https://ria.ru/20230113/matvienko-1844516965.html

Матвиенко заявила, что в государственности России нет уязвимых мест

Матвиенко заявила, что в государственности России нет уязвимых мест - РИА Новости, 13.01.2023

Матвиенко заявила, что в государственности России нет уязвимых мест

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что России удалось выстроить федеративную государственность, которая не имеет уязвимых мест. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T00:40

2023-01-13T00:40

2023-01-13T00:40

политика

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что России удалось выстроить федеративную государственность, которая не имеет уязвимых мест.Она также отметила, что постоянной задачей является: "совершенствование российского федерализма, взаимодействия с президентом Российской Федерации, институтами и структурами федеральной исполнительной и судебной ветвей власти". Эта задача критически важная в нынешнем быстро меняющемся мире и в условиях "турбулентности в международных отношениях". "Неоспоримый факт, что даже в условиях нынешнего жесточайшего экономического, политического, силового, информационного давления на нас со стороны Запада консолидация российского общества, целостность страны не сталкиваются ни с какими угрозами", - рассказала глава совфеда газете.

https://ria.ru/20221208/ekonomika-1837240078.html

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политика, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф