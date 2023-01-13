https://ria.ru/20230113/deti-1844775632.html
Алиханов прокомментировал просьбу главы Калининграда к туристам о детях
Алиханов прокомментировал просьбу главы Калининграда к туристам о детях - РИА Новости, 13.01.2023
Алиханов прокомментировал просьбу главы Калининграда к туристам о детях
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пошутила, когда попросила туристов не увеличивать численность населения города, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T23:16
2023-01-13T23:16
2023-01-13T23:16
общество
елена дятлова
антон алиханов
калининград
калининградская область
краснодарский край
дети
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КАЛИНИНГРАД, 13 янв - РИА Новости. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пошутила, когда попросила туристов не увеличивать численность населения города, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале. Ранее в региональном издании "Русский Запад" появилось сообщение, что Дятлова попросила гостей "не делать детей" и не увеличивать население города. По словам автора публикации, она объяснила эти слова повышенными федеральными требованиями к местной власти, если население региона превысит 1 или 2 миллиона жителей, в частности, возможна перспектива увеличения числа депутатов горсовета до 35. В издании также привели слова чиновницы, что "Калининград – не для туристов, Калининград – город для комфортного проживания, это приоритет". Согласно информации издания, доклад Дятловой прозвучал на встрече с чиновниками из Краснодарского края, где шла речь об опыте Калининграда в комплексном развитии городов. "Калининградцы и гости города, и все жители нашей страны, Дятлова пошутила. Помните Первый Завет", - написал Алиханов, выложив фотографию со своей семьей и детьми. Согласно библейскому преданию, Бог заключил с первым человеком Адамом завет с заповедью "плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею".
https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838766780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, елена дятлова, антон алиханов, калининград, калининградская область, краснодарский край, дети
Общество, Елена Дятлова, Антон Алиханов, Калининград, Калининградская область, Краснодарский край, Дети
Алиханов прокомментировал просьбу главы Калининграда к туристам о детях
Алиханов: глава администрации Калининграда пошутила, попросив туристов не делать детей
КАЛИНИНГРАД, 13 янв - РИА Новости.
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пошутила, когда попросила туристов не увеличивать численность населения города, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале
.
Ранее в региональном издании "Русский Запад" появилось сообщение, что Дятлова попросила гостей "не делать детей" и не увеличивать население города. По словам автора публикации, она объяснила эти слова повышенными федеральными требованиями к местной власти, если население региона превысит 1 или 2 миллиона жителей, в частности, возможна перспектива увеличения числа депутатов горсовета до 35. В издании также привели слова чиновницы, что "Калининград – не для туристов, Калининград – город для комфортного проживания, это приоритет". Согласно информации издания, доклад Дятловой прозвучал на встрече с чиновниками из Краснодарского края, где шла речь об опыте Калининграда в комплексном развитии городов.
"Калининградцы и гости города, и все жители нашей страны, Дятлова пошутила. Помните Первый Завет", - написал Алиханов, выложив фотографию со своей семьей и детьми.
Согласно библейскому преданию, Бог заключил с первым человеком Адамом завет с заповедью "плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею".