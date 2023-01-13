https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844659783.html

В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества у покинувших Россию

В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества у покинувших Россию - РИА Новости, 13.01.2023

В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества у покинувших Россию

В вопросе лишения имущества покинувших страну граждан России необходимо четко определить, что именно считается преступлением, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:40

2023-01-13T15:40

2023-01-13T16:45

россия

дмитрий песков

общество

специальная военная операция на украине

госдума рф

вячеслав володин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей цеков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В вопросе лишения имущества покинувших страну граждан России необходимо четко определить, что именно считается преступлением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии изданию "Лайф"."Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", — пояснил он.Кроме того, как отметил чиновник, власти должны сделать все необходимое, чтобы покинувшие страну россияне, "не являющиеся врагами государства", захотели вернуться обратно."Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане <...>. Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, но которые не являются нашими врагами, чтобы они захотели опять сюда вернуться. <…> Они все наши граждане в равной степени, у всех могли быть разные причины, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться", — подчеркнул Песков.Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации в России имущества уехавших граждан, которые открыто поддерживают нацистов и оскорбляют страну. По его cловам, цель этих людей —выслужиться и попытаться сохранить благосостояние за рубежом.С идеей конфисковывать имущество россиян, уехавших из страны и критикующих ее, в том числе и у известных личностей, выступил в конце декабря прошлого года сенатор Сергей Цеков. Он также предложил передавать конфискованное на нужды участников спецоперации.

https://ria.ru/20221229/konfiskatsiya-1842232736.html

https://ria.ru/20230113/emigratsiya-1844586346.html

https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844610878.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, общество, госдума рф, вячеслав володин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей цеков