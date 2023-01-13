https://ria.ru/20230113/gololed-1844717867.html

В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице

В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице - РИА Новости, 13.01.2023

В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице

Гололедица ожидается в Москве с вечера пятницы и до конца 14 января, столичные городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:23

2023-01-13T18:23

2023-01-13T18:23

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гололедица ожидается в Москве с вечера пятницы и до конца 14 января, столичные городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и весь день 14 января в столице возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы", - говорится в сообщении. В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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погода, городское хозяйство москвы, москва