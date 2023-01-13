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Украинские войска обстреляли Минеральное ракетами из РСЗО - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/obstrel-1844538360.html
Украинские войска обстреляли Минеральное ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Минеральное ракетами из РСЗО - РИА Новости, 13.01.2023
Украинские войска обстреляли Минеральное ракетами из РСЗО
Украинские войска в пятницу утром за 5 минут выпустили 10 ракет из РСЗО по Минеральному и 5 снарядов "натовского" калибра по Макеевке, сообщило... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:47
2023-01-13T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
сцкк
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром за 5 минут выпустили 10 ракет из РСЗО по Минеральному и 5 снарядов "натовского" калибра по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:20 - н.п. Ласточкино – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:25 - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
макеевка
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в мире, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
08:47 13.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Минеральное ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Минеральному

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром за 5 минут выпустили 10 ракет из РСЗО по Минеральному и 5 снарядов "натовского" калибра по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:20 - н.п. Ласточкино – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:25 - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Солдат ВСУ возле французской самоходной гаубицы CAESAR под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТО
 
 
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