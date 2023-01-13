https://ria.ru/20230113/elektrichestvo-1844595605.html

В Дагестане предупредили о возможности новых отключений электроэнергии

В Дагестане предупредили о возможности новых отключений электроэнергии - РИА Новости, 13.01.2023

В Дагестане предупредили о возможности новых отключений электроэнергии

Около 7 тысяч жителей Дагестана остаются без электричества, при этом энергетики не исключают новых и повторных нарушений энергоснабжения в ближайшее время,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:30

2023-01-13T12:30

2023-01-13T12:30

происшествия

жкх

новолакский район

электричество

россия

республика дагестан

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Около 7 тысяч жителей Дагестана остаются без электричества, при этом энергетики не исключают новых и повторных нарушений энергоснабжения в ближайшее время, говорится в сообщении компании "Россети Северный Кавказ". Снегопад и шквалистый ветер 11 января оставил без электричества около 70 тысяч жителей Дагестана. "Число жителей республики, испытывающих перерывы в электроснабжении, снижено до 6,9 тысячи человек", - сообщили "Россети СК". При этом отмечается, что неблагоприятный прогноз погоды (шквалистый ветер до 28 метров в секунду) сохраняется до 14 января включительно. "Непогода может провоцировать новые и повторные (на ранее восстановленных энергообъектах) нарушения энергоснабжения", - не исключают в энергокомпании. Ранее пресс-служба местной администрации сообщала, что жители поселка Караман-2 Новолакского района в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света. С ними встретились местные власти, после чего новолакцы разошлись по домам. Пользователи соцсетей в Дагестане также жалуются на перебои с подачей газа, воды и отопления. Прокуратура заявила, что контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зоны аварийного отключения.

https://ria.ru/20230113/dagestan-1844519876.html

https://ria.ru/20230112/voda-1844374573.html

новолакский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, жкх, новолакский район, электричество, россия, республика дагестан