https://ria.ru/20230113/orban-1844592886.html

Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии

Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии - РИА Новости, 13.01.2023

Орбан рассказал о культурном шоке от политики Германии

Политика Германии, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период, в частности — введения санкций, вызвала культурный шок и уменьшила РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:22

2023-01-13T12:22

2023-01-13T15:00

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венгрия

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урсула фон дер ляйен

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БУДАПЕШТ, 13 янв — РИА Новости. Политика Германии, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период, в частности — введения санкций, вызвала культурный шок и уменьшила веру венгров в немецкую практичность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, многие европейские лидеры в период кризиса "свернулись и ощетинились, как ежи". Венгрия, напротив, перешла к "активной обороне" и не стала "перекладывать на граждан бремя возросших цен на энергетику, как сделали везде", а продолжила политику снижения коммунальных платежей."Благодаря защите коммунальных услуг семьи сэкономили 181 000 форинтов (около 500 долларов) в месяц. Конечно, они не держали их в руках, почтальон им не приносил, но никто и не пришел их забрать", — добавил Орбан.По его мнению, Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому введение санкций против России, вероятно, продолжится, несмотря на неэффективность.В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики и приняло пакет мер поддержки, среди них — увеличение добычи газа в стране с 1,5 до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра", продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает "национальную консультацию", чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Таким образом власти планируют положить конец удорожанию энергии, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.

https://ria.ru/20230112/vengriya-1844407263.html

https://ria.ru/20230112/vengriya-1844273353.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, европа, венгрия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, россия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, аэс "пакш", санкции в отношении россии