https://ria.ru/20230113/obvineniya-1844537268.html
Убийце Синдзо Абэ предъявили официальные обвинения
Убийце Синдзо Абэ предъявили официальные обвинения - РИА Новости, 13.01.2023
Убийце Синдзо Абэ предъявили официальные обвинения
Окружная прокуратура города Нара предъявила обвинения Тэцуя Ямагами - убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщила газета "Иомиури". РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:36
2023-01-13T08:36
2023-01-13T09:37
в мире
япония
синдзо абэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801512733_0:553:2455:1934_1920x0_80_0_0_4c5b92533cd0e954cd091cb3cff7341e.jpg
ТОКИО, 13 янв - РИА Новости. Окружная прокуратура города Нара предъявила обвинения Тэцуя Ямагами - убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщила газета "Иомиури". Тэцуя Ямагами застрелили Синдзо Абэ во время предвыборной речи на улице 8 июля прошлого года. До 10 января Ямагами проходил освидетельствование для того, чтобы определить степень его дееспособности. Обвинение предъявлено по статье "убийство" и "нарушение законодательства об огнестрельном оружии".Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в следствии, во время прохождения экспертизы Ямагами сетовал, что хотел бы больше рассказать о Церкви объединения и своей семье. Кроме того, со ссылкой на родственников Ямагами стало известно, что во время свидания с сестрой он сказал, что пойдет в институт после того, как вернется в общество.Дело будет разбираться судом присяжных.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения".
https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819741941.html
https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819750834.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801512733_0:104:2455:1945_1920x0_80_0_0_c9746ddf3599797ba61140e66a545b83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, синдзо абэ
В мире, Япония, Синдзо Абэ
08:36 13.01.2023 (обновлено: 09:37 13.01.2023)
Убийце Синдзо Абэ предъявили официальные обвинения
Прокуратура предъявила обвинения убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ
ТОКИО, 13 янв - РИА Новости.
Окружная прокуратура города Нара предъявила обвинения Тэцуя Ямагами - убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщила газета
"Иомиури".
Тэцуя Ямагами застрелили Синдзо Абэ во время предвыборной речи на улице 8 июля прошлого года. До 10 января Ямагами проходил освидетельствование для того, чтобы определить степень его дееспособности.
Обвинение предъявлено по статье "убийство" и "нарушение законодательства об огнестрельном оружии".
Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в следствии, во время прохождения экспертизы Ямагами сетовал, что хотел бы больше рассказать о Церкви объединения и своей семье. Кроме того, со ссылкой на родственников Ямагами стало известно, что во время свидания с сестрой он сказал, что пойдет в институт после того, как вернется в общество.
Дело будет разбираться судом присяжных.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию.
Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ.
Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения".