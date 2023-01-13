https://ria.ru/20230113/donetsk-1844519601.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку из "натовской" артиллерии

Украинские войска нанесли удар по Донецку из "натовской" артиллерии - РИА Новости, 13.01.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку из "натовской" артиллерии

Украинские войска в ночь на пятницу открыли огонь по Петровскому району Донецка из "натовской" артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T01:36

2023-01-13T01:36

2023-01-13T02:48

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу открыли огонь по Петровскому району Донецка из "натовской" артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены американские самоходные артиллерийские установки M109, немецкие PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230112/obstrel-1844397616.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато