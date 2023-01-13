https://ria.ru/20230113/kazakhstan-1844532130.html

"Казтрансойл": Минэнерго России одобрило транзит казахстанской нефти в ФРГ

"Казтрансойл": Минэнерго России одобрило транзит казахстанской нефти в ФРГ - РИА Новости, 13.01.2023

"Казтрансойл": Минэнерго России одобрило транзит казахстанской нефти в ФРГ

Российские власти подтвердили объемы прокачки казахстанской нефти по магистральным нефтепроводам на I квартал 2023 года, сообщила пресс-служба компании... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T07:36

2023-01-13T07:36

2023-01-13T09:01

казахстан

россия

германия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

транснефть

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АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Российские власти подтвердили объемы прокачки казахстанской нефти по магистральным нефтепроводам на I квартал 2023 года, сообщила пресс-служба компании "Казтрансойл".Подчеркивается, что эти данные есть в выписке из графика транзита нефти стран СНГ по территории России, утвержденного Минэнерго.Прокачка будет происходить на основании межправительственного соглашения России и Казахстана от 2002 года."Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на бронирование дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год. Подчеркивалось, что эти объемы должно утвердить Минэнерго.В сентябре стало известно, что Берлин ведет переговоры с Астаной о закупке нефти для НПЗ в городе Шведте для замены российского сырья. Поставляться эти объемы должны были по трубопроводу "Дружба".Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около десяти миллионов тонн в направлении порта в Усть-Луге.С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, то есть на "Дружбу" не распространяются.В конце декабря Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Так, документ запрещает поставки по контрактам, в которых упоминается ценовой потолок, и, как ожидается, отреагируют так же на попытки ограничить торговлю нефтепродуктами. При этом глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный указом.Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши, Германии и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

https://radiosputnik.ria.ru/20221221/kazakhstan-1840359843.html

https://ria.ru/20230112/ekonomika-1844277624.html

https://ria.ru/20221210/tovarooborot-1837759376.html

казахстан

россия

германия

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казахстан, россия, германия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), транснефть