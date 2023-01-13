https://ria.ru/20230113/dzhonson-1844546186.html

Борис Джонсон планирует посетить Киев в ближайшие месяцы, пишут СМИ

Борис Джонсон планирует посетить Киев в ближайшие месяцы, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2023

Борис Джонсон планирует посетить Киев в ближайшие месяцы, пишут СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет посетить Киев в ближайшие месяцы, сообщает газета Guardian со ссылкой на слова самого Джонсона и... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:42

2023-01-13T09:42

2023-01-13T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

борис джонсон

великобритания

киев

владимир зеленский

риши сунак

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет посетить Киев в ближайшие месяцы, сообщает газета Guardian со ссылкой на слова самого Джонсона и неназванные украинские источники. Как сообщается, Джонсон намерен встретиться с Владимиром Зеленским. "Бывший премьер-министр сообщил друзьям, что намерен в ближайшие месяцы отправиться в Киев, чтобы публично выразить поддержку стране", - передает издание. Неназванные украинские источники подтвердили планы Джонсона, однако сказали, что конкретная дата еще не назначена. Отмечается, что высокопоставленные представители партии консерваторов обеспокоены, что визит Джонсона может подорвать авторитет нынешнего премьера Великобритании Риши Сунака.

https://ria.ru/20230112/zelenskiy-1844480441.html

великобритания

киев

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в мире, борис джонсон, великобритания, киев, владимир зеленский, риши сунак