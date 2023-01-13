Рейтинг@Mail.ru
КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/neft-1844568394.html
КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода
КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода - РИА Новости, 13.01.2023
КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел дополнительные мощности нефтепровода и полностью готов к транспортировке повышенных объемов нефти в наступившем... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:12
2023-01-13T11:13
нефть
экономика
казахстан
россия
в мире
каспийский трубопроводный консорциум-р
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587611_0:0:2235:1258_1920x0_80_0_0_fd59507a6df348fc6d425897fc380f0e.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел дополнительные мощности нефтепровода и полностью готов к транспортировке повышенных объемов нефти в наступившем году, сообщил КТК. "В отношении эксплуатационных перспектив 2023 года, генеральный директор КТК отметил, что, консорциум полностью готов к транспортировке повышенных объемов углеводородного сырья, с учетом дополнительных мощностей нефтепровода, уже полученных от реализации Программы устранения узких мест", - говорится в сообщении по итогам встречи главы КТК Николая Горбаня и министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова.
https://ria.ru/20230113/kazakhstan-1844532130.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587625_0:0:1841:1381_1920x0_80_0_0_60599c96c6c69b609c06884762a0c500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нефть, экономика, казахстан, россия, в мире, каспийский трубопроводный консорциум-р
Нефть, Экономика, Казахстан, Россия, В мире, Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р
11:12 13.01.2023 (обновлено: 11:13 13.01.2023)
 
КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода

КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода и готов к транспортировке повышенных объемов

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на платформе насосной станции трубопровода
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел дополнительные мощности нефтепровода и полностью готов к транспортировке повышенных объемов нефти в наступившем году, сообщил КТК.
"В отношении эксплуатационных перспектив 2023 года, генеральный директор КТК отметил, что, консорциум полностью готов к транспортировке повышенных объемов углеводородного сырья, с учетом дополнительных мощностей нефтепровода, уже полученных от реализации Программы устранения узких мест", - говорится в сообщении по итогам встречи главы КТК Николая Горбаня и министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 07:36
"Казтрансойл": Минэнерго России одобрило транзит казахстанской нефти в ФРГ
 
НефтьЭкономикаКазахстанРоссияВ миреКаспийский Трубопроводный Консорциум-Р
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала