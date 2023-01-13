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Борис Джонсон планирует посетить Киев в ближайшие месяцы, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/dzhonson-1844546186.html
Борис Джонсон планирует посетить Киев в ближайшие месяцы, пишут СМИ
Борис Джонсон планирует посетить Киев в ближайшие месяцы, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023
Борис Джонсон планирует посетить Киев в ближайшие месяцы, пишут СМИ
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет посетить Киев в ближайшие месяцы, сообщает газета Guardian со ссылкой на слова самого Джонсона и... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:42
2023-01-13T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
борис джонсон
великобритания
киев
владимир зеленский
риши сунак
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет посетить Киев в ближайшие месяцы, сообщает газета Guardian со ссылкой на слова самого Джонсона и неназванные украинские источники. Как сообщается, Джонсон намерен встретиться с Владимиром Зеленским. "Бывший премьер-министр сообщил друзьям, что намерен в ближайшие месяцы отправиться в Киев, чтобы публично выразить поддержку стране", - передает издание. Неназванные украинские источники подтвердили планы Джонсона, однако сказали, что конкретная дата еще не назначена. Отмечается, что высокопоставленные представители партии консерваторов обеспокоены, что визит Джонсона может подорвать авторитет нынешнего премьера Великобритании Риши Сунака.
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в мире, борис джонсон, великобритания, киев, владимир зеленский, риши сунак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Борис Джонсон, Великобритания, Киев, Владимир Зеленский, Риши Сунак
09:42 13.01.2023 (обновлено: 09:43 13.01.2023)
 
Борис Джонсон планирует посетить Киев в ближайшие месяцы, пишут СМИ

Guardian: экс-премьер Великобритании Джонсон собирается посетить Киев в ближайшие месяцы

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет посетить Киев в ближайшие месяцы, сообщает газета Guardian со ссылкой на слова самого Джонсона и неназванные украинские источники.
Как сообщается, Джонсон намерен встретиться с Владимиром Зеленским.
"Бывший премьер-министр сообщил друзьям, что намерен в ближайшие месяцы отправиться в Киев, чтобы публично выразить поддержку стране", - передает издание.
Неназванные украинские источники подтвердили планы Джонсона, однако сказали, что конкретная дата еще не назначена.
Отмечается, что высокопоставленные представители партии консерваторов обеспокоены, что визит Джонсона может подорвать авторитет нынешнего премьера Великобритании Риши Сунака.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБорис ДжонсонВеликобританияКиевВладимир ЗеленскийРиши Сунак
 
 
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