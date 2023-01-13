https://ria.ru/20230113/porty-1844593183.html
Венеция и Триест станут новыми портами Украины, заявил итальянский министр
Венеция и Триест станут новыми портами Украины, заявил итальянский министр - РИА Новости, 13.01.2023
Венеция и Триест станут новыми портами Украины, заявил итальянский министр
Италия предложила Украине использовать ее логистическую инфраструктуру, в том числе порты Венеции и Триеста на Адриатическом море, для экспорта продукции,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:23
2023-01-13T12:23
2023-01-13T12:23
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РИМ, 13 янв – РИА Новости. Италия предложила Украине использовать ее логистическую инфраструктуру, в том числе порты Венеции и Триеста на Адриатическом море, для экспорта продукции, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. В четверг Урсо побывал в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским и представителями украинского правительства. Стороны подписали соглашение о технологическом и промышленном сотрудничестве. "С нашей стороны есть обязательство сотрудничать по (транспортному) коридору №5 из Киева на северо-восток Италии, чтобы в некотором роде порты Триеста и Венеции стали их портами", - заявил министр в интервью газете Il Messaggero в пятницу. По его словам, Украина может в таком случае использовать "самую крупную" в Европе логистическую платформу в Вероне. Говоря о возможном визите в Киев премьер-министра Италии Джорджи Мелони, Урсо заявил, что эта поездка состоится до запланированной на начало марта конференции по восстановлению Украины. Ранее министерство Урсо сообщало, что участие в мероприятии примут украинские и итальянские компании.
https://ria.ru/20230108/ukraina-1843477565.html
https://ria.ru/20230107/italiya-1843359089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, украина, венеция, европа
В мире, Италия, Украина, Венеция, Европа
Венеция и Триест станут новыми портами Украины, заявил итальянский министр
Италия предложила Украине использовать порты Венеции и Триеста для экспорта продукции