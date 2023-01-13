https://ria.ru/20230113/lapta-1844543568.html

Минпросвещения разработало модуль для школ по лапте

Минпросвещения разработало модуль для школ по лапте - РИА Новости, 13.01.2023

Минпросвещения разработало модуль для школ по лапте

Минпросвещения России разработало модуль по лапте для школ, он был включен в реестр примерных образовательных программ, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:24

2023-01-13T09:24

2023-01-13T09:41

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министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минпросвещения России разработало модуль по лапте для школ, он был включен в реестр примерных образовательных программ, сообщила пресс-служба министерства. "Образовательный модуль "Лапта" разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ министерства просвещения Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что программу подготовила Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация русской лапты России" при организационно-методическом сопровождении Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания. В министерстве добавили, что модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов, во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными. "Новый учебный модуль направлен на расширение интеграции уроков физической культуры и внеурочной деятельности. Особое внимание будет уделено реализации модуля "Лапта" в рамках деятельности школьных спортивных клубов. Сегодня в системе образования действуют более 32 тысяч школьных спортивных клубов. К 2024 году в каждой школе будет создан спортивный клуб", - заключили в министерстве.

https://sn.ria.ru/20230111/olimpiada_shkolnikov-1844048468.html

https://ria.ru/20230107/gvardiya-1843331398.html

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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)