https://ria.ru/20230113/kanikuly-1844463568.html

Определены самые популярные регионы России для новогодних поездок

Определены самые популярные регионы России для новогодних поездок - РИА Новости, 13.01.2023

Определены самые популярные регионы России для новогодних поездок

Эксперты выяснили, куда ездили россияне в новогодние праздники в 2023 году, отдых в своей стране выбрали 96 процентов путешественников, сообщает сервис МТС... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T04:35

2023-01-13T04:35

2023-01-13T04:35

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда ездили россияне в новогодние праздники в 2023 году, отдых в своей стране выбрали 96 процентов путешественников, сообщает сервис МТС Travel.Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В нем приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.В тройку наиболее популярных по числу туристов регионов традиционно вошли Москва (12 процентов), Санкт-Петербург и Краснодарский край (по шесть процентов). Северная столица в 2023 году поднялась на одну позицию в рейтинге и заняла второе место, незначительно обогнав Краснодарский край по числу посетителей.Кроме того, в первую десятку вошли Владимирская, Тверская области, Башкортостан, Татарстан и Калужская область. Они расположились друг за другом, заняв по три процента от общего турпотока внутри страны. На девятой строчке рейтинга оказалась Смоленская область, принявшая два процента туристов и вытеснившая из списка лидеров Ставропольский край. Десятку замкнула Тульская область.

https://ria.ru/20230112/sochi-1844304878.html

краснодарский край

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, краснодарский край, москва, мтс, новый год, санкт-петербург