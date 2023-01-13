16:27 13.01.2023 (обновлено: 18:17 13.01.2023)
Сальдо предупредил о грозящей Херсону гуманитарной катастрофе
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в Херсоне
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Украинские войска разрушают находящийся под их контролем Херсон, городу грозит гуманитарная катастрофа, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".
Правобережная часть Херсонской области, включая Херсон, сейчас находится под контролем украинской армии.
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"Гуманитарная катастрофа грозит инфраструктуре Херсона. Она планомерно и непланомерно разрушается самими же "освободителями", как они (украинская сторона. — Прим. ред.) себя называет. Работают они нецивилизованными методами. Мобильными пикапами, на которых стоят минометы или пулеметы, ездят группами по городу, постреляли и уехали", — рассказал он.
По словам Сальдо, жители Херсона ждут возвращения России, врио губернатора пообещал сделать все, чтобы "они не были покинуты".
В это же время, как отметил чиновник, жители левобережной части области постепенно возвращаются к привычной жизни, аграрии готовятся к весенней посевной.
"Люди привыкают жить вместе с военными. Вырабатываются правила, взаимодействие. Военные помогают людям", — добавил он.
В середине октября 2022 года российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. На начало ноября с правобережья вывезли 115 тысяч человек.
После этого министр обороны Сергей Шойгу поручил перебросить на левый берег войска, организовав линию обороны по рубежу Днепра. Маневр завершился 11 ноября.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.