https://ria.ru/20230113/neft-1844568394.html

КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода

КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода - РИА Новости, 13.01.2023

КТК ввел дополнительные мощности нефтепровода

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел дополнительные мощности нефтепровода и полностью готов к транспортировке повышенных объемов нефти в наступившем... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:12

2023-01-13T11:12

2023-01-13T11:13

нефть

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россия

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каспийский трубопроводный консорциум-р

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел дополнительные мощности нефтепровода и полностью готов к транспортировке повышенных объемов нефти в наступившем году, сообщил КТК. "В отношении эксплуатационных перспектив 2023 года, генеральный директор КТК отметил, что, консорциум полностью готов к транспортировке повышенных объемов углеводородного сырья, с учетом дополнительных мощностей нефтепровода, уже полученных от реализации Программы устранения узких мест", - говорится в сообщении по итогам встречи главы КТК Николая Горбаня и министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, экономика, казахстан, россия, в мире, каспийский трубопроводный консорциум-р