https://ria.ru/20230113/peterburg-1844711642.html

Власти Петербурга рассказали, сколько туристов посетили город на праздниках

Власти Петербурга рассказали, сколько туристов посетили город на праздниках - РИА Новости, 13.01.2023

Власти Петербурга рассказали, сколько туристов посетили город на праздниках

Санкт-Петербург в новогодние праздники посетили более миллиона отдыхающих, сообщает городской комитет по развитию туризма."Число туристов и экскурсантов,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:04

2023-01-13T18:04

2023-01-13T18:04

туризм

санкт-петербург

новости - туризм

новый год

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург в новогодние праздники посетили более миллиона отдыхающих, сообщает городской комитет по развитию туризма."Число туристов и экскурсантов, побывавших в Петербурге за девять дней каникул, превысило миллион человек. В прошлом году Северная столица приняла 914 тысяч путешественников", — рассказывают в пресс-службе.С 30 декабря по 8 января аэропорт Пулково обслужил 578 тысяч пассажиров. Максимальное количество рейсов — 458 — было выполнено 30 декабря. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Самара, Новосибирск, Минеральные Воды и Архангельск, зарубежными — Минск, Ташкент, Стамбул, Ереван, Душанбе, Ош.Чаще всего путешественники приезжали в Петербург с культурно-познавательной целью, для встречи с друзьями и родственниками, на деловые мероприятия, а также чтобы посетить какое-либо городское событие, отмечают в комитете. Востребованы были и такие виды туризма, как медицинский, гастрономический, образовательный.Уточняется, что для привлечения гостей из других регионов проводятся роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт‑Петербург". Такие встречи уже прошли в 16 городах России.

https://ria.ru/20230113/indoneziya-1844595784.html

санкт-петербург

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

санкт-петербург, новости - туризм, новый год