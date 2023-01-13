https://ria.ru/20230113/magate-1844630473.html

Карчаа увязал размещение экспертов МАГАТЭ на украинских АЭС с политикой

Карчаа увязал размещение экспертов МАГАТЭ на украинских АЭС с политикой - РИА Новости, 13.01.2023

Карчаа увязал размещение экспертов МАГАТЭ на украинских АЭС с политикой

Намерение главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ходе визита на Украину разместить международных инспекторов на всех атомных электростанциях страны является политической РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:28

2023-01-13T14:28

2023-01-13T14:28

в мире

рафаэль гросси

украина

россия

киев

магатэ

росэнергоатом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Намерение главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ходе визита на Украину разместить международных инспекторов на всех атомных электростанциях страны является политической мерой и не способно достичь главной цели - обеспечить контроль за радиоактивными материалами, считает советник гендиректора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего визита на Украину на следующей неделе планирует разместить международных инспекторов на всех атомных электростанциях страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и правительственные источники в Киеве. "Вопрос этот, намерение это (о размещении сотрудников МАГАТЭ) в большей степени увязан с политикой… Я больше склонен определять как меру политического окраса, потому что я не вижу целесообразности иной кроме, как высадить свой десант и обозначить свое присутствие", - сказал Карчаа в эфире Первого канала. Одной из главных задач МАГАТЭ является учет и контроль за делящимися материалами, напомнил он. Карчаа отметил, что, по его мнению, такой контроль за радиоактивными материалами на АЭС Украины следовало установить ранее, а "если они (материалы) ушли, то ушли уже давно с территорий атомных станций". Собрать же грязную бомбу на территории Украины можно вне периметра АЭС, добавил он. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230112/zaes-1844380969.html

https://ria.ru/20230104/zaes-1843061004.html

https://ria.ru/20230113/generatory-1844604428.html

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в мире, рафаэль гросси, украина, россия, киев, магатэ, росэнергоатом