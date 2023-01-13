https://ria.ru/20230113/obstrel-1844538360.html

Украинские войска обстреляли Минеральное ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Минеральное ракетами из РСЗО - РИА Новости, 13.01.2023

Украинские войска обстреляли Минеральное ракетами из РСЗО

Украинские войска в пятницу утром за 5 минут выпустили 10 ракет из РСЗО по Минеральному и 5 снарядов "натовского" калибра по Макеевке, сообщило... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:47

2023-01-13T08:47

2023-01-13T08:47

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

сцкк

донецкая народная республика

украина

нато

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром за 5 минут выпустили 10 ракет из РСЗО по Минеральному и 5 снарядов "натовского" калибра по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:20 - н.п. Ласточкино – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:25 - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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в мире, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, украина, нато