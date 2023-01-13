Посол ОАЭ передал Лаврову послание главы МИД страны
Посол ОАЭ Аль-Джабер передал Лаврову послание главы МИД страны Аль Нахайяна
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в Москве
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль-Джабер передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову личное послание от главы МИД ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Тринадцатого января министр иностранных дел РФ Лавров принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммеда Аль-Джабера, который передал личное послание министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ", - говорится в сообщении министерства.
Лавров в ходе встречи обсудил вопросы развития российско-эмиратских отношений, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, транспорта, промышленности, туризма и нефтегазовой отрасли.
"Была также отмечена важность внешнеполитической координации, прежде всего в Совете Безопасности ООН, и углубления диалога на различных уровнях по международной и ближневосточной проблематике, представляющей взаимный интерес", - сообщил МИД России.
Российские власти ранее отмечали, что ОАЭ играют важную роль в обмене пленными между Россией и Украиной, а также помогли в обмене заключенных между Россией и США Виктора Бута и Бриттни Грайнер.