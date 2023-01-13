https://ria.ru/20230113/polsha-1844625029.html

Польша изменила закон о ВС для получения средств из фонда восстановления ЕС

Польша изменила закон о ВС для получения средств из фонда восстановления ЕС - РИА Новости, 13.01.2023

Польша изменила закон о ВС для получения средств из фонда восстановления ЕС

Сейм Польши принял изменения в закон о Верховном суде, чтобы получить средства из европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса, передает... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:04

2023-01-13T14:04

2023-01-13T14:04

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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Сейм Польши принял изменения в закон о Верховном суде, чтобы получить средства из европейского фонда восстановления после пандемии коронавируса, передает корреспондент РИА Новости. В июне Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши (КРО) был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее, позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Польше эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК. Ключевое изменение заключается в том, что дисциплинарные дела судей Верховного суда и судов общей юрисдикции теперь будет рассматривать Высший административный суд, а не дисциплинарная палата Верховного суда. Он также возьмет на себя вопросы иммунитета судей и разрешения на их временный арест. В ходе пятничного голосования 203 депутата проголосовали за, 52 против и 189 воздержались Сейм должен был рассмотреть проект еще в декабре, но его сняли с повестки дня, так как министр юстиции, генеральный прокурор Збигнев Зибро заявил, что его партия "Солидарная Польша" - колициант правящей партии "Право и справедливость" - не поддержит изменения. По его мнению, предлагаемые изменения противоречат конституции и приведут к хаосу в польской судебной системе. Теперь закон поступит в сенат Польши, где его, вероятно, ветируют, так как большинство членов верхней палаты парламента представляют оппозицию. Тогда документ снова вернется в сейм. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финплан ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах. В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза. На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.

https://ria.ru/20230113/napadenie-1844526846.html

https://ria.ru/20230113/pravda-1844524228.html

https://ria.ru/20230112/poshliny-1844491549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, евросоюз, коронавирус covid-19, еврокомиссия, европа