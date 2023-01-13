ЕК подтвердила, что хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Киеву
Фон дер Ляйен: ЕК хочет выделить новый транш макрофинансовой помощи Украине в январе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕК намерена выделить первый транш из нового пакета макрофинансовой помощи Украине в январе.
"Мы начнем еще в январе перечисление первого транша из пакета поддержки Украины на 18 миллиардов евро", - сообщила она на пресс-конференции в Швеции, которая транслировалась на сайте ЕК.
Она отметила, что объем этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза.
Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее. В ЕК еще в прошлом году отмечали, что хотели бы перечислить первые средства от имени Евросоюза уже в январе.
Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.
ЕК намерена перечислять кредиты новой макрофинансовой помощи Украине на "ежемесячной предсказуемой" основе, отметила в начале января пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинан.