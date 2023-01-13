Украинские боевики обстреляли Горловку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку, выпустив десять снарядов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестные жительницы убираются у дома, пострадавшего в результате обстрела в Горловке
Местные жительницы убираются у дома, пострадавшего в результате обстрела в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 обстреляли Горловку в ДНР, выпустив по городу десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее мэр города Иван Приходько сообщил, что украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке. По его словам, повреждены кровля и фронтон, водонапорная башня и ограждение, при обстреле никто не пострадал.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.