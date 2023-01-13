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Власти Петербурга рассказали, сколько туристов посетили город на праздниках - РИА Новости, 13.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230113/peterburg-1844711642.html
Власти Петербурга рассказали, сколько туристов посетили город на праздниках
Власти Петербурга рассказали, сколько туристов посетили город на праздниках - РИА Новости, 13.01.2023
Власти Петербурга рассказали, сколько туристов посетили город на праздниках
Санкт-Петербург в новогодние праздники посетили более миллиона отдыхающих, сообщает городской комитет по развитию туризма."Число туристов и экскурсантов,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:04
2023-01-13T18:04
туризм
санкт-петербург
новости - туризм
новый год
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург в новогодние праздники посетили более миллиона отдыхающих, сообщает городской комитет по развитию туризма."Число туристов и экскурсантов, побывавших в Петербурге за девять дней каникул, превысило миллион человек. В прошлом году Северная столица приняла 914 тысяч путешественников", — рассказывают в пресс-службе.С 30 декабря по 8 января аэропорт Пулково обслужил 578 тысяч пассажиров. Максимальное количество рейсов — 458 — было выполнено 30 декабря. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Самара, Новосибирск, Минеральные Воды и Архангельск, зарубежными — Минск, Ташкент, Стамбул, Ереван, Душанбе, Ош.Чаще всего путешественники приезжали в Петербург с культурно-познавательной целью, для встречи с друзьями и родственниками, на деловые мероприятия, а также чтобы посетить какое-либо городское событие, отмечают в комитете. Востребованы были и такие виды туризма, как медицинский, гастрономический, образовательный.Уточняется, что для привлечения гостей из других регионов проводятся роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт‑Петербург". Такие встречи уже прошли в 16 городах России.
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санкт-петербург, новости - туризм, новый год
Туризм, Санкт-Петербург, Новости - Туризм, Новый год
18:04 13.01.2023
 
Власти Петербурга рассказали, сколько туристов посетили город на праздниках

Санкт-Петербург в новогодние праздники посетили более миллиона туристов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкРебенок играет в снегу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Ребенок играет в снегу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург в новогодние праздники посетили более миллиона отдыхающих, сообщает городской комитет по развитию туризма.

"Число туристов и экскурсантов, побывавших в Петербурге за девять дней каникул, превысило миллион человек. В прошлом году Северная столица приняла 914 тысяч путешественников", — рассказывают в пресс-службе.

С 30 декабря по 8 января аэропорт Пулково обслужил 578 тысяч пассажиров. Максимальное количество рейсов — 458 — было выполнено 30 декабря. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Самара, Новосибирск, Минеральные Воды и Архангельск, зарубежными — Минск, Ташкент, Стамбул, Ереван, Душанбе, Ош.

Чаще всего путешественники приезжали в Петербург с культурно-познавательной целью, для встречи с друзьями и родственниками, на деловые мероприятия, а также чтобы посетить какое-либо городское событие, отмечают в комитете. Востребованы были и такие виды туризма, как медицинский, гастрономический, образовательный.

Уточняется, что для привлечения гостей из других регионов проводятся роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт‑Петербург". Такие встречи уже прошли в 16 городах России.
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