https://ria.ru/20230113/pomosch-1844752871.html

ЕК подтвердила, что хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Киеву

ЕК подтвердила, что хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Киеву - РИА Новости, 13.01.2023

ЕК подтвердила, что хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Киеву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕК намерена выделить первый транш из нового пакета макрофинансовой помощи Украине в январе. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T20:27

2023-01-13T20:27

2023-01-13T20:27

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕК намерена выделить первый транш из нового пакета макрофинансовой помощи Украине в январе. Она отметила, что объем этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза. Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее. В ЕК еще в прошлом году отмечали, что хотели бы перечислить первые средства от имени Евросоюза уже в январе. Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года. ЕК намерена перечислять кредиты новой макрофинансовой помощи Украине на "ежемесячной предсказуемой" основе, отметила в начале января пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинан.

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Евгения Нефедова

в мире, урсула фон дер ляйен, украина, швеция, еврокомиссия, евросоюз