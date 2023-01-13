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Теща убитого рэпера Картрайта отсудила у государства расходы на юрпомощь - РИА Новости, 13.01.2023
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Теща убитого рэпера Картрайта отсудила у государства расходы на юрпомощь
Теща убитого рэпера Картрайта отсудила у государства расходы на юрпомощь - РИА Новости, 13.01.2023
Теща убитого рэпера Картрайта отсудила у государства расходы на юрпомощь
Елена Кохал, уголовное преследование которой по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) ее дочерью Мариной прекратили около года РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:12
2023-01-13T17:12
происшествия
энди картрайт
марина кохал
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Елена Кохал, уголовное преследование которой по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) ее дочерью Мариной прекратили около года назад, отсудила у государства 545 тысяч рублей расходов на юридическую помощь, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Елена Кохал была задержана в Петербурге 14 октября 2020 года. До этого, в конце июля, задержали ее дочь Марину, которая в настоящее время обвиняется по громкому делу об убийстве и расчленении своего мужа Картрайта. Как сообщал РИА Новости адвокат Сергей Лукьянов, уголовное преследование в отношении Елены Кохал, которой вменялось пособничество в убийстве, прекратили 15 декабря 2021 года, поскольку ее причастность не нашла подтверждений. "Кохал Е.М. обратилась в суд за возмещением расходов на оказание ей юридической помощи. Суд требования удовлетворил, возместил Кохал Е.М. за счет средств федерального бюджета 545 тысяч рублей", - говорится в сообщении судебной пресс-службы. В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта. Марина Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Обвинение полагает, что Кохал решила убить мужа "из личных неприязненных отношений", для чего приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство рэперу, "умышленно не оказала ему помощь", и тот скончался. Согласно фабуле обвинения, с 24 июля по 29 июля 2020 года Кохал, желая скрыть преступление, при помощи ножа и пилы-ножовки расчленила тело Юшко на 15 частей. При этом женщина, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей". Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал. Свой вины она не признает. В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд перевел Марину Кохал под домашний арест.
https://ria.ru/20220628/ubiystvo-1797690843.html
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происшествия, энди картрайт, марина кохал, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, россия
Происшествия, Энди Картрайт, Марина Кохал, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд, Россия
17:12 13.01.2023
 
Теща убитого рэпера Картрайта отсудила у государства расходы на юрпомощь

Теща убитого в Петербурге рэпера Картрайта отсудила у государства расходы на юрпомощь

© Фото : @kkkartraitРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : @kkkartrait
Рэпер Энди Картрайт. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Елена Кохал, уголовное преследование которой по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) ее дочерью Мариной прекратили около года назад, отсудила у государства 545 тысяч рублей расходов на юридическую помощь, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Елена Кохал была задержана в Петербурге 14 октября 2020 года. До этого, в конце июля, задержали ее дочь Марину, которая в настоящее время обвиняется по громкому делу об убийстве и расчленении своего мужа Картрайта. Как сообщал РИА Новости адвокат Сергей Лукьянов, уголовное преследование в отношении Елены Кохал, которой вменялось пособничество в убийстве, прекратили 15 декабря 2021 года, поскольку ее причастность не нашла подтверждений.
Рэпер Энди Картрайт с женой - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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"Писала фанатам от его имени". Зачем астролог расчленила известного рэпера
"Кохал Е.М. обратилась в суд за возмещением расходов на оказание ей юридической помощи. Суд требования удовлетворил, возместил Кохал Е.М. за счет средств федерального бюджета 545 тысяч рублей", - говорится в сообщении судебной пресс-службы.
В начале мая 2022 года Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта. Марина Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам.
Обвинение полагает, что Кохал решила убить мужа "из личных неприязненных отношений", для чего приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство рэперу, "умышленно не оказала ему помощь", и тот скончался.
Согласно фабуле обвинения, с 24 июля по 29 июля 2020 года Кохал, желая скрыть преступление, при помощи ножа и пилы-ножовки расчленила тело Юшко на 15 частей. При этом женщина, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей".
Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал. Свой вины она не признает. В октябре 2021 года Санкт-Петербургский городской суд перевел Марину Кохал под домашний арест.
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 16:49Шоубиз
Истец не смог собрать все доказательства по делу о треке Oxxxymiron*
 
ПроисшествияЭнди КартрайтМарина КохалСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский городской судРоссия
 
 
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