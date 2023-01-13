https://ria.ru/20230113/kherson-1844683209.html

Сальдо предупредил о грозящей Херсону гуманитарной катастрофе

Сальдо предупредил о грозящей Херсону гуманитарной катастрофе - РИА Новости, 13.01.2023

Сальдо предупредил о грозящей Херсону гуманитарной катастрофе

Украинские войска разрушают находящийся под их контролем Херсон, городу грозит гуманитарная катастрофа, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:27

2023-01-13T16:27

2023-01-13T18:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Украинские войска разрушают находящийся под их контролем Херсон, городу грозит гуманитарная катастрофа, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".Правобережная часть Херсонской области, включая Херсон, сейчас находится под контролем украинской армии."Гуманитарная катастрофа грозит инфраструктуре Херсона. Она планомерно и непланомерно разрушается самими же "освободителями", как они (украинская сторона. — Прим. ред.) себя называет. Работают они нецивилизованными методами. Мобильными пикапами, на которых стоят минометы или пулеметы, ездят группами по городу, постреляли и уехали", — рассказал он.По словам Сальдо, жители Херсона ждут возвращения России, врио губернатора пообещал сделать все, чтобы "они не были покинуты".В это же время, как отметил чиновник, жители левобережной части области постепенно возвращаются к привычной жизни, аграрии готовятся к весенней посевной."Люди привыкают жить вместе с военными. Вырабатываются правила, взаимодействие. Военные помогают людям", — добавил он.В середине октября 2022 года российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. На начало ноября с правобережья вывезли 115 тысяч человек.После этого министр обороны Сергей Шойгу поручил перебросить на левый берег войска, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Маневр завершился 11 ноября.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

https://ria.ru/20230105/ostrov-1843186634.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html

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Кирилл Волков

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