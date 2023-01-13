https://ria.ru/20230113/otsrochka-1844631150.html

Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей

Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей - РИА Новости, 13.01.2023

Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал принять поправки в закон о мобилизации и предоставить отсрочку отцам 3 детей. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:29

2023-01-13T14:29

2023-01-13T14:29

госдума рф

лдпр

ярослав нилов

россия

украина

андрей картаполов

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149874/90/1498749069_0:0:3759:2114_1920x0_80_0_0_6a2ae0048f07dd3eadba965bf80da20f.jpg

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал принять поправки в закон о мобилизации и предоставить отсрочку отцам 3 детей. "Нужно принимать наши поправки в закон о мобилизации и давать отцам троих детей отсрочку. Другого варианта нет", - написал он в своем Telegram-канале. В октябре 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя. Согласно тексту проекта, предлагается не распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата. Также предлагается установить, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас. Согласно документу, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ. Кроме того, предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет. В конце сентября 2022 года Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение. Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву в рамках частичной мобилизации подлежали рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет. Также глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что решение об отсрочке от частичной мобилизации для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет принято и доведено до военкоматов. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20221229/otsrochka-1842142541.html

https://ria.ru/20221217/otsrochka-1839414628.html

https://ria.ru/20221117/tatarstan-1832129999.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, лдпр, ярослав нилов, россия, украина, андрей картаполов, сергей шойгу