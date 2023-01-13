https://ria.ru/20230113/porty-1844593183.html

Венеция и Триест станут новыми портами Украины, заявил итальянский министр

Венеция и Триест станут новыми портами Украины, заявил итальянский министр - РИА Новости, 13.01.2023

Венеция и Триест станут новыми портами Украины, заявил итальянский министр

Италия предложила Украине использовать ее логистическую инфраструктуру, в том числе порты Венеции и Триеста на Адриатическом море, для экспорта продукции,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:23

2023-01-13T12:23

2023-01-13T12:23

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РИМ, 13 янв – РИА Новости. Италия предложила Украине использовать ее логистическую инфраструктуру, в том числе порты Венеции и Триеста на Адриатическом море, для экспорта продукции, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. В четверг Урсо побывал в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским и представителями украинского правительства. Стороны подписали соглашение о технологическом и промышленном сотрудничестве. "С нашей стороны есть обязательство сотрудничать по (транспортному) коридору №5 из Киева на северо-восток Италии, чтобы в некотором роде порты Триеста и Венеции стали их портами", - заявил министр в интервью газете Il Messaggero в пятницу. По его словам, Украина может в таком случае использовать "самую крупную" в Европе логистическую платформу в Вероне. Говоря о возможном визите в Киев премьер-министра Италии Джорджи Мелони, Урсо заявил, что эта поездка состоится до запланированной на начало марта конференции по восстановлению Украины. Ранее министерство Урсо сообщало, что участие в мероприятии примут украинские и итальянские компании.

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843477565.html

https://ria.ru/20230107/italiya-1843359089.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, италия, украина, венеция, европа