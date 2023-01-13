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ЕК подтвердила, что хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Киеву - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/pomosch-1844752871.html
ЕК подтвердила, что хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Киеву
ЕК подтвердила, что хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Киеву - РИА Новости, 13.01.2023
ЕК подтвердила, что хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Киеву
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕК намерена выделить первый транш из нового пакета макрофинансовой помощи Украине в январе. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:27
2023-01-13T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
швеция
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕК намерена выделить первый транш из нового пакета макрофинансовой помощи Украине в январе. Она отметила, что объем этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза. Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее. В ЕК еще в прошлом году отмечали, что хотели бы перечислить первые средства от имени Евросоюза уже в январе. Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года. ЕК намерена перечислять кредиты новой макрофинансовой помощи Украине на "ежемесячной предсказуемой" основе, отметила в начале января пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинан.
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, швеция, еврокомиссия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Швеция, Еврокомиссия, Евросоюз
20:27 13.01.2023
 
ЕК подтвердила, что хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Киеву

Фон дер Ляйен: ЕК хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Украине в январе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕК намерена выделить первый транш из нового пакета макрофинансовой помощи Украине в январе.
"Мы начнем еще в январе перечисление первого транша из пакета поддержки Украины на 18 миллиардов евро", - сообщила она на пресс-конференции в Швеции, которая транслировалась на сайте ЕК.
Она отметила, что объем этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза.
Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее. В ЕК еще в прошлом году отмечали, что хотели бы перечислить первые средства от имени Евросоюза уже в январе.
Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.
ЕК намерена перечислять кредиты новой макрофинансовой помощи Украине на "ежемесячной предсказуемой" основе, отметила в начале января пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинан.
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