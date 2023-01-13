https://ria.ru/20230113/okhota-1844590435.html
В Приморье завели дела за отстрел зверей, застрявших в сугробах в зоне ЧС
В Приморье завели дела за отстрел зверей, застрявших в сугробах в зоне ЧС - РИА Новости, 13.01.2023
В Приморье завели дела за отстрел зверей, застрявших в сугробах в зоне ЧС
Первые уголовные дела возбуждены за незаконный отстрел застрявших в сугробах копытных животных в районах Приморья, где после трехдневного снегопада запретили... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:17
2023-01-13T12:17
2023-01-13T12:17
происшествия
дальнегорский городской округ
россия
охота
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Первые уголовные дела возбуждены за незаконный отстрел застрявших в сугробах копытных животных в районах Приморья, где после трехдневного снегопада запретили охоту, сообщил РИА Новости представитель краевого Минлесхоза. В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света, ряд сел – без транспортного сообщения. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза. По предложению центра "Амурский тигр" в муниципалитетах, больше всего пострадавших от снежного циклона, - в Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском муниципальных округах, в Дальнегорском городском округе, - до 28 февраля запретили охоту. На территориях этих округов был введен локальный режим ЧС. "Возбуждено два уголовных дела по статье 258 УК РФ "Незаконная охота", составлено 8 административных протоколов за охоту в зоне ЧС. Это все разные эпизоды, количество уголовных дел может увеличиться по мере разбирательств. Изъято две единицы оружия", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что браконьеры в основном охотятся на копытных. "Это животные, застрявшие в сугробах. Кроме того, сезон охоты уже закрыт, даже если бы и не было запрета на охоту в зоне ЧС после снегопада. Незаконная охота в зоне ЧС усиливает ответственность, поэтому наказание будет жестче, чем обычно", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20230111/berloga-1844126838.html
https://ria.ru/20221227/losi-1841750489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дальнегорский городской округ, россия, охота, амурская область
Происшествия, Дальнегорский городской округ, Россия, Охота, Амурская область
В Приморье завели дела за отстрел зверей, застрявших в сугробах в зоне ЧС
В Приморье возбудили первые дела за отстрел животных, застрявших в сугробах в зоне ЧС
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Первые уголовные дела возбуждены за незаконный отстрел застрявших в сугробах копытных животных в районах Приморья, где после трехдневного снегопада запретили охоту, сообщил РИА Новости представитель краевого Минлесхоза.
В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон. Около 4,8 тысячи жителей остались без света, ряд сел – без транспортного сообщения. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в 4 раза. По предложению центра "Амурский тигр
" в муниципалитетах, больше всего пострадавших от снежного циклона, - в Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском муниципальных округах, в Дальнегорском городском округе
, - до 28 февраля запретили охоту. На территориях этих округов был введен локальный режим ЧС.
"Возбуждено два уголовных дела по статье 258 УК РФ "Незаконная охота", составлено 8 административных протоколов за охоту в зоне ЧС. Это все разные эпизоды, количество уголовных дел может увеличиться по мере разбирательств. Изъято две единицы оружия", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что браконьеры в основном охотятся на копытных.
"Это животные, застрявшие в сугробах. Кроме того, сезон охоты уже закрыт, даже если бы и не было запрета на охоту в зоне ЧС после снегопада. Незаконная охота в зоне ЧС усиливает ответственность, поэтому наказание будет жестче, чем обычно", - добавил собеседник.