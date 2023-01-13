Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко заявила, что в государственности России нет уязвимых мест - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/matvienko-1844516965.html
Матвиенко заявила, что в государственности России нет уязвимых мест
Матвиенко заявила, что в государственности России нет уязвимых мест - РИА Новости, 13.01.2023
Матвиенко заявила, что в государственности России нет уязвимых мест
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что России удалось выстроить федеративную государственность, которая не имеет уязвимых мест. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T00:40
2023-01-13T00:40
политика
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что России удалось выстроить федеративную государственность, которая не имеет уязвимых мест.Она также отметила, что постоянной задачей является: "совершенствование российского федерализма, взаимодействия с президентом Российской Федерации, институтами и структурами федеральной исполнительной и судебной ветвей власти". Эта задача критически важная в нынешнем быстро меняющемся мире и в условиях "турбулентности в международных отношениях". "Неоспоримый факт, что даже в условиях нынешнего жесточайшего экономического, политического, силового, информационного давления на нас со стороны Запада консолидация российского общества, целостность страны не сталкиваются ни с какими угрозами", - рассказала глава совфеда газете.
https://ria.ru/20221208/ekonomika-1837240078.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф
Политика, Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ
00:40 13.01.2023
 
Матвиенко заявила, что в государственности России нет уязвимых мест

Матвиенко: России удалось выстроить федеративную государственность без уязвимых мест

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что России удалось выстроить федеративную государственность, которая не имеет уязвимых мест.
"Россия - федеративное государство, и потому устойчивость, сбалансированность отношений между Центром и регионами для нас ключевой вопрос. Считаю, нам удалось выстроить федеративную государственность, которая не имеет уязвимых мест", - сообщает она в интервью "Парламентской газете".
Она также отметила, что постоянной задачей является: "совершенствование российского федерализма, взаимодействия с президентом Российской Федерации, институтами и структурами федеральной исполнительной и судебной ветвей власти". Эта задача критически важная в нынешнем быстро меняющемся мире и в условиях "турбулентности в международных отношениях".
"Неоспоримый факт, что даже в условиях нынешнего жесточайшего экономического, политического, силового, информационного давления на нас со стороны Запада консолидация российского общества, целостность страны не сталкиваются ни с какими угрозами", - рассказала глава совфеда газете.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 15:26
Матвиенко оценила действия правительства в экономике
 
ПолитикаВалентина МатвиенкоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала