https://ria.ru/20230113/kitay-1844528268.html

Товарооборот России и Китая побил рекорд

Товарооборот России и Китая побил рекорд - РИА Новости, 13.01.2023

Товарооборот России и Китая побил рекорд

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T06:42

2023-01-13T06:42

2023-01-13T09:44

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

си цзиньпин

китай

россия

гонконг

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ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.Китай ввез в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% больше, чем годом ранее, поставки в обратном направлении выросли на 43,4%, достигнув 114,149 миллиарда долларов.В декабре уровень товарооборота двух стран составил 17,805 миллиарда долларов, Россия ввезла в КНР товаров на сумму 8,996 миллиарда, Китай в Россию — на 8,808 миллиарда.Опубликованные данные о товарообороте Китая с более чем 20 странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствуют, что в 2022 году Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в КНР.По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине в феврале прошлого года, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20221219/torgovlya-1839744617.html

https://ria.ru/20221031/kitay-1828022596.html

китай

россия

гонконг

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), си цзиньпин, китай, россия, гонконг