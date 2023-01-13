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Посол ОАЭ передал Лаврову послание главы МИД страны

Посол ОАЭ передал Лаврову послание главы МИД страны - РИА Новости, 13.01.2023

Посол ОАЭ передал Лаврову послание главы МИД страны

Посол Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль-Джабер передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову личное послание от главы МИД ОАЭ Мухаммеда бен... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:05

2023-01-13T17:05

2023-01-13T17:05

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль-Джабер передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову личное послание от главы МИД ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Лавров в ходе встречи обсудил вопросы развития российско-эмиратских отношений, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, транспорта, промышленности, туризма и нефтегазовой отрасли. "Была также отмечена важность внешнеполитической координации, прежде всего в Совете Безопасности ООН, и углубления диалога на различных уровнях по международной и ближневосточной проблематике, представляющей взаимный интерес", - сообщил МИД России. Российские власти ранее отмечали, что ОАЭ играют важную роль в обмене пленными между Россией и Украиной, а также помогли в обмене заключенных между Россией и США Виктора Бута и Бриттни Грайнер.

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в мире, сергей лавров, мухаммед бен заид аль нахайян, виктор бут, россия, оаэ, москва, оон