17:38 13.01.2023 (обновлено: 17:51 13.01.2023)
Клишас предложил СПЧ помощь по вопросам ответственности для "предателей"
Клишас выразил готовность работать с СПЧ по всем вопросам ответственности для "предателей"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о готовности к диалогу с Советом по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по вопросу ответственности для "предателей", отметив, что все нужно решать через закон.
СПЧ, как ранее в пятницу заявил член Совета Кирилл Кабанов, в ближайшее время выработает позицию по ответственности для "предателей".
"Мы готовы к диалогу с СПЧ по всем вопросам. То, что все нужно решать через закон, - согласен полностью", - написал Клишас в Telegram-канале.
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