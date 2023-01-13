https://ria.ru/20230113/energetika-1844498765.html

Для приватизации госмонополии организован энергоколлапс страны

Для приватизации госмонополии организован энергоколлапс страны - РИА Новости, 13.01.2023

Для приватизации госмонополии организован энергоколлапс страны

Пока аналитики пристально следили за колебаниями стоимости и скоростью откачки природного газа из ПГХ в Европе, одна из крупнейших стран Африки в самом прямом... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:00

2023-01-13T08:00

2023-01-13T08:33

авторы

африка

юар

европа

энергетика

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Пока аналитики пристально следили за колебаниями стоимости и скоростью откачки природного газа из ПГХ в Европе, одна из крупнейших стран Африки в самом прямом смысле погрузилась во тьму, что чревато не только бытовыми неудобствами, но и куда более далеко идущими последствиями. Мало кто писал, но в ЮАР в эту минуту происходит самый натуральный коллапс энергетики, отражающий системный кризис управления, а также крайнюю заинтересованность неких внешних игроков.Но давайте по порядку.Крупнейшее государственное энергетическое предприятие ЮАР Eskom сообщило в среду о введении очередного режима ограничений на поставку электроэнергии бытовым и промышленным потребителям. Если быть точными, то это уже шестой ограничительный этап, который подразумевает, что большая часть страны до восьми часов в день сидит без света.Стоит добавить, что население Южно-Африканской Республики растет очень быстро: сто лет назад здесь проживали всего семь миллионов, а по итогам 2022 года чистый прирост составил 650 тысяч человек и перешел черту в 60 миллионов граждан. Конечно, ЮАР — страна южная и очень теплая, но сугубо для понимания масштабов проблемы представьте, что без электроэнергии каждый день по восемь часов остается Москва, все Подмосковье и пара областей вроде Тульской и Калужской.Руководство Eskom выступило с совершенно необнадеживающим заявлением, в котором говорится, что на данный момент половина всех генерирующих мощностей выведена из строя по причине поломок или полной выработки топлива. Производственный парк государственного монополиста (а Eskom производит 95 процентов всего электричества в стране) имеет совокупную мощность 46 гигаватт, и по состоянию на вечер среды 23 из них были фактически отключены от сети. Опять же для визуализации масштабов обрушения скажем, что выпадение такого объема генерации сопоставимо с одновременным выходом из строя четырех Запорожских АЭС, которая, напомним, со своими шестью энергоблоками является крупнейшей и мощнейшей в Европе.Итоги прошлого года для ЮАР в вопросе восстановления собственной энергетики были неутешительны. Сообщается, что веерные отключения света случались более чем 200 дней. Нужно отдать должное президенту страны Сирилу Рамафосе, который, как сказочный барон, буквально за волосы пытался вытащить Eskom из кризиса и долговой ямы, но кардинально переломить ситуацию так и не удалось. По крайне мере, именно так положение преподносит зарубежная пресса, приводя слова министра финансов Инока Годонгваны, который считает, что выкарабкаться Eskom мешает тотальная коррупция, перерубающая все усилия по поиску и привлечению инвесторов.А вот дальше начинаются странности и несостыковки, которые при более близком рассмотрении вопроса проступают наружу, как слон сквозь тюль на окне.Разномастные зарубежные специалисты в унисон рассказывают, что южноафриканская энергетика стагнирует по причине того, что она старая, грязная и малоэффективная. Однако даже самая поверхностная проверка вызывает сомнения в профессионализме или беспристрастности вышеупомянутых экспертов.Основу генерации Eskom составляет парк угольных электростанций, которых на данный момент насчитывается 16. Самая старая из них станция Arnot была введена в строй в 1975 году и имеет солидную мощность — 2,3 гигаватта. Возраст вроде бы почтенный, но только если не помнить, что Соединенные Штаты и ряд стран Европы прямо сейчас сугубо усилием воли продлевают эксплуатационный ресурс собственных АЭС до 80 лет, а их средний возраст уверенно приближается к 60 годам. Основная часть южноафриканских электростанций была построена в конце 80-х и середине 90-х годов прошлого века, то есть по всем канонам они никак не тянут на "старичков". В этом же списке числятся и вовсе уникальные объекты, например, угольные электростанции Matimba и Medupi. Расположенные в известной любому российскому ребенку провинции Лимпопо, они имеют колоссальную мощность в 3,7 и 4,7 гигаватта соответственно, а питание их осуществляется из прилегающих разрезов, откуда уголь по конвейерным лентам переносится прямиком в накопительные бункеры. Как при подобных условиях может закончиться топливо, остается загадкой.Также в строю стоят четыре газотурбинные и даже одна атомная электростанции — их в рабочих невзгодах прикрывают семь гидроэлектростанций средней и малой мощности.Есть еще один очень важный момент.Йоханнесбург, следуя агрессивной парадигме западной идеологии, согласно которой местные аборигены (будь то русские, украинцы или южноафриканцы) априори не могут быть эффективными управленцами, уже много лет набирает в совет директоров всевозможных варягов. Но счастья это так и не принесло: достаточно сказать, что за десять лет сменились 11 генеральных директоров, а с последним и вовсе приключился жуткий скандал. Андре де Рюйтер (хоть и является урожденным южноафриканцем) в середине декабря заявил, что ситуация вокруг Eskom критическая, внутренние проблемы препятствуют выводу предприятия из кризиса и долговой ямы, — и подал в отставку. Ничего из ряда вон выходящего, если бы через пару дней он же не обратился в полицию с заявлением о том, что его пытались отравить цианидом, добавленным в поданную ему на работе чашку кофе, и этот факт в данный момент считается практически доказанным.Отдельно впечатляет то, что корпорация — фактически единственный продавец электричества в ЮАР — глубоко убыточна. Официальные данные гласят, что в 2021 году компания показала выручку в 13,8 миллиарда, при этом ее убытки составили 1,3 миллиарда. Неприятно, но сумма вовсе не запредельная и любой мировой банк запросто дал бы кредит ключевой государственной компании.И вот в этом моменте, как в плохом детективе, на сцену выскакивают западные экологи с пачками банкнот в руках, полученными от различных фондов, борющихся с глобальным потеплением. Энергосистема, по ряду причин заведенная в кризисный тупик, уже потеряла половину мощностей, но правительству ЮАР предлагают не спасти ее, нет. Инвесторы, вскользь упоминая коррупцию, выкатывают ключевое требование — полностью отказаться от угольной генерации и перейти на возобновляемые и углеродно нейтральные источники. Вы не ослышались: для решения проблемы электроснабжения государства предлагается разрушить базис, дающий более 80 процентов всей генерации.Одновременно с этим мягко внедряется мысль, что государственное управление неэффективно, потому Eskom нужно срочно приватизировать, то есть отдать в частные руки всю энергетику страны. А иначе никаких инвестиций ждать не следует — такая вот вилка условий.Если в этом моменте кто-то подумал, что перед нами очередной деструктивный демарш так называемых зеленых, мы поспешим вас успокоить. Все гораздо проще, потому что все эти экологические фонды и организации не самостоятельные игроки, а всего лишь инструменты в гораздо более изощренных руках.У теневых кукловодов из числа тех, кто может себе позволить содержать различные аналитические агентства и экоактивистов на побегушках, нет задачи разрушить энергетику ЮАР и отправить ее в каменный век. Цель намного прозаичнее. Доведенная до крайности Eskom по замыслу должна стать частной — это позволит в самом прямом смысле держать за горло не только правительство, но и все население страны, невероятно богатой природными ресурсами. Напрямую диктовать ей условия, а иначе — как шутили в одном советском фильме — свет отключим. Можно биться об заклад, что в случае успешной смены владельца все защитники окружающей среды тут же испарятся, а угольные электростанции при минимальной технической доводке начнут работать с утроенной силой, принося в чей-то карман стабильный доход.Всех сомневающихся мы отправляем знакомиться с данными по добыче и потреблению угля в Азии, где Китай и Индия установили новые исторические рекорды, а также по возвращению в строй самых неэкологичных электростанций в Британии. На десерт можно посмотреть, как вчера немецкая полиция задорно месила дубинками экоактивистов, которые построили баррикады и мешали расширению разреза Гарцвайлер.Как говорится, этот уголь — кого надо уголь.

https://ria.ru/20221218/yuar-1839493179.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/yuar-1843817596.html

https://ria.ru/20221012/energetika-1823344277.html

https://ria.ru/20221015/ayuk-1824192214.html

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авторы, африка, юар, европа, энергетика