https://ria.ru/20230113/deti-1844775632.html

Алиханов прокомментировал просьбу главы Калининграда к туристам о детях

Алиханов прокомментировал просьбу главы Калининграда к туристам о детях - РИА Новости, 13.01.2023

Алиханов прокомментировал просьбу главы Калининграда к туристам о детях

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пошутила, когда попросила туристов не увеличивать численность населения города, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T23:16

2023-01-13T23:16

2023-01-13T23:16

общество

елена дятлова

антон алиханов

калининград

калининградская область

краснодарский край

дети

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КАЛИНИНГРАД, 13 янв - РИА Новости. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пошутила, когда попросила туристов не увеличивать численность населения города, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале. Ранее в региональном издании "Русский Запад" появилось сообщение, что Дятлова попросила гостей "не делать детей" и не увеличивать население города. По словам автора публикации, она объяснила эти слова повышенными федеральными требованиями к местной власти, если население региона превысит 1 или 2 миллиона жителей, в частности, возможна перспектива увеличения числа депутатов горсовета до 35. В издании также привели слова чиновницы, что "Калининград – не для туристов, Калининград – город для комфортного проживания, это приоритет". Согласно информации издания, доклад Дятловой прозвучал на встрече с чиновниками из Краснодарского края, где шла речь об опыте Калининграда в комплексном развитии городов. "Калининградцы и гости города, и все жители нашей страны, Дятлова пошутила. Помните Первый Завет", - написал Алиханов, выложив фотографию со своей семьей и детьми. Согласно библейскому преданию, Бог заключил с первым человеком Адамом завет с заповедью "плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею".

https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838766780.html

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калининградская область

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Евгения Нефедова

общество, елена дятлова, антон алиханов, калининград, калининградская область, краснодарский край, дети