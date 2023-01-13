https://ria.ru/20230113/obvineniya-1844537268.html

Убийце Синдзо Абэ предъявили официальные обвинения

Убийце Синдзо Абэ предъявили официальные обвинения - РИА Новости, 13.01.2023

Убийце Синдзо Абэ предъявили официальные обвинения

Окружная прокуратура города Нара предъявила обвинения Тэцуя Ямагами - убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщила газета "Иомиури". РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:36

2023-01-13T08:36

2023-01-13T09:37

в мире

япония

синдзо абэ

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ТОКИО, 13 янв - РИА Новости. Окружная прокуратура города Нара предъявила обвинения Тэцуя Ямагами - убийце экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщила газета "Иомиури". Тэцуя Ямагами застрелили Синдзо Абэ во время предвыборной речи на улице 8 июля прошлого года. До 10 января Ямагами проходил освидетельствование для того, чтобы определить степень его дееспособности. Обвинение предъявлено по статье "убийство" и "нарушение законодательства об огнестрельном оружии".Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в следствии, во время прохождения экспертизы Ямагами сетовал, что хотел бы больше рассказать о Церкви объединения и своей семье. Кроме того, со ссылкой на родственников Ямагами стало известно, что во время свидания с сестрой он сказал, что пойдет в институт после того, как вернется в общество.Дело будет разбираться судом присяжных.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября состоялись государственные похороны Абэ. Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения".

https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819741941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, синдзо абэ