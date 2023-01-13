https://ria.ru/20230113/kazakhstan-1844533475.html

В Казахстане признали утратившим силу закон о первом президенте Назарбаеве

В Казахстане признали утратившим силу закон о первом президенте Назарбаеве - РИА Новости, 13.01.2023

В Казахстане признали утратившим силу закон о первом президенте Назарбаеве

Депутаты казахстанского парламента на совместном заседании палат в пятницу приняли закон "О признании утратившим силу конституционного закона Республики... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T07:56

2023-01-13T07:56

2023-01-13T07:56

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АСТАНА, 13 янв - РИА Новости. Депутаты казахстанского парламента на совместном заседании палат в пятницу приняли закон "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан – елбасы (лидере нации – ред.)", передает корреспондент РИА Новости. Парламентарии рассмотрели документ в двух чтениях и проголосовали за его принятие. "От сената (верхней палаты – ред.) присутствуют 44 депутата, "за" - 44, от мажилиса (нижней палаты – ред.) присутствуют 93 депутата, "за" - 93. Постановление принято", - сказал председатель мажилиса Ерлан Кошанов, подводя итоги голосования. Выступая на заседании, депутат мажилиса Ерлан Саиров отметил, что "в период глубокой политической трансформации Казахстана, придерживаясь демократического и плюралистического курса, важно исключить какие-либо механизмы, способствующие узурпации власти отдельной личностью". "Поэтому группа депутатов мажилиса с учетом мнения подавляющего большинства населения представила данный законопроект", - пояснил он. Парламентарий напомнил, что группа депутатов обратилась по этому вопросу в Конституционный суд, который вынес решение о несоответствии закона о первом президенте конституции страны. "Попытки взять в свои руки всю власть, монополизация политических институтов в политическом процессе Казахстана, как показывает практика, способны девальвировать политические ценности и негативно влиять на развитие государства. Поэтому крайне важно в будущем формировать общественно-политический иммунитет к таким пробелам. Исходя из вышеизложенного, учитывая отсутствие политико-правовой основы, представлен проект конституционного закона о признании утратившим силу конституционного закона о первом президенте", - добавил он. Теперь закон направляется на подпись главе государства. Закон о первом президентеВ Казахстане в июне 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, поддержанные гражданами на референдуме. В числе изменений - исключение из основного закона страны всех упоминаний о первом президенте Нурсултане Назарбаеве. В частности, из статьи 46 конституции исключен пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются конституцией и соответствующим конституционным законом. Позже министр юстиции Канат Мусин заявил, что этот закон утратит силу после внесения отдельных поправок в законодательство страны. Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. Между тем, он сохраняет ряд полномочий и привилегий, закрепленных законом о первом президенте. На первого президента не распространяется ограничение права быть избранным в президенты, ему пожизненно принадлежит право обращаться к народу Казахстана, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны. Он может также выступать перед парламентом, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов. Кроме того, в законе регулируется обеспечение деятельности Назарбаева. Так, создается канцелярия, которая несет ответственность за исполнение своих обязанностей только перед ним. Структура и штатная численность канцелярии, содержащейся за счет средств государства, устанавливаются самим первым президентом. Она размещается в отдельном служебном помещении, оборудованном оргтехникой, средствами связи, в том числе правительственной связью, необходимой офисной мебелью. Канцелярии предоставляется также транспортное обслуживание. Согласно закону, Назарбаев также не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи. После утраты силы этого закона, честь и достоинство Назарбаева останутся неприкосновенными согласно положениям конституции, которые распространяются на всех экс-президентов. Статус экс-глав государств также регламентирует действующий закон о президенте. В нем нет норм, касающихся особого обеспечения бывших глав государств. В частности, экс-президентам предоставляются только квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, а также бесплатный проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

https://radiosputnik.ria.ru/20221126/vybory-1834420107.html

https://ria.ru/20221120/tokaev-1832956786.html

https://ria.ru/20220919/kazakhstan-1817816340.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220916/kazakhstan-1817161377.html

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нурсултан назарбаев, казахстан, ерлан кошанов, в мире