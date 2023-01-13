https://ria.ru/20230113/neft-1844568394.html
КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода
КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода - РИА Новости, 13.01.2023
КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел дополнительные мощности нефтепровода и полностью готов к транспортировке повышенных объемов нефти в наступившем... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:12
2023-01-13T11:12
2023-01-13T11:13
нефть
экономика
казахстан
россия
в мире
каспийский трубопроводный консорциум-р
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел дополнительные мощности нефтепровода и полностью готов к транспортировке повышенных объемов нефти в наступившем году, сообщил КТК. "В отношении эксплуатационных перспектив 2023 года, генеральный директор КТК отметил, что, консорциум полностью готов к транспортировке повышенных объемов углеводородного сырья, с учетом дополнительных мощностей нефтепровода, уже полученных от реализации Программы устранения узких мест", - говорится в сообщении по итогам встречи главы КТК Николая Горбаня и министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова.
https://ria.ru/20230113/kazakhstan-1844532130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, экономика, казахстан, россия, в мире, каспийский трубопроводный консорциум-р
Нефть, Экономика, Казахстан, Россия, В мире, Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р
11:12 13.01.2023 (обновлено: 11:13 13.01.2023)
КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода
КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода и готов к транспортировке повышенных объемов