02:50 13.01.2023 (обновлено: 03:53 13.01.2023)
СМИ: глава МАГАТЭ разместит инспекторов на всех украинских АЭС
"WSJ": глава МАГАТЭ во время визита на Украину разместит инспекторов на всех АЭС страны
© Фото : Хмельницька АЕСБлочный щит управления второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции
Блочный щит управления второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего визита на Украину на следующей неделе планирует разместить международных инспекторов на всех атомных электростанциях страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и правительственные источники в Киеве.
По словам источников, Гросси планирует разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях. Инспекторы также отправятся на Чернобыльскую АЭС, которая был остановлена и законсервирована после аварии 1986 года. На Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, представители международного агентства постоянно присутствуют уже несколько месяцев.
По словам источников, теперь Гросси планирует разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях. Инспекторы также отправятся в Чернобыльскую АЭС, которая был остановлена и законсервирована после аварии 1986 года.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
11 января, 19:39В миреГлава МАГАТЭ выразил надежду на скорую встречу с Путиным