Матвиенко заявила, что в государственности России нет уязвимых мест
Матвиенко: России удалось выстроить федеративную государственность без уязвимых мест
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко считает, что России удалось выстроить федеративную государственность, которая не имеет уязвимых мест.
"Россия - федеративное государство, и потому устойчивость, сбалансированность отношений между Центром и регионами для нас ключевой вопрос. Считаю, нам удалось выстроить федеративную государственность, которая не имеет уязвимых мест", - сообщает она в интервью "Парламентской газете".
Она также отметила, что постоянной задачей является: "совершенствование российского федерализма, взаимодействия с президентом Российской Федерации, институтами и структурами федеральной исполнительной и судебной ветвей власти". Эта задача критически важная в нынешнем быстро меняющемся мире и в условиях "турбулентности в международных отношениях".
"Неоспоримый факт, что даже в условиях нынешнего жесточайшего экономического, политического, силового, информационного давления на нас со стороны Запада консолидация российского общества, целостность страны не сталкиваются ни с какими угрозами", - рассказала глава совфеда газете.
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