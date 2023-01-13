07:36 13.01.2023 (обновлено: 09:01 13.01.2023)
"Казтрансойл": Минэнерго России одобрило транзит казахстанской нефти в ФРГ
"Казтрансойл": Минэнерго России одобрило Казахстану транзит 300 тысяч тонн нефти в ФРГ
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Российские власти подтвердили объемы прокачки казахстанской нефти по магистральным нефтепроводам на I квартал 2023 года, сообщила пресс-служба компании "Казтрансойл".
"АО "Казтрансойл" получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в первом квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", — говорится в пресс-релизе.
Подчеркивается, что эти данные есть в выписке из графика транзита нефти стран СНГ по территории России, утвержденного Минэнерго.
Прокачка будет происходить на основании межправительственного соглашения России и Казахстана от 2002 года.
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"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на бронирование дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год. Подчеркивалось, что эти объемы должно утвердить Минэнерго.
Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около десяти миллионов тонн в направлении порта в Усть-Луге.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, то есть на "Дружбу" не распространяются.
В конце декабря Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Так, документ запрещает поставки по контрактам, в которых упоминается ценовой потолок, и, как ожидается, отреагируют так же на попытки ограничить торговлю нефтепродуктами. При этом глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный указом.
Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши, Германии и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
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