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В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества у покинувших Россию - РИА Новости, 13.01.2023
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https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844659783.html
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества у покинувших Россию
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества у покинувших Россию - РИА Новости, 13.01.2023
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества у покинувших Россию
В вопросе лишения имущества покинувших страну граждан России необходимо четко определить, что именно считается преступлением, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:40
2023-01-13T16:45
россия
дмитрий песков
общество
специальная военная операция на украине
госдума рф
вячеслав володин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей цеков
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В вопросе лишения имущества покинувших страну граждан России необходимо четко определить, что именно считается преступлением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии изданию "Лайф"."Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", — пояснил он.Кроме того, как отметил чиновник, власти должны сделать все необходимое, чтобы покинувшие страну россияне, "не являющиеся врагами государства", захотели вернуться обратно."Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане &lt;...&gt;. Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, но которые не являются нашими врагами, чтобы они захотели опять сюда вернуться. &lt;…&gt; Они все наши граждане в равной степени, у всех могли быть разные причины, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться", — подчеркнул Песков.Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации в России имущества уехавших граждан, которые открыто поддерживают нацистов и оскорбляют страну. По его cловам, цель этих людей —выслужиться и попытаться сохранить благосостояние за рубежом.С идеей конфисковывать имущество россиян, уехавших из страны и критикующих ее, в том числе и у известных личностей, выступил в конце декабря прошлого года сенатор Сергей Цеков. Он также предложил передавать конфискованное на нужды участников спецоперации.
https://ria.ru/20221229/konfiskatsiya-1842232736.html
https://ria.ru/20230113/emigratsiya-1844586346.html
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россия, дмитрий песков, общество, госдума рф, вячеслав володин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей цеков
Россия, Дмитрий Песков, Общество, Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Цеков
15:40 13.01.2023 (обновлено: 16:45 13.01.2023)
 
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества у покинувших Россию

Дмитрий Песков призвал создать в России условия для возвращения уехавших из страны граждан

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В вопросе лишения имущества покинувших страну граждан России необходимо четко определить, что именно считается преступлением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии изданию "Лайф".
"Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", — пояснил он.
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Кроме того, как отметил чиновник, власти должны сделать все необходимое, чтобы покинувшие страну россияне, "не являющиеся врагами государства", захотели вернуться обратно.
"Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане <...>. Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, но которые не являются нашими врагами, чтобы они захотели опять сюда вернуться. <…> Они все наши граждане в равной степени, у всех могли быть разные причины, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться", — подчеркнул Песков.
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Ранее в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации в России имущества уехавших граждан, которые открыто поддерживают нацистов и оскорбляют страну. По его cловам, цель этих людей —выслужиться и попытаться сохранить благосостояние за рубежом.
С идеей конфисковывать имущество россиян, уехавших из страны и критикующих ее, в том числе и у известных личностей, выступил в конце декабря прошлого года сенатор Сергей Цеков. Он также предложил передавать конфискованное на нужды участников спецоперации.
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