https://ria.ru/20230113/klishas-1844703715.html

Клишас предложил СПЧ помощь по вопросам ответственности для "предателей"

Клишас предложил СПЧ помощь по вопросам ответственности для "предателей" - РИА Новости, 13.01.2023

Клишас предложил СПЧ помощь по вопросам ответственности для "предателей"

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о готовности к диалогу с Советом по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по вопросу... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:38

2023-01-13T17:38

2023-01-13T17:51

россия

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

вячеслав володин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

кирилл кабанов

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о готовности к диалогу с Советом по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по вопросу ответственности для "предателей", отметив, что все нужно решать через закон. СПЧ, как ранее в пятницу заявил член Совета Кирилл Кабанов, в ближайшее время выработает позицию по ответственности для "предателей". "Мы готовы к диалогу с СПЧ по всем вопросам. То, что все нужно решать через закон, - согласен полностью", - написал Клишас в Telegram-канале. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. По словам спикера, в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". По его словам, "их цель - выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом".

https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844659783.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, совет по правам человека при президенте рф (спч), кирилл кабанов