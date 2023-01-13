https://ria.ru/20230113/kartrayt-1844695537.html

Теща убитого рэпера Картрайта отсудила у государства расходы на юрпомощь

Теща убитого рэпера Картрайта отсудила у государства расходы на юрпомощь - РИА Новости, 13.01.2023

Теща убитого рэпера Картрайта отсудила у государства расходы на юрпомощь

Елена Кохал, уголовное преследование которой по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) ее дочерью Мариной прекратили около года РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:12

2023-01-13T17:12

2023-01-13T17:12

происшествия

энди картрайт

марина кохал

санкт-петербург

санкт-петербургский городской суд

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Елена Кохал, уголовное преследование которой по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) ее дочерью Мариной прекратили около года назад, отсудила у государства 545 тысяч рублей расходов на юридическую помощь, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Елена Кохал была задержана в Петербурге 14 октября 2020 года. До этого, в конце июля, задержали ее дочь Марину, которая в настоящее время обвиняется по громкому делу об убийстве и расчленении своего мужа Картрайта. Как сообщал РИА Новости адвокат Сергей Лукьянов, уголовное преследование в отношении Елены Кохал, которой вменялось пособничество в убийстве, прекратили 15 декабря 2021 года, поскольку ее причастность не нашла подтверждений. "Кохал Е.М. обратилась в суд за возмещением расходов на оказание ей юридической помощи. Суд требования удовлетворил, возместил Кохал Е.М. за счет средств федерального бюджета 545 тысяч рублей", - говорится в сообщении судебной пресс-службы. В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта. Марина Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Обвинение полагает, что Кохал решила убить мужа "из личных неприязненных отношений", для чего приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство рэперу, "умышленно не оказала ему помощь", и тот скончался. Согласно фабуле обвинения, с 24 июля по 29 июля 2020 года Кохал, желая скрыть преступление, при помощи ножа и пилы-ножовки расчленила тело Юшко на 15 частей. При этом женщина, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей". Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал. Свой вины она не признает. В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд перевел Марину Кохал под домашний арест.

https://ria.ru/20220628/ubiystvo-1797690843.html

https://ria.ru/20230109/oxxxymiron-1843693368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, энди картрайт, марина кохал, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, россия