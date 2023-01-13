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Зюганов считает санкции против уехавших недостаточно эффективной мерой - РИА Новости, 13.01.2023
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Зюганов считает санкции против уехавших недостаточно эффективной мерой
Зюганов считает санкции против уехавших недостаточно эффективной мерой - РИА Новости, 13.01.2023
Зюганов считает санкции против уехавших недостаточно эффективной мерой
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что в отношении выступающих против РФ граждан нельзя идти по пути постоянного ужесточения наказания, необходимо... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:37
2023-01-13T12:37
политика
россия
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что в отношении выступающих против РФ граждан нельзя идти по пути постоянного ужесточения наказания, необходимо также думать о повышении экономического благосостояния страны и не забывать про патриотическое воспитание. В пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. "Первое, не главное, что недостаточно мер, связанных с теми, кто там рот широко раскрывает и глупости говорит, а финансово-экономическим курсом, который не позволяет выйти из системного кризиса", - заявил он, комментируя предложение спикера Думы. По словам Зюганова, надо "максимально мобилизовать ресурсы и работать плотно в обществе, занимаясь патриотическим воспитанием" - показывать достижения Советской эпохи, в частности. Также политик посетовал на то, что "сейчас в университетах никто толком не рассказывает, как складывается военно-политическая операция, что мы освобождаем Украину от фашизма, Европу". "Идти по пути только наказания и ужесточения - толку никакого не будет, надо идти по пути более эффективной экономической политики, управления и воспитательной работы - тогда будет результат", - резюмировал он.
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политика, россия, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
12:37 13.01.2023
 
Зюганов считает санкции против уехавших недостаточно эффективной мерой

Зюганов назвал патриотическое воспитание более важным, чем санкции против уехавших

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что в отношении выступающих против РФ граждан нельзя идти по пути постоянного ужесточения наказания, необходимо также думать о повышении экономического благосостояния страны и не забывать про патриотическое воспитание.
В пятницу спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ.
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"Первое, не главное, что недостаточно мер, связанных с теми, кто там рот широко раскрывает и глупости говорит, а финансово-экономическим курсом, который не позволяет выйти из системного кризиса", - заявил он, комментируя предложение спикера Думы.
По словам Зюганова, надо "максимально мобилизовать ресурсы и работать плотно в обществе, занимаясь патриотическим воспитанием" - показывать достижения Советской эпохи, в частности. Также политик посетовал на то, что "сейчас в университетах никто толком не рассказывает, как складывается военно-политическая операция, что мы освобождаем Украину от фашизма, Европу".
"Идти по пути только наказания и ужесточения - толку никакого не будет, надо идти по пути более эффективной экономической политики, управления и воспитательной работы - тогда будет результат", - резюмировал он.
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