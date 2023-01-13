Рейтинг@Mail.ru
В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/gololed-1844717867.html
В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице
В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице - РИА Новости, 13.01.2023
В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице
Гололедица ожидается в Москве с вечера пятницы и до конца 14 января, столичные городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:23
2023-01-13T18:23
погода
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136819/28/1368192835_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_2ec2b5a424a264409499975428a0ce10.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гололедица ожидается в Москве с вечера пятницы и до конца 14 января, столичные городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и весь день 14 января в столице возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы", - говорится в сообщении. В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20221210/preduprezhdenie-1837795354.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136819/28/1368192835_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_7d3fbbab63d13894b54de94c85cc0ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, городское хозяйство москвы, москва
Погода, Городское хозяйство Москвы, Москва
18:23 13.01.2023
 
В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице

В Москве городские службы готовятся к прогнозируемой гололедице до конца 14 января

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкГололед в Москве
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Гололед в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гололедица ожидается в Москве с вечера пятницы и до конца 14 января, столичные городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и весь день 14 января в столице возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы", - говорится в сообщении.
В столичном комплексе городского хозяйства попросили пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря 2022, 23:44
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда в Москве
 
ПогодаГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала