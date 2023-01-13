https://ria.ru/20230113/otsrochka-1844631150.html
Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей
Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей - РИА Новости, 13.01.2023
Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал принять поправки в закон о мобилизации и предоставить отсрочку отцам 3 детей. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:29
2023-01-13T14:29
2023-01-13T14:29
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
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андрей картаполов
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал принять поправки в закон о мобилизации и предоставить отсрочку отцам 3 детей. "Нужно принимать наши поправки в закон о мобилизации и давать отцам троих детей отсрочку. Другого варианта нет", - написал он в своем Telegram-канале. В октябре 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя. Согласно тексту проекта, предлагается не распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата. Также предлагается установить, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас. Согласно документу, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ. Кроме того, предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет. В конце сентября 2022 года Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение. Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву в рамках частичной мобилизации подлежали рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет. Также глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что решение об отсрочке от частичной мобилизации для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет принято и доведено до военкоматов. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20221229/otsrochka-1842142541.html
https://ria.ru/20221217/otsrochka-1839414628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, лдпр, ярослав нилов, россия, украина, андрей картаполов, сергей шойгу
Госдума РФ, ЛДПР, Ярослав Нилов, Россия, Украина, Андрей Картаполов, Сергей Шойгу
Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей
Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил за отсрочку от мобилизации для отцов троих детей
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости.
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал
принять поправки в закон о мобилизации и предоставить отсрочку отцам 3 детей.
"Нужно принимать наши поправки в закон о мобилизации и давать отцам троих детей отсрочку. Другого варианта нет", - написал он в своем Telegram-канале.
В октябре 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором уточняются критерии по частичной мобилизации, в частности, там предлагается давать отсрочку гражданам, являющимся единственными детьми одинокого родителя. Согласно тексту проекта, предлагается не распространять на лиц, имеющих отсрочку от призыва по частичной мобилизации и не получивших повестку, норму о запрете на отъезд с места постоянного пребывания без разрешения военного комиссариата.
Также предлагается установить, что призыву по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас. Согласно документу, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, предлагается наделить статусом военнослужащего ВС РФ.
Кроме того, предлагается установить, что отсрочка от призыва по частичной мобилизации предоставляется студентам очной и вечерней форм обучения, гражданам, проходящим службу по призыву, детям военнослужащих, погибших при исполнении, гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка в возрасте до 16 лет.
В конце сентября 2022 года Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву в рамках частичной мобилизации подлежали рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
Также глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов
ранее заявил, что решение об отсрочке от частичной мобилизации для семей с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет принято и доведено до военкоматов.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.