения Советской эпохи, в частности. Также политик посетовал на то, что "сейчас в университетах никто толком не рассказывает, как складывается военно-политическая операция, что мы освобождаем Украину от фашизма, Европу". "Идти по пути только наказания и ужесточения - толку никакого не будет, надо идти по пути более эффективной экономической политики, управления и воспитательной работы - тогда будет результат", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
Зюганов считает санкции против уехавших недостаточно эффективной мерой
Зюганов назвал патриотическое воспитание более важным, чем санкции против уехавших
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что в отношении выступающих против РФ граждан нельзя идти по пути постоянного ужесточения наказания, необходимо также думать о повышении экономического благосостояния страны и не забывать про патриотическое воспитание.
В пятницу спикер Госдумы
РФ Вячеслав Володин
заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ.
"Первое, не главное, что недостаточно мер, связанных с теми, кто там рот широко раскрывает и глупости говорит, а финансово-экономическим курсом, который не позволяет выйти из системного кризиса", - заявил он, комментируя предложение спикера Думы.
По словам Зюганова, надо "максимально мобилизовать ресурсы и работать плотно в обществе, занимаясь патриотическим воспитанием" - показывать достижения Советской эпохи, в частности. Также политик посетовал на то, что "сейчас в университетах никто толком не рассказывает, как складывается военно-политическая операция, что мы освобождаем Украину
от фашизма, Европу".
"Идти по пути только наказания и ужесточения - толку никакого не будет, надо идти по пути более эффективной экономической политики, управления и воспитательной работы - тогда будет результат", - резюмировал он.