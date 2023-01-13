12:22 13.01.2023 (обновлено: 15:00 13.01.2023)
Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии
Премьер Венгрии Орбан сообщил о разочаровании в немцах из-за санкционной политики Берлина
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 янв — РИА Новости. Политика Германии, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период, в частности — введения санкций, вызвала культурный шок и уменьшила веру венгров в немецкую практичность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением — в Венгрии всегда так говорили, — что немцы — ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения", — сказал политик в эфире радио Kossuth.
По его словам, многие европейские лидеры в период кризиса "свернулись и ощетинились, как ежи". Венгрия, напротив, перешла к "активной обороне" и не стала "перекладывать на граждан бремя возросших цен на энергетику, как сделали везде", а продолжила политику снижения коммунальных платежей.
"Благодаря защите коммунальных услуг семьи сэкономили 181 000 форинтов (около 500 долларов) в месяц. Конечно, они не держали их в руках, почтальон им не приносил, но никто и не пришел их забрать", — добавил Орбан.
По его мнению, Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому введение санкций против России, вероятно, продолжится, несмотря на неэффективность.
В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики и приняло пакет мер поддержки, среди них — увеличение добычи газа в стране с 1,5 до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает "национальную консультацию", чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Таким образом власти планируют положить конец удорожанию энергии, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.