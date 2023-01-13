https://ria.ru/20230113/kanikuly-1844463568.html
Определены самые популярные регионы России для новогодних поездок
Определены самые популярные регионы России для новогодних поездок - РИА Новости, 13.01.2023
Определены самые популярные регионы России для новогодних поездок
Эксперты выяснили, куда ездили россияне в новогодние праздники в 2023 году, отдых в своей стране выбрали 96 процентов путешественников, сообщает сервис МТС... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T04:35
2023-01-13T04:35
2023-01-13T04:35
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда ездили россияне в новогодние праздники в 2023 году, отдых в своей стране выбрали 96 процентов путешественников, сообщает сервис МТС Travel.Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В нем приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.В тройку наиболее популярных по числу туристов регионов традиционно вошли Москва (12 процентов), Санкт-Петербург и Краснодарский край (по шесть процентов). Северная столица в 2023 году поднялась на одну позицию в рейтинге и заняла второе место, незначительно обогнав Краснодарский край по числу посетителей.Кроме того, в первую десятку вошли Владимирская, Тверская области, Башкортостан, Татарстан и Калужская область. Они расположились друг за другом, заняв по три процента от общего турпотока внутри страны. На девятой строчке рейтинга оказалась Смоленская область, принявшая два процента туристов и вытеснившая из списка лидеров Ставропольский край. Десятку замкнула Тульская область.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, краснодарский край, москва, мтс, новый год, санкт-петербург
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Краснодарский край, Москва, МТС, Новый год, Санкт-Петербург
Определены самые популярные регионы России для новогодних поездок
Москва, Петербург и Кубань стали самыми популярными регионами для новогодних путешествий
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда ездили россияне в новогодние праздники в 2023 году, отдых в своей стране выбрали 96 процентов путешественников, сообщает сервис МТС Travel.
Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС. В нем приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
В тройку наиболее популярных по числу туристов регионов традиционно вошли Москва (12 процентов), Санкт-Петербург и Краснодарский край (по шесть процентов). Северная столица в 2023 году поднялась на одну позицию в рейтинге и заняла второе место, незначительно обогнав Краснодарский край по числу посетителей.
Кроме того, в первую десятку вошли Владимирская, Тверская области, Башкортостан, Татарстан и Калужская область. Они расположились друг за другом, заняв по три процента от общего турпотока внутри страны. На девятой строчке рейтинга оказалась Смоленская область, принявшая два процента туристов и вытеснившая из списка лидеров Ставропольский край. Десятку замкнула Тульская область.