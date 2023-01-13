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Клишас предложил СПЧ помощь по вопросам ответственности для "предателей" - РИА Новости, 13.01.2023
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Клишас предложил СПЧ помощь по вопросам ответственности для "предателей"
Клишас предложил СПЧ помощь по вопросам ответственности для "предателей" - РИА Новости, 13.01.2023
Клишас предложил СПЧ помощь по вопросам ответственности для "предателей"
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о готовности к диалогу с Советом по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по вопросу... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:38
2023-01-13T17:51
россия
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
кирилл кабанов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о готовности к диалогу с Советом по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по вопросу ответственности для "предателей", отметив, что все нужно решать через закон. СПЧ, как ранее в пятницу заявил член Совета Кирилл Кабанов, в ближайшее время выработает позицию по ответственности для "предателей". "Мы готовы к диалогу с СПЧ по всем вопросам. То, что все нужно решать через закон, - согласен полностью", - написал Клишас в Telegram-канале. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. По словам спикера, в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". По его словам, "их цель - выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом".
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, совет по правам человека при президенте рф (спч), кирилл кабанов
Россия, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Кирилл Кабанов
17:38 13.01.2023 (обновлено: 17:51 13.01.2023)
 
Клишас предложил СПЧ помощь по вопросам ответственности для "предателей"

Клишас выразил готовность работать с СПЧ по всем вопросам ответственности для "предателей"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил о готовности к диалогу с Советом по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по вопросу ответственности для "предателей", отметив, что все нужно решать через закон.
СПЧ, как ранее в пятницу заявил член Совета Кирилл Кабанов, в ближайшее время выработает позицию по ответственности для "предателей".
"Мы готовы к диалогу с СПЧ по всем вопросам. То, что все нужно решать через закон, - согласен полностью", - написал Клишас в Telegram-канале.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс стоит добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов", оскорбляющих РФ. По словам спикера, в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". По его словам, "их цель - выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом".
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РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Кирилл Кабанов
 
 
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