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Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей - РИА Новости, 13.01.2023
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Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей
Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей - РИА Новости, 13.01.2023
Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал принять поправки в закон о мобилизации и предоставить отсрочку отцам 3 детей. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:29
2023-01-13T14:29
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
россия
украина
андрей картаполов
сергей шойгу
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал принять поправки в закон о мобилизации и предоставить отсрочку отцам 3 детей. "Нужно принимать наши поправки в закон о мобилизации и давать отцам троих детей отсрочку. Другого варианта нет", - написал он в своем Telegram-канале. В октябре 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя. Согласно тексту проекта, предлагается не распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата. Также предлагается установить, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас. Согласно документу, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ. Кроме того, предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет. В конце сентября 2022 года Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение. Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву в рамках частичной мобилизации подлежали рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет. Также глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что решение об отсрочке от частичной мобилизации для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет принято и доведено до военкоматов. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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госдума рф, лдпр, ярослав нилов, россия, украина, андрей картаполов, сергей шойгу
Госдума РФ, ЛДПР, Ярослав Нилов, Россия, Украина, Андрей Картаполов, Сергей Шойгу
14:29 13.01.2023
 
Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей

Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей

© Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
© Владимир Федоренко
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал принять поправки в закон о мобилизации и предоставить отсрочку отцам 3 детей.
"Нужно принимать наши поправки в закон о мобилизации и давать отцам троих детей отсрочку. Другого варианта нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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В октябре 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя. Согласно тексту проекта, предлагается не распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата.
Также предлагается установить, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас. Согласно документу, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ.
Кроме того, предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет.
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В конце сентября 2022 года Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву в рамках частичной мобилизации подлежали рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
Также глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что решение об отсрочке от частичной мобилизации для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет принято и доведено до военкоматов.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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