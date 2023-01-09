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В Челябинске шесть человек застряли на колесе обозрения высотой 73 метра - РИА Новости, 09.01.2023
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В Челябинске шесть человек застряли на колесе обозрения высотой 73 метра
В Челябинске шесть человек застряли на колесе обозрения высотой 73 метра - РИА Новости, 09.01.2023
В Челябинске шесть человек застряли на колесе обозрения высотой 73 метра
Шесть человек около 40 минут ждали помощи после остановки из-за неисправности колеса обозрения в Челябинске, один из них обратился к медикам из-за испытанного... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:04
2023-01-09T12:56
происшествия
челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв – РИА Новости. Шесть человек около 40 минут ждали помощи после остановки из-за неисправности колеса обозрения в Челябинске, один из них обратился к медикам из-за испытанного стресса, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава региона.Как сообщают местные СМИ, в Челябинске в КРК "Мегаполис" неожиданно остановилось колесо обозрения – на высоте внесколько десятков метров застряла семья, которая ждала помощи около 30 минут. Инцидент произошел еще 5 января.По данным минздрава региона, остановка колеса обозрения из-за неисправности наблюдалась в течение 40 минут."В это время на колесе обозрения находились 6 человек. На месте происшествия работали сотрудники службы МЧС и ремонтной службы. После запуска колеса все посетители аттракциона вышли из кабинок самостоятельно. На скорую медицинскую помощь было одно обращение, причина - острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.Уточняется, что обратившийся к медикам отказался от госпитализации.В отделе рекламы и маркетинга КРК "Мегаполис" РИА Новости пообещали ответить на запрос о случившемся в течение 7 дней.В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости подтвердили выезд сотрудников к "Мегаполису", но помощь спасателей тогда не потребовалась.Проверку по публикации организовала прокуратура, которая даст оценку "исполнению законодательства в части соблюдения правил безопасности при эксплуатации аттракционов", сообщили РИА Новости в пресс-центре регионального надзорного ведомства.На сайте КРК указывается, что "Колесо обозрения 360°" - самое высокое всесезонное колесо обозрения в России - 73 метра в самой высокой точке подъема. Все кабинки - шестиместные, с панорамным обзором, где тепло зимой и прохладно летом. Но, согласно данным сайта поселка Лазаревское Краснодарского края, высота расположенного там колеса обозрения больше челябинского и составляет 83,5 метра.
https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843576982.html
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происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:04 09.01.2023 (обновлено: 12:56 09.01.2023)
 
В Челябинске шесть человек застряли на колесе обозрения высотой 73 метра

В Челябинске шесть человек на 40 минут застряли на колесе обозрения высотой 73 метра

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкКолесо обозрения "360" в Челябинске
Колесо обозрения 360 в Челябинске - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв – РИА Новости. Шесть человек около 40 минут ждали помощи после остановки из-за неисправности колеса обозрения в Челябинске, один из них обратился к медикам из-за испытанного стресса, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава региона.
Как сообщают местные СМИ, в Челябинске в КРК "Мегаполис" неожиданно остановилось колесо обозрения – на высоте внесколько десятков метров застряла семья, которая ждала помощи около 30 минут. Инцидент произошел еще 5 января.
По данным минздрава региона, остановка колеса обозрения из-за неисправности наблюдалась в течение 40 минут.
"В это время на колесе обозрения находились 6 человек. На месте происшествия работали сотрудники службы МЧС и ремонтной службы. После запуска колеса все посетители аттракциона вышли из кабинок самостоятельно. На скорую медицинскую помощь было одно обращение, причина - острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что обратившийся к медикам отказался от госпитализации.
В отделе рекламы и маркетинга КРК "Мегаполис" РИА Новости пообещали ответить на запрос о случившемся в течение 7 дней.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости подтвердили выезд сотрудников к "Мегаполису", но помощь спасателей тогда не потребовалась.
Проверку по публикации организовала прокуратура, которая даст оценку "исполнению законодательства в части соблюдения правил безопасности при эксплуатации аттракционов", сообщили РИА Новости в пресс-центре регионального надзорного ведомства.
На сайте КРК указывается, что "Колесо обозрения 360°" - самое высокое всесезонное колесо обозрения в России - 73 метра в самой высокой точке подъема. Все кабинки - шестиместные, с панорамным обзором, где тепло зимой и прохладно летом. Но, согласно данным сайта поселка Лазаревское Краснодарского края, высота расположенного там колеса обозрения больше челябинского и составляет 83,5 метра.
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ПроисшествияЧелябинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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