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В Дагестане предупредили о возможности новых отключений электроэнергии - РИА Новости, 13.01.2023
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В Дагестане предупредили о возможности новых отключений электроэнергии
В Дагестане предупредили о возможности новых отключений электроэнергии - РИА Новости, 13.01.2023
В Дагестане предупредили о возможности новых отключений электроэнергии
Около 7 тысяч жителей Дагестана остаются без электричества, при этом энергетики не исключают новых и повторных нарушений энергоснабжения в ближайшее время,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:30
2023-01-13T12:30
происшествия
жкх
новолакский район
электричество
россия
республика дагестан
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Около 7 тысяч жителей Дагестана остаются без электричества, при этом энергетики не исключают новых и повторных нарушений энергоснабжения в ближайшее время, говорится в сообщении компании "Россети Северный Кавказ". Снегопад и шквалистый ветер 11 января оставил без электричества около 70 тысяч жителей Дагестана. "Число жителей республики, испытывающих перерывы в электроснабжении, снижено до 6,9 тысячи человек", - сообщили "Россети СК". При этом отмечается, что неблагоприятный прогноз погоды (шквалистый ветер до 28 метров в секунду) сохраняется до 14 января включительно. "Непогода может провоцировать новые и повторные (на ранее восстановленных энергообъектах) нарушения энергоснабжения", - не исключают в энергокомпании. Ранее пресс-служба местной администрации сообщала, что жители поселка Караман-2 Новолакского района в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света. С ними встретились местные власти, после чего новолакцы разошлись по домам. Пользователи соцсетей в Дагестане также жалуются на перебои с подачей газа, воды и отопления. Прокуратура заявила, что контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зоны аварийного отключения.
https://ria.ru/20230113/dagestan-1844519876.html
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новолакский район
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происшествия, жкх, новолакский район, электричество, россия, республика дагестан
Происшествия, ЖКХ, Новолакский район, Электричество, Россия, Республика Дагестан
12:30 13.01.2023
 
В Дагестане предупредили о возможности новых отключений электроэнергии

"Россети СК": непогода может привести к новым и повторным отключениям энергии в Дагестане

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Около 7 тысяч жителей Дагестана остаются без электричества, при этом энергетики не исключают новых и повторных нарушений энергоснабжения в ближайшее время, говорится в сообщении компании "Россети Северный Кавказ".
Снегопад и шквалистый ветер 11 января оставил без электричества около 70 тысяч жителей Дагестана. "Число жителей республики, испытывающих перерывы в электроснабжении, снижено до 6,9 тысячи человек", - сообщили "Россети СК".
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 01:48
Жители поселка в Дагестане перекрыли трассу из-за отсутствия света
При этом отмечается, что неблагоприятный прогноз погоды (шквалистый ветер до 28 метров в секунду) сохраняется до 14 января включительно. "Непогода может провоцировать новые и повторные (на ранее восстановленных энергообъектах) нарушения энергоснабжения", - не исключают в энергокомпании.
Ранее пресс-служба местной администрации сообщала, что жители поселка Караман-2 Новолакского района в Дагестане перекрыли федеральную трассу из-за отсутствия света. С ними встретились местные власти, после чего новолакцы разошлись по домам. Пользователи соцсетей в Дагестане также жалуются на перебои с подачей газа, воды и отопления. Прокуратура заявила, что контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зоны аварийного отключения.
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 13:10
Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды
 
ПроисшествияЖКХНоволакский районЭлектричествоРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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