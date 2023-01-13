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Путин поручил определить потребность в лекарствах пострадавшим в СВО - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Путин поручил определить потребность в лекарствах пострадавшим в СВО
Путин поручил определить потребность в лекарствах пострадавшим в СВО - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил определить потребность в лекарствах пострадавшим в СВО
Президент России Владимир Путин поручил определить потребность в лекарствах и медицинских изделиях для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:38
2023-01-13T14:43
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
владимир путин
россия
михаил мишустин
сергей шойгу
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил определить потребность в лекарствах и медицинских изделиях для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России определить потребность в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, включая перевязочные средства, для оказания медицинской помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению этой потребности", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.
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общество, здоровье - общество, владимир путин, россия, михаил мишустин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу
14:38 13.01.2023 (обновлено: 14:43 13.01.2023)
 
Путин поручил определить потребность в лекарствах пострадавшим в СВО

Путин поручил определить потребность в лекарствах и медизделиях пострадавшим в СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБоец ВС России
Боец ВС России - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боец ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил определить потребность в лекарствах и медицинских изделиях для помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России определить потребность в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, включая перевязочные средства, для оказания медицинской помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению этой потребности", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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