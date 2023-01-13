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В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице
В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице - РИА Новости, 13.01.2023
В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице
Гололедица ожидается в Москве с вечера пятницы и до конца 14 января, столичные городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:23
2023-01-13T18:23
2023-01-13T18:23
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гололедица ожидается в Москве с вечера пятницы и до конца 14 января, столичные городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и весь день 14 января в столице возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы", - говорится в сообщении. В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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погода, городское хозяйство москвы, москва
Погода, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице
В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице до конца 14 января