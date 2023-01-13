Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава МАГАТЭ разместит инспекторов на всех украинских АЭС - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/magate-1844521762.html
СМИ: глава МАГАТЭ разместит инспекторов на всех украинских АЭС
СМИ: глава МАГАТЭ разместит инспекторов на всех украинских АЭС - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ: глава МАГАТЭ разместит инспекторов на всех украинских АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего визита на Украину на следующей неделе планирует разместить международных инспекторов на всех атомных... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T02:50
2023-01-13T03:53
рафаэль гросси
украина
киев
магатэ
запорожская аэс
чернобыльская аэс
хмельницкий (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151210/38/1512103860_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ab5c46a3cf413f860b70f439b8dbbe06.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего визита на Украину на следующей неделе планирует разместить международных инспекторов на всех атомных электростанциях страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и правительственные источники в Киеве.По словам источников, Гросси планирует разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях. Инспекторы также отправятся на Чернобыльскую АЭС, которая был остановлена и законсервирована после аварии 1986 года. На Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, представители международного агентства постоянно присутствуют уже несколько месяцев.По словам источников, теперь Гросси планирует разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях. Инспекторы также отправятся в Чернобыльскую АЭС, которая был остановлена и законсервирована после аварии 1986 года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230111/magate-1844242115.html
украина
киев
хмельницкий (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151210/38/1512103860_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_2ccad7cb0ea4d8064e552e1126c708e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рафаэль гросси, украина, киев, магатэ, запорожская аэс, чернобыльская аэс, хмельницкий (город)
Рафаэль Гросси, Украина, Киев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Чернобыльская АЭС, Хмельницкий (город)
02:50 13.01.2023 (обновлено: 03:53 13.01.2023)
 
СМИ: глава МАГАТЭ разместит инспекторов на всех украинских АЭС

"WSJ": глава МАГАТЭ во время визита на Украину разместит инспекторов на всех АЭС страны

© Фото : Хмельницька АЕСБлочный щит управления второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции
Блочный щит управления второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Хмельницька АЕС
Блочный щит управления второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего визита на Украину на следующей неделе планирует разместить международных инспекторов на всех атомных электростанциях страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и правительственные источники в Киеве.
По словам источников, Гросси планирует разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях. Инспекторы также отправятся на Чернобыльскую АЭС, которая был остановлена и законсервирована после аварии 1986 года. На Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, представители международного агентства постоянно присутствуют уже несколько месяцев.
По словам источников, теперь Гросси планирует разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях. Инспекторы также отправятся в Чернобыльскую АЭС, которая был остановлена и законсервирована после аварии 1986 года.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 19:39В мире
Глава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным
 
Рафаэль ГроссиУкраинаКиевМАГАТЭЗапорожская АЭСЧернобыльская АЭСХмельницкий (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала