https://ria.ru/20230109/koleso-1843583291.html

В Челябинске шесть человек застряли на колесе обозрения высотой 73 метра

В Челябинске шесть человек застряли на колесе обозрения высотой 73 метра - РИА Новости, 09.01.2023

В Челябинске шесть человек застряли на колесе обозрения высотой 73 метра

Шесть человек около 40 минут ждали помощи после остановки из-за неисправности колеса обозрения в Челябинске, один из них обратился к медикам из-за испытанного... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:04

2023-01-09T10:04

2023-01-09T12:56

происшествия

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв – РИА Новости. Шесть человек около 40 минут ждали помощи после остановки из-за неисправности колеса обозрения в Челябинске, один из них обратился к медикам из-за испытанного стресса, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минздрава региона.Как сообщают местные СМИ, в Челябинске в КРК "Мегаполис" неожиданно остановилось колесо обозрения – на высоте внесколько десятков метров застряла семья, которая ждала помощи около 30 минут. Инцидент произошел еще 5 января.По данным минздрава региона, остановка колеса обозрения из-за неисправности наблюдалась в течение 40 минут."В это время на колесе обозрения находились 6 человек. На месте происшествия работали сотрудники службы МЧС и ремонтной службы. После запуска колеса все посетители аттракциона вышли из кабинок самостоятельно. На скорую медицинскую помощь было одно обращение, причина - острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.Уточняется, что обратившийся к медикам отказался от госпитализации.В отделе рекламы и маркетинга КРК "Мегаполис" РИА Новости пообещали ответить на запрос о случившемся в течение 7 дней.В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости подтвердили выезд сотрудников к "Мегаполису", но помощь спасателей тогда не потребовалась.Проверку по публикации организовала прокуратура, которая даст оценку "исполнению законодательства в части соблюдения правил безопасности при эксплуатации аттракционов", сообщили РИА Новости в пресс-центре регионального надзорного ведомства.На сайте КРК указывается, что "Колесо обозрения 360°" - самое высокое всесезонное колесо обозрения в России - 73 метра в самой высокой точке подъема. Все кабинки - шестиместные, с панорамным обзором, где тепло зимой и прохладно летом. Но, согласно данным сайта поселка Лазаревское Краснодарского края, высота расположенного там колеса обозрения больше челябинского и составляет 83,5 метра.

https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843576982.html

https://ria.ru/20230108/delo-1843546293.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)