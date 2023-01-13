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В Челябинске назвали причину ЧП с колесом обозрения, где застряли люди - РИА Новости, 13.01.2023
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В Челябинске назвали причину ЧП с колесом обозрения, где застряли люди
В Челябинске назвали причину ЧП с колесом обозрения, где застряли люди - РИА Новости, 13.01.2023
В Челябинске назвали причину ЧП с колесом обозрения, где застряли люди
Колесо обозрения в ТРК "Мегаполис" Челябинска, где 5 января застряли шесть человек, остановилось из-за ошибки в работе двигателя - гостям вернули деньги и... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:15
2023-01-13T13:15
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Колесо обозрения в ТРК "Мегаполис" Челябинска, где 5 января застряли шесть человек, остановилось из-за ошибки в работе двигателя - гостям вернули деньги и подарили билеты в кинотеатр, сообщили РИА Новости в пятницу в отделе маркетинга и рекламы "Мегаполиса". Как сообщал Минздрав региона, остановка колеса обозрения из-за неисправности наблюдалась в течение 40 минут 5 января, на колесе находились шесть человек. После запуска колеса все посетители аттракциона вышли из кабинок самостоятельно, к медикам обратился один человек, причина - острая реакция на стресс, госпитализация не потребовалась. Правоохранительные органы начали проверки. "Руководство "Мегаполиса" провело разбирательства по поводу ситуации с остановкой колеса обозрения. Выяснилось, что 5 января один из двигателей колеса сигнализировал об ошибке в работе, в этом случае движение колеса автоматически блокируется из соображений безопасности. На то, чтобы вывести колесо из режима блокировки, требуется некоторое время, в данном случае это заняло около получаса… Естественно, гостям были принесены извинения, возвращены деньги и подарены билеты на премьеру нового "Аватара", - рассказали в отделе. Также указывается, что электричество на колесо подавалось, обогреватели кабинок работали исправно все время остановки аттракциона. Кроме того, со слов сотрудников колеса, они оповестили посетителей по внутренней связи в кабинках, но по каким-то причинам гости его не услышали, а поскольку оповещение одностороннее, сотрудники колеса не могут проконтролировать, дошло ли сообщение или нет. Проверка системы оповещения проведена, и никаких неисправностей выявлено не было, добавляется в сообщении. Также администрацией после происшествия будет заведен выделенный телефон для быстрой связи, который разместится во всех кабинках колеса обозрения, поясняется в сообщении. На сайте "Мегаполиса" указывается, что "Колесо обозрения 360°" - самое высокое всесезонное колесо обозрения в России - 73 метра в самой высокой точке подъема. Все кабинки - шестиместные, с панорамным обзором, где тепло зимой и прохладно летом. Но, согласно данным сайта поселка Лазаревское Краснодарского края, высота расположенного там колеса обозрения больше челябинского и составляет 83,5 метра.
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
13:15 13.01.2023
 
В Челябинске назвали причину ЧП с колесом обозрения, где застряли люди

Колесо обозрения Челябинска, где застряли люди, остановилось из-за сбоя в двигателе

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкКолесо обозрения "360" в Челябинске
Колесо обозрения 360 в Челябинске - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Колесо обозрения "360" в Челябинске. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Колесо обозрения в ТРК "Мегаполис" Челябинска, где 5 января застряли шесть человек, остановилось из-за ошибки в работе двигателя - гостям вернули деньги и подарили билеты в кинотеатр, сообщили РИА Новости в пятницу в отделе маркетинга и рекламы "Мегаполиса".
Как сообщал Минздрав региона, остановка колеса обозрения из-за неисправности наблюдалась в течение 40 минут 5 января, на колесе находились шесть человек. После запуска колеса все посетители аттракциона вышли из кабинок самостоятельно, к медикам обратился один человек, причина - острая реакция на стресс, госпитализация не потребовалась. Правоохранительные органы начали проверки.
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"Руководство "Мегаполиса" провело разбирательства по поводу ситуации с остановкой колеса обозрения. Выяснилось, что 5 января один из двигателей колеса сигнализировал об ошибке в работе, в этом случае движение колеса автоматически блокируется из соображений безопасности. На то, чтобы вывести колесо из режима блокировки, требуется некоторое время, в данном случае это заняло около получаса… Естественно, гостям были принесены извинения, возвращены деньги и подарены билеты на премьеру нового "Аватара", - рассказали в отделе.
Также указывается, что электричество на колесо подавалось, обогреватели кабинок работали исправно все время остановки аттракциона.
Кроме того, со слов сотрудников колеса, они оповестили посетителей по внутренней связи в кабинках, но по каким-то причинам гости его не услышали, а поскольку оповещение одностороннее, сотрудники колеса не могут проконтролировать, дошло ли сообщение или нет. Проверка системы оповещения проведена, и никаких неисправностей выявлено не было, добавляется в сообщении.
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Также администрацией после происшествия будет заведен выделенный телефон для быстрой связи, который разместится во всех кабинках колеса обозрения, поясняется в сообщении.
На сайте "Мегаполиса" указывается, что "Колесо обозрения 360°" - самое высокое всесезонное колесо обозрения в России - 73 метра в самой высокой точке подъема. Все кабинки - шестиместные, с панорамным обзором, где тепло зимой и прохладно летом. Но, согласно данным сайта поселка Лазаревское Краснодарского края, высота расположенного там колеса обозрения больше челябинского и составляет 83,5 метра.
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