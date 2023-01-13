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Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии - РИА Новости, 13.01.2023
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Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии
Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии - РИА Новости, 13.01.2023
Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии
Политика Германии, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период, в частности — введения санкций, вызвала культурный шок и уменьшила РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:22
2023-01-13T15:00
в мире
европа
венгрия
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
россия
урсула фон дер ляйен
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БУДАПЕШТ, 13 янв — РИА Новости. Политика Германии, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период, в частности — введения санкций, вызвала культурный шок и уменьшила веру венгров в немецкую практичность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, многие европейские лидеры в период кризиса "свернулись и ощетинились, как ежи". Венгрия, напротив, перешла к "активной обороне" и не стала "перекладывать на граждан бремя возросших цен на энергетику, как сделали везде", а продолжила политику снижения коммунальных платежей."Благодаря защите коммунальных услуг семьи сэкономили 181 000 форинтов (около 500 долларов) в месяц. Конечно, они не держали их в руках, почтальон им не приносил, но никто и не пришел их забрать", — добавил Орбан.По его мнению, Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому введение санкций против России, вероятно, продолжится, несмотря на неэффективность.В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики и приняло пакет мер поддержки, среди них — увеличение добычи газа в стране с 1,5 до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает "национальную консультацию", чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Таким образом власти планируют положить конец удорожанию энергии, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
https://ria.ru/20230112/vengriya-1844407263.html
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в мире, европа, венгрия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, россия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, аэс "пакш", санкции в отношении россии
В мире, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, АЭС "Пакш", Санкции в отношении России
12:22 13.01.2023 (обновлено: 15:00 13.01.2023)
 
Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии

Премьер Венгрии Орбан сообщил о разочаровании в немцах из-за санкционной политики Берлина

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 янв — РИА Новости. Политика Германии, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период, в частности — введения санкций, вызвала культурный шок и уменьшила веру венгров в немецкую практичность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением — в Венгрии всегда так говорили, — что немцы — ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения", — сказал политик в эфире радио Kossuth.

По его словам, многие европейские лидеры в период кризиса "свернулись и ощетинились, как ежи". Венгрия, напротив, перешла к "активной обороне" и не стала "перекладывать на граждан бремя возросших цен на энергетику, как сделали везде", а продолжила политику снижения коммунальных платежей.
"Благодаря защите коммунальных услуг семьи сэкономили 181 000 форинтов (около 500 долларов) в месяц. Конечно, они не держали их в руках, почтальон им не приносил, но никто и не пришел их забрать", — добавил Орбан.
По его мнению, Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому введение санкций против России, вероятно, продолжится, несмотря на неэффективность.
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Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает "национальную консультацию", чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Таким образом власти планируют положить конец удорожанию энергии, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
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