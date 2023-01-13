https://ria.ru/20230113/istoriya-1844748231.html

МИД России назвал заявления из Киева о Королеве фальсификацией истории

МИД России назвал заявления из Киева о Королеве фальсификацией истории - РИА Новости, 13.01.2023

МИД России назвал заявления из Киева о Королеве фальсификацией истории

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Киеве, пытаясь приписать себе славу советского ученого Сергея Королева, занимаются... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T20:00

2023-01-13T20:00

2023-01-13T20:05

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мария захарова

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Киеве, пытаясь приписать себе славу советского ученого Сергея Королева, занимаются фальсификацией истории. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вновь озвучил продвигаемую Киевом в последние годы идею о том, что великий советский ученый Сергей Королев был украинским. "Власти в Киеве продолжают линию на фальсификацию истории Российской империи и Советского Союза, разрушение общей исторической памяти народов стран постсоветского пространства", - говорится в заявлении Захаровой, назвавшей действия Ермака "неуклюжими". В это связи она указала на биографию конструктора, , отметив, что "единственное, что связывает его с Украиной – это место рождения". Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 года (30 декабря 1906 года по старому стилю) в Житомире Российской империи в семье учителей. В 1908 году переехал с родителями в Киев. С 1910 года жил у родителей матери в Нежине, а в 1914-м вернулся в Киев. В 1916 году родители Сергея Королева развелись. С 1917 года он жил с отчимом и матерью в Одессе. В августе 1924 года Королев поступил в Киевский политехнический институт на авиационное отделение механического факультета. В 1926 году для продолжения учебы он перевелся на третий курс аэромеханического отделения механического факультета Московского высшего технического училища (МВТУ, ныне Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана). С мая по ноябрь 1927 года работал в конструкторском бюро Государственного авиационного завода №22 имени 10 летия Октября, а затем – в опытном отделе авиаконструктора Дмитрия Григоровича на этом заводе. С октября 1928 года исполнял обязанности начальника конструкторской бригады центроплана этого отдела; в марте 1929 года был переведен в опытный отдел при заводе №28. В феврале 1930 года получил свидетельство об окончании МВТУ и присвоении квалификации "инженер аэромеханик". После окончания МВТУ работал начальником бригады моторного оборудования в центральном конструкторском бюро (ЦКБ) на авиационном заводе №39. С марта 1931 года Королев начал работать старшим инженером по летным испытаниям в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). В 1933 1938 годах работал в Реактивном научно исследовательском институте Наркомата тяжелой промышленности (с 1937 года — НИИ 3 Наркомата оборонной промышленности): заместителем начальника института, старшим инженером сектора крылатых ракет, начальником сектора, начальником отдела, начальником группы, старшим инженером группы. В 1938 году по ложному обвинению Королев был арестован и осужден на 10 лет лишения свободы. Наказание отбывал на Колыме. В сентябре 1940 года благодаря ходатайству Андрея Туполева он был переведен в Особое техническое бюро при наркоме внутренних дел СССР (ЦКБ 29). Находясь в заключении, работал инженером аэромехаником в конструкторском бюро (КБ) Туполева. В июле 1941 года вместе с ЦКБ 29 был эвакуирован в Омск, где до ноября 1942 года работал технологом КБ и помощником начальника сборочного цеха на авиазаводе №166 (ныне ПО "Полет"). В ноябре 1942 года Королев был переведен в Казань на авиамоторостроительный завод №16. 27 июля 1944 года президиум Верховного совета СССР принял постановление о досрочном освобождении Сергея Королева со снятием судимости. С сентября 1945 года по январь 1947 года Королев находился в составе группы советских специалистов в Германии. В августе 1946-го он был назначен главным конструктором первой советской баллистической ракеты дальнего действия, а также начальником отдела специального конструкторского бюро НИИ №88 министерства вооружения СССР (Калининград Московской области, ныне Королев). В мае 1950 года после реорганизации НИИ 88 Сергей Королев был назначен начальником и главным конструктором опытного конструкторского бюро (ОКБ), а в сентябре 1951 года на него дополнительно возложили обязанность заместителя директора НИИ 88. С конца 1947 года до 1952 года по совместительству был преподавателем кафедры реактивного вооружения МВТУ. В 1956-1966 годах — начальник и главный конструктор ОКБ 1, выделенного из НИИ 88 в самостоятельное предприятие (ныне ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева).

https://ria.ru/20221115/istoriya-1831643095.html

https://ria.ru/20220809/istoriya-1808387481.html

https://ria.ru/20220516/istoriya-1788824700.html

https://ria.ru/20230113/uchebniki-1844636815.html

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в мире, сергей королев, мария захарова, андрей ермак, киев, ссср, российская империя, цаги имени н. е. жуковского