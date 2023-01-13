https://ria.ru/20230113/lapta-1844543568.html
Минпросвещения разработало модуль для школ по лапте
Минпросвещения разработало модуль для школ по лапте - РИА Новости, 13.01.2023
Минпросвещения разработало модуль для школ по лапте
Минпросвещения России разработало модуль по лапте для школ, он был включен в реестр примерных образовательных программ, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:24
2023-01-13T09:24
2023-01-13T09:41
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минпросвещения России разработало модуль по лапте для школ, он был включен в реестр примерных образовательных программ, сообщила пресс-служба министерства. "Образовательный модуль "Лапта" разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ министерства просвещения Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что программу подготовила Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация русской лапты России" при организационно-методическом сопровождении Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания. В министерстве добавили, что модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов, во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными. "Новый учебный модуль направлен на расширение интеграции уроков физической культуры и внеурочной деятельности. Особое внимание будет уделено реализации модуля "Лапта" в рамках деятельности школьных спортивных клубов. Сегодня в системе образования действуют более 32 тысяч школьных спортивных клубов. К 2024 году в каждой школе будет создан спортивный клуб", - заключили в министерстве.
https://sn.ria.ru/20230111/olimpiada_shkolnikov-1844048468.html
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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
09:24 13.01.2023 (обновлено: 09:41 13.01.2023)
Минпросвещения разработало модуль для школ по лапте
Минпросвещения России разработало образовательный модуль по лапте для школ
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минпросвещения России разработало модуль по лапте для школ, он был включен в реестр примерных образовательных программ, сообщила пресс-служба министерства.
"Образовательный модуль "Лапта" разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ министерства просвещения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программу подготовила Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация русской лапты России" при организационно-методическом сопровождении Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания.
В министерстве добавили, что модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов, во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными.
"Новый учебный модуль направлен на расширение интеграции уроков физической культуры и внеурочной деятельности. Особое внимание будет уделено реализации модуля "Лапта" в рамках деятельности школьных спортивных клубов. Сегодня в системе образования действуют более 32 тысяч школьных спортивных клубов. К 2024 году в каждой школе будет создан спортивный клуб", - заключили в министерстве.