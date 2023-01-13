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Товарооборот России и Китая побил рекорд - РИА Новости, 13.01.2023
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Товарооборот России и Китая побил рекорд
Товарооборот России и Китая побил рекорд - РИА Новости, 13.01.2023
Товарооборот России и Китая побил рекорд
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T06:42
2023-01-13T09:44
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
си цзиньпин
китай
россия
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ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.Китай ввез в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% больше, чем годом ранее, поставки в обратном направлении выросли на 43,4%, достигнув 114,149 миллиарда долларов.В декабре уровень товарооборота двух стран составил 17,805 миллиарда долларов, Россия ввезла в КНР товаров на сумму 8,996 миллиарда, Китай в Россию — на 8,808 миллиарда.Опубликованные данные о товарообороте Китая с более чем 20 странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствуют, что в 2022 году Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в КНР.По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине в феврале прошлого года, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20221219/torgovlya-1839744617.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), си цзиньпин, китай, россия, гонконг
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Си Цзиньпин, Китай, Россия, Гонконг
06:42 13.01.2023 (обновлено: 09:44 13.01.2023)
 
Товарооборот России и Китая побил рекорд

Таможня КНР: товарооборот России и Китая за 2022 год вырос на 29,3 процента, побив рекорд

© Public domain/Francis DomianoПорт Гуанчжоу
Порт Гуанчжоу
© Public domain/Francis Domiano
Порт Гуанчжоу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Китай ввез в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% больше, чем годом ранее, поставки в обратном направлении выросли на 43,4%, достигнув 114,149 миллиарда долларов.
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Объем торговли между Приамурьем и Китаем вырос почти вдвое в текущем году
В декабре уровень товарооборота двух стран составил 17,805 миллиарда долларов, Россия ввезла в КНР товаров на сумму 8,996 миллиарда, Китай в Россию — на 8,808 миллиарда.
Опубликованные данные о товарообороте Китая с более чем 20 странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствуют, что в 2022 году Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в КНР.
По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.
После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине в феврале прошлого года, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Лавров анонсировал рекордные показатели торговли с Китаем по итогам года
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Си ЦзиньпинКитайРоссияГонконг
 
 
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