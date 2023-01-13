https://ria.ru/20230113/lekarstva-1844635486.html

Путин поручил определить потребность в лекарствах пострадавшим в СВО

Путин поручил определить потребность в лекарствах пострадавшим в СВО - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил определить потребность в лекарствах пострадавшим в СВО

Президент России Владимир Путин поручил определить потребность в лекарствах и медицинских изделиях для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:38

2023-01-13T14:38

2023-01-13T14:43

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

владимир путин

россия

михаил мишустин

сергей шойгу

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил определить потребность в лекарствах и медицинских изделиях для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России определить потребность в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, включая перевязочные средства, для оказания медицинской помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению этой потребности", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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общество, здоровье - общество, владимир путин, россия, михаил мишустин, сергей шойгу